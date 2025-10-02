ft:-universal-και-warner-music-βρίσκονται-κοντά-σε-συμφωνία-για-την-τεχνητή-νοημοσύνη

Η Universal και η Warner μπορούν η καθεμιά να έρθουν σε συμφωνία με τις εταιρίες ΑΙ μέσα σε εβδομάδες υποστηρίζει το δημοσίευμα.

Η Universal Music και η Warner Music βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνιών για την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), σύμφωνα με πηγές που επικαλείται δημοσίευμα των Financial Times.

Στις συνομιλίες φέρεται να συμμετείχαν startup όπως ElevenLabs, Stability AI, Suno, Udio και Klay Vision, ενώ αναφέρεται ότι οι εταιρείες βρίσκονται επίσης σε συνομιλίες με μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, συμπεριλαμβανομένων των Alphabet και Spotify.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα, ενώ η Universal, η Warner, η Google και η Spotify δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις δημιουργικές βιομηχανίες έχει πυροδοτήσει κύμα αγωγών με καλλιτέχνες, συγγραφείς και κάτοχους πνευματικών δικαιωμάτων να κατηγορούν εταιρείες του κλάδου ότι χρησιμοποιούν υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς συγκατάθεση ή αποζημίωση για την εκπαίδευση των μοντέλων τους.