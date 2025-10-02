grivalia-hospitality:-Μετρά-αντίστροφα-για-το-project-στους-Πεταλιούς

Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τοποθετείται η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που απαιτείται ώστε να πάρει σάρκα και οστά το εμβληματικό project της Grivalia Hospitality στη Μεγαλόνησο, μέρος του νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών, που εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 280 εκατ. ευρώ.

«Δεν έχουμε στρατηγική να γίνουμε η μεγαλύτερη εταιρεία ή να έχουμε τα περισσότερα έργα στην περιοχή. Πιστεύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας μας. Ο α’ κύκλος ανάπτυξης της Grivalia Hospitality ολοκληρώθηκε με την κατασκευή του «91 Athens Riviera».

Στο pipeline έχουμε δύο εμβληματικά projects, εκ των οποίων εκείνο των Πεταλιών είναι πιο ώριμο αδειοδοτικά (σ.σ.: το έτερο είναι το resort της εταιρείας στο Καλό Λιβάδι, στη Μύκονο). Αναμένουμε την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος το β’ εξάμηνο του 2026. Έχουμε αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ζούμε σε μια χώρα που η γραφειοκρατία είναι μεγάλη», υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Grivalia Hospitality, Γιώργος Χρυσικός, στο πλαίσιο του Athens Riviera Summit 2025.

«Πιστεύουμε ότι με το συγκεκριμένο project θα ολοκληρώσουμε την προσφορά του τουριστικού προϊόντος στην Αττική, παρά το γεγονός ότι οι Πεταλιοί είναι ένα σύμπλεγμα νησιών μεταξύ της Αττικής και της Εύβοιας. Πιστεύουμε ότι θα προσελκύσει μέρος της ζήτησης που θα καταγραφεί για την Αττική. Η πρόσβαση θα πραγματοποιείται με ελικόπτερο και πλοίο», προσέθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι το πολυτελές resort, το «Six Senses Megalonisos», θα φέρει το brand της Six Senses, το χαρτοφυλάκιο της οποίας περιλαμβάνει πάνω από 20 resorts και spas υψηλού επιπέδου. Βάσει σχεδιασμού, στο οικολογικό θέρετρο προβλέπεται η κατασκευή 75 υπερ-πολυτελών βιλών και 20 branded κατοικιών, εστιατορίων, χώρων ευεξίας και εκγύμνασης, καθώς και ενός beach club, που θα προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας στους επισκέπτες. Το «Six Senses Megalonisos», στο οποίο θα απασχολούνται μόνιμα 400 περίπου εργαζόμενοι, θα είναι πλήρως ενεργειακά αυτόνομο, με στόχο να επιτυγχάνεται μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Σημειωτέον ότι η εταιρεία μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2024 είχε επενδύσει κεφάλαια ύψους 39 εκατ. ευρώ περίπου για την ανάπτυξη και την κατασκευή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, ενώ το συνολικό επενδυτικό πλάνο της επόμενης πενταετίας προσεγγίζει τα 450 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2024.

Η στρατηγική της Ελλάδας

Ερωτηθείς σχετικά με τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα στον τομέα της φιλοξενίας και της προσέλκυσης ταξιδιωτών, ο Γ. Χρυσικός είπε: «Ως χώρα πιστεύω ότι έχουμε όλα τα “συστατικά” που απαιτούνται. Έχουμε μια πολύ όμορφη χώρα με εύκολη προσβασιμότητα, ωραίο καιρό και υψηλής ποιότητας γαστρονομία.

Ο τουρισμός έχει αναδειχθεί στον πιο σημαντικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, αλλά δεν θα έπρεπε να γίνουμε άπληστοι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ταξιδιωτών. Προς το παρόν μπορούμε στην Ελλάδα να φιλοξενήσουμε περί τους 34-35 εκατ. ταξιδιώτες. Δεν πρέπει να εστιάζουμε στον διπλασιασμό ή στον τριπλασιασμό αυτού του αριθμού. Πιστεύω ότι πρέπει ως χώρα να διπλασιάσουμε ή να τριπλασιάσουμε αυτούς που δαπανούν τα περισσότερα και συνεισφέρουν περισσότερο στην οικονομία».

