Global Sumud Flotilla: Υπό κράτηση η Γκρέτα Τούνμπεργκ, δείτε βίντεο από τις επεμβάσεις των Ισραηλινών – Μόνο τέσσερα σκάφη πλέουν προς τη Γάζα

Η πλειονότητα των σκαφών της Global Sumud Flotilla, που ξεκίνησε με στόχο τη μεταφορά ακτιβιστών και ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, έχει ήδη αναχαιτιστεί από το ισραηλινό ναυτικό. Σύμφωνα με τον βρετανικό Independent, από τα 43 πλοία που συμμετείχαν, τα 39 έχουν αναχαιτιστεί, ενώ μόνο τέσσερα φαίνεται να συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Λωρίδα.

Ρεσάλτο πραγματοποίησαν δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού και στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο».

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του ρεσάλτο του ισραηλινού στρατού στο ελληνικό «Οξυγόνο»:

Israeli forces stopped 13 boats from the Global Sumud Flotilla carrying aid and activists, including Greta Thunberg, while 30 boats continue toward Gaza. Source: Reuterspic.twitter.com/5ts8Jr9avt — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

Ένα εξ αυτών, το Mikeno, έχει φτάσει στα παλαιστινιακά χωρικά ύδατα και βρίσκεται σε απόσταση λίγων μιλίων από τη Γάζα. Δύο ακόμη σκάφη κατευθύνονται βόρεια, προς την Κύπρο, υπό νομική κάλυψη, ενώ ένα παραμένει ανοιχτά της Αιγύπτου.

Την ίδια ώρα, το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις ενέργειες του Ισραήλ κάνοντας λόγο για «επίθεση και επιθετικότητα» και εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την ασφάλεια των ακτιβιστών. Σε ανακοίνωσή του σημειώνει: «Η Global Sumud Flotilla είναι μια ειρηνική, πολιτική πρωτοβουλία που στοχεύει στο να σπάσει τον απάνθρωπο και παράνομο αποκλεισμό της Γάζας και να τερματίσει την πολιτική λιμοκτονίας και γενοκτονίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Βίντεο από τις προειδοποιήσεις των Ισραηλινών:

Οι συλλήψεις και η παρουσία της Γκρέτα Τούνμπεργκ

Στο λιμάνι της Ασντόντ μεταφέρονται ήδη, υπό κράτηση, οι περισσότεροι ακτιβιστές που επέβαιναν στα σκάφη, μεταξύ αυτών και η Σουηδή περιβαλλοντική ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία εμφανίστηκε σε βίντεο να κάθεται στο κατάστρωμα περιτριγυρισμένη από Ισραηλινούς στρατιώτες. Στην ίδια φουρνιά ακτιβιστών περιλαμβάνεται και ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα, Μάντλα Μαντέλα.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι οι συλληφθέντες «μεταφέρονται με ασφάλεια και ειρήνη στο Ισραήλ», όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία απέλασής τους στην Ευρώπη.

Δείτε βίντεο με στιγμιότυπα από την παρέμβαση Ισραηλινών

Η ελληνική παρουσία

Με ανάρτησή τους στα social media οι ακτιβιστές στο ελληνικό «Οξυγόνο» γράφουν: «Το πλοίο Οξυγόνο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες μας απαγάγονται αυτή τη στιγμή και μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα».

Νώριτερα, η Πέτη Πέρκα, βουλευτής της Νέας Αριστεράς που βρισκόταν στο πλοίο «Οξυγόνο», δημοσίευσε βίντεο στο Instagram στο οποίο αναφέρει πως εμφανίστηκαν πολεμικά πλοία του Ισραήλ: «Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε, θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε αύριο το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα και να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά που μας περιμένουν. Δυστυχώς όπως περιμέναμε σε 4 μίλια μπροστά από τα πρώτα πλοία έχουν εμφανιστεί πολεμικά πλοία του Ισραήλ. Άρα περιμένουμε να έρθουν και σε εμάς».

Στη διεθνή αποστολή με την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα συμμετέχουν ακόμη τρία ελληνικά πλοία: Το «Παύλος Φύσσας», το «Βαγγέλης Πισσίας» και το «Αχέντ Ταμίμι».

«Χάσαμε επικοινωνία με εκατοντάδες συναδέλφους»

Η Βρετανίδα ακτιβίστρια Ruhi Loren Akhtar, που επέβαινε σε σκάφος της φλοτίλας, δήλωσε μέσω βίντεο στο Instagram ότι το δικό τους πλοίο αποφάσισε να επιστρέψει στην Κύπρο, καθώς ορισμένοι συμμετέχοντες θεωρούνταν «υψηλού κινδύνου» για κράτηση. «Αντί να ανοίξουμε τον ανθρωπιστικό διάδρομο, άλλα σκάφη αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις. Έχουμε χάσει την επικοινωνία με εκατοντάδες συναδέλφους και μόνο μπορούμε να υποθέσουμε ότι βρίσκονται υπό κράτηση», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια, ιδρύτρια της βρετανικής ΜΚΟ Refugee Biryani and Bananas, πρόσθεσε ότι η αποστολή της ομάδας της είναι πλέον να συντονιστεί με επίγειες ομάδες ώστε να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των συλληφθέντων και η ασφάλεια των πλοίων που συνεχίζουν να πλέουν.

Καταγγελίες για «παράνομη αναχαίτιση»

Οι οργανωτές της φλοτίλας σε ανακοίνωσή τους χαρακτήρισαν τις ισραηλινές επιχειρήσεις «παράνομες», καθώς, όπως υποστηρίζουν, τα σκάφη κινούνταν σε διεθνή ύδατα. «Πέρα από τις αναχαιτίσεις που έχουν επιβεβαιωθεί, οι ζωντανές μεταδόσεις και οι επικοινωνίες με αρκετά ακόμη σκάφη έχουν χαθεί», σημειώνουν.

Το μέλλον της αποστολής κρίνεται αβέβαιο, καθώς οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις συνεχίζουν να αναζητούν τα υπόλοιπα πλοία που παραμένουν εν πλω, ενώ το διεθνές ενδιαφέρον κορυφώνεται γύρω από την τύχη των ακτιβιστών και την πορεία του αποκλεισμού της Γάζας.