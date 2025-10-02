Grivalia Hospitality: Πότε προχωρά το project 250 εκατ. στους Πεταλιούς – Η στρατηγική και η Αθηναϊκή Ριβιέρα

Στο δεύτερο 6μηνο 2026 αναμένεται το Προεδρικό Διάταγμα για το τουριστικό έργο στην Εύβοια, με κατασκευαστική περίοδο 3 ετών. Τι ανέφερε ο επικεφαλής του ομίλου, Γ. Χρυσικός για το project, τη στρατηγική του γκρουπ και τα έργα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, μιλώντας σε σχετικό συνέδριο.

Εξελίξεις προς τα τέλη του επόμενου έτους αναμένει Grivalia Hospitality για το project των 250 εκατ. ευρώ στους Πεταλιούς Ευβοίας, έργο που θα υπογράφει το διεθνές, πολυτελές brand της Six Senses, που αποτελεί την πιο προχωρημένη αδειοδοτικά περίπτωση από τις δύο νέες, μεγάλες επενδύσεις που προωθεί ο όμιλος, μαζί με την τουριστική ανάπτυξη στη Μύκονο.

Όπως ανέφερε χτες ο κ. Γιώργος Χρυσικός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Grivalia, από το βήμα του ‘’Athens Riviera Summit’’, το Προεδρικό Διάταγμα για το έργο στην Εύβοια αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο για ένα project που το χαρακτήρισε εμβληματικό, που μάλιστα αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στο κομμάτι των αδειοδοτήσεων και σε άλλα μέτωπα (π.χ. γραφειοκρατίας). Ο ίδιος εκτιμά ότι αυτή η επένδυση που απευθύνεται σε ένα κοινό υψηλών εισοδηματικών κριτηρίων, μπορεί να εντάσσεται στην Εύβοια, όμως θα συμπληρώσει συνολικά το τουριστικό προϊόν της Αττικής. «Ένα μεγάλο μέρος του κοινού θα φτάνει με ελικόπτερο, με το οποίο η πρόσβαση από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλο» είναι 5 λεπτά, ενώ 20 λεπτά θα είναι ο χρόνος πρόσβασης με σκάφος από τη Ριβιέρα», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, ο χρόνος της κατασκευής υπολογίζεται σε τρία χρόνια για την επένδυση. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για έργο 75 ξενοδοχειακών κλειδιών και 20 επώνυμων κατοικιών που θα λειτουργούν με χρονομεριστικές μισθώσεις, χαμηλής πυκνότητας και ύψους, και θα αναπτυχθεί σε μία έκταση 550 στρεμμάτων στο νότιο τμήμα του νησιού. Το project αναμένεται να απασχολήσει περίπου 700 εργαζόμενους κατά τη φάση της κατασκευής του και να δημιουργήσει 350 νέες θέσεις εργασίας κατά τη φάση λειτουργίας του.

Η στρατηγική και τα projects στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Όπως ανέφερε ο κ. Χρυσικός, η στρατηγική της Ελλάδας στο κομμάτι της φιλοξενίας δε θα πρέπει να εστιάζει στο «να διπλασιάσουμε ή να τριπλασιάσουμε τον αριθμό των τουριστών αλλά μόνο τη μερίδα αυτών που ξοδεύουν περισσότερο. Θα πρέπει να μας προβληματίσει το θέμα των υποδομών, όχι μόνο των ξενοδοχειακών υποδομών αλλά συνολικά στις μεταφορές, τα απορρίμματα, τα δίκτυα». Σχετικά με τις επενδύσεις στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως γνωστόν, η Grivalia έχει υλοποιήσει το project για το One & Only Αesthesis και το πρώτο glamping με ιδιωτική λέσχη στην περιοχή της Α’ Ακτής Βούλας.