Ο επικεφαλής της Grivalia Hospitality ανέδειξε, επίσης, τη σημασία των υποδομών. «Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι οι υποδομές και όταν λέμε υποδομές εννοούμε τα ξενοδοχεία, το δίκτυο των δρόμων, τις μεταφορές, οτιδήποτε συνδέεται με υποδομές. Αυτό που πρέπει να έχουμε επίσης κατά νου είναι ότι ανταγωνιζόμαστε σε διεθνές επίπεδο.

Ο ταξιδιώτης αναζητεί εκτός από ένα όμορφο ξενοδοχείο, να ζήσει μια εμπειρία και να “χτίσει” αναμνήσεις που θα διαρκέσουν για πάντα. Εξ ου και στόχος μας πρέπει να είναι το ταξίδι τους στην Αττική, από την άφιξή τους στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” μέχρι την αναχώρησή τους, να είναι το καλύτερο της ζωής τους. Κι αυτό έχει να κάνει με τις υποδομές, αλλά και με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το πιο σημαντικό συστατικό είναι οι άνθρωποι. Μπορεί να έχεις το πιο όμορφο ξενοδοχείο στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι να μην μπορούν να προσφέρουν μια όμορφη εμπειρία στον ταξιδιώτη, άρα κάτι λείπει».

Αναφερόμενος στο One&Only Aesthesis, o Γ. Χρυσικός είπε πως «ως Grivalia Hospitality κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναβαθμίσουμε το προϊόν της αθηναϊκής Ριβιέρας. Προφανώς και υπάρχουν άλλα projects υψηλότερου επιπέδου, όπως το Ελληνικό, το οποίο αναμένεται να είναι ένας game changer. Για την Grivalia Hospitality το One&only Aesthesis είναι ένα “flagship” resort, το καλύτερο από άποψη αξίας, προσφοράς και είναι το μοναδικό θέρετρό μας που είναι ανοιχτό 365 μέρες τον χρόνο και έχει μεγάλη επίδραση στην περιοχή».

Σχετικά με το «91 Athens Riviera», ο επικεφαλής της Grivalia Hospitality είπε: «Είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό που έχουμε αναπτύξει. Ήταν πρακτικά ένα γκέτο από παράνομες δραστηριότητες, γεμάτο σκουπίδια, ένα τοπίο εγκαταλελειμμένο για πολλές δεκαετίες. Το «91 Athens Riviera» είναι το πρώτο υβριδικό Private Members Club & Glamping στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα όμορφο παράδειγμα για το πώς μπορούν να εξελιχθούν κάποια projects στην Ελλάδα κοντά στη θάλασσα».

Υπενθυμίζεται ότι το «91 Athens Riviera» έχει αναπτυχθεί στην Α’ Πλαζ της Βούλας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 28 πολυτελείς σκηνές.

Τα αποτελέσματα του 2024

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της εταιρείας για το 2024, o κύκλος εργασιών ανήλθε σε 85,2 εκατ. ευρώ έναντι 44 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση 93%. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στην πρώτη χρονιά πλήρους λειτουργίας του One&Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας, την έναρξη λειτουργίας νέων καταστημάτων εστίασης από το β’ εξάμηνο του έτους εντός του ξενοδοχείου, την πρώτη πλήρη χρονιά λειτουργίας του Avant Mar στην Πάρο και την έναρξη λειτουργίας του 91 Athens Riviera στη Βούλα.

Ο όμιλος, όμως, εμφάνισε λειτουργικές ζημιές προ φόρων και τόκων ύψους 39,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων και τόκων ύψους 47,5 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2023.

Το επενδεδυμένο χαρτοφυλάκιο της Grivalia Hospitality ανήλθε μέχρι το τέλος του 2024 σε 822 εκατ. ευρώ, με στόχο να ξεπεράσει το 1,4 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.