Για το One & Only Aesthesis, σημείωσε ότι αφορά σε μία σημαντική προσθήκη στο προϊόν της Αθηναϊκής Ριβιέρας, όπου προσεχώς θα παίξει μεγάλο ρόλο και το Ελληνικό. Το project θεωρούμε θεωρείται η «ναυαρχίδα» του ομίλου με τη μεγαλύτερη αξία και είναι και το μόνο resort του ομίλου που είναι ανοικτό 365 ημέρες, με ευρύτερο αντίκτυπο σε όλη την περιοχή. με μεγάλους συνεδριακούς χώρους για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, χώρους εστίασης κ.α.. «Προφανώς τέτοιου είδους projects αναβαθμίζουν την ευρύτερη περιοχή», σημείωσε.

Αντίστοιχα, ο κ. Χρυσικός στάθηκε και στο έτερο project, το οποίο ήταν στο παρελθόν ενός τύπου γκέτο με πολλά σκουπίδια. «Δημιουργήσαμε ένα υβριδικό προϊόν, με ιδιωτική λέσχη και glamping πολυτελείας με χώρους εστίασης υψηλών προδιαγραφών και έμφαση στην αειφορία. Ειδικά η αειφορία είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σε όλες τις μελλοντικές τουριστικές αναπτύξεις και αυτό δεν αφορά μόνο τα κτίρια αλλά και τη διαχείριση και το management, τη νοοτροπία των ανθρώπων, τη διαχείριση των απορριμμάτων κ.α.», ανέφερε ο ίδιος.

Τα μεγέθη και το χαρτοφυλάκιο

Προ ημερών η Grivalia ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €85,2 εκατομμύρια, έναντι €44 εκατομμυρίων το 2023, καταγράφοντας αύξηση 93% η οποία συνεχίζεται και το 2025. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στην πρώτη χρονιά πλήρης λειτουργίας του One&Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας, την έναρξη λειτουργίας νέων καταστημάτων εστίασης από το δεύτερο μισό του έτους εντός του ξενοδοχείου, την πρώτη πλήρη χρονιά λειτουργίας του Avant Mar στην Πάρο και την έναρξη λειτουργίας του 91 Athens Riviera στη Βούλα. Η αύξηση εσόδων συνοδεύτηκε από υψηλότερες λειτουργικές δαπάνες λόγω των νέων μονάδων, ενώ τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν σημαντικά, καθώς το 2023 είχε επιβαρυνθεί με έκτακτες χρεώσεις.

Το επενδεδυμένο χαρτοφυλάκιο της Grivalia Hospitality ανήλθε σε €822 εκατομμύρια, με στόχο να ξεπεράσει το €1,4 δισ. τα επόμενα χρόνια. Σημαντικές επιπλέον υπεραξίες θα προκύψουν με την πλήρη αδειοδοτική ωρίμανση της στρατηγικής επένδυσης των Πεταλιών που αναμένεται εντός του 2026. Το 2024 ο Όμιλος διέθετε έξι ξενοδοχειακές μονάδες σε λειτουργία, συνολικής δυναμικότητας περίπου 500 κλειδιών και πολυτελών κατοικιών, σε στρατηγικές τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα.

Το 2024 επίσης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 91 Athens Riviera στη Βούλα, ένα concept που συνδυάζει private members club με luxury glamping και ήδη αποτελεί ένα υπόδειγμα κοινωνικοποίησης, αθλητισμού και ευεξίας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Παράλληλα, μέσω της Grivalia Sea Services, η εμπειρία φιλοξενίας ενισχύεται με στόλο πέντε σκαφών και ένα παραδοσιακό καΐκι τα οποία είναι διαθέσιμα για τους πελάτες των ξενοδοχείων μας και στα μέλη του 91.

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται δύο νέα projects: το Six Senses στη Μεγαλονήσο Πεταλιών και το νέο πολυτελές θέρετρο στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου, που θα ξεχωρίζουν για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και τη χαμηλή δόμηση με έμφαση στην οριζόντια ανάπτυξη και την πλήρη εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον. Το συνολικό επενδυτικό πλάνο της επόμενης πενταετίας προσεγγίζει τα €450 εκατ.