Lamda – Ελληνικό: Πότε παραδίδονται τα σπίτια, έρχεται η νέα γειτονιά «East Village» – Τιμές και προφίλ αγοραστών

Ποια είναι η νέα γειτονιά στα ανατολικά της έκτασης που θα παραδοθεί το 2028. Πότε μπαίνουν στις κατοικίες της πρώτης φάσης ανάπτυξης. Το Cove Residence, ο Riviera Tower και η κίνηση στη Little Athens. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Από πού έρχονται οι ξένοι αγοραστές-ενδιαφερόμενοι. Το επενδυτικό προφίλ τους.

Μια νέα «γειτονιά» με την ονομασία «East Village» που, όπως γίνεται αντιληπτό, θα βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της έκτασης των 6.200 στρεμμάτων του παλιού αεροδρομίου, θα δημιουργήσει η Lamda Development στο οικιστικό μέτωπο της μεγάλης ανάπτυξης-ανάπλασης στο Ελληνικό. «Η νέα γειτονιά θα παραδοθεί προς το τέλος του 2028», ανέφερε χτες ο κ. Αλέξανδρος Μουλάς, Chief Commercial Officer της Lamda Development, στο πλαίσιο του Athens Riviera Summit, προσθέτοντας πως το συγκρότημα θα παραδοθεί στους ενοίκους στο τέλος του 2028. Όπως αναφέρθηκε, ενδεικτικά, ένα από τα συγκροτήματα, το «Skyline Havens» δια χειρός των Liakos Architects, με 150 πολυτελείς κατοικίες και παροχή υπηρεσιών, θα περιλαμβάνει χώρους που ταιριάζουν σε resort όπως π.χ. εξωτερικές πισίνες, γυμναστήριο, υπηρεσίες θυρωρείου, παιδικές χαρές κ.α..

Πέραν αυτής, όπως προκύπτει, σε περίπου ενάμιση χρόνο θα παραδοθεί το μεγαλύτερο μέρος των έργων της πρώτης φάσης εντός του project του Ελληνικού με το φορέα της επένδυσης, τη Lamda Development, να λανσάρει το επόμενο διάστημα και τα επόμενα σπίτια, μαζί με αυτά της νέας γενιάς στην ανατολική πλευρά της έκτασης. Οι πρώτοι κάτοικοι θα είναι αυτοί του παραλιακού μετώπου στο τέλος του 2026 στα λεγόμενα «Cove Residences», τα χαμηλά συγκροτήματα κατοικιών που ήταν, μαζί με τον Πύργο Κατοικιών, τα πρώτα σπίτια του project που βγήκαν στην αγορά και διατέθηκαν κυρίως σε Έλληνες αγοραστές.

Όπως ανέφερε ο κ. Αλέξανδρος Μουλάς, μιλώντας και για το προφίλ των αγοραστών, με τους ξένους να αυξάνονται όσο προχωρούν τα έργα, συνολικά αυτοί που έχουν ενδιαφερθεί μέχρι σήμερα για τα σπίτια εντός του Ελληνικού είναι περίπου 17.000 από 110 και πλέον χώρες. Ποσοστό 65% αυτών αφορά σε Ευρωπαίους και έπονται με 15% οι Αμερικανοί, 12% ενδιαφερόμενοι από τη Μέση Ανατολή. Γενικά υπάρχουν ενδιαφερόμενοι και από Βρετανία και Αυστραλία, με τον Chief Commercial Officer της Lamda Development να διευκρινίζει ότι οι αγοραστές έχουν διαφορετικά κίνητρα και ακολουθούν διαφορετικές τάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα σπίτια στο σύνολό τους, σε όλες τις φάσεις της επένδυσης, θα φτάσουν κοντά στις 10.000, η δε πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει περί τις 1.500 κατοικίες που προωθεί η ίδια η LAMDA και επιπλέον κοντά στις 500 που θα «τρέξουν» και θα παραδώσουν στους αγοραστές οι τρίτοι εταίροι της εταιρείας. Με τους οποίους έχουν υπογραφεί σχετικές συμφωνίες, επομένως ένα σύνολο 2.000 κατοικιών έως το τέλος του 2028.

Sold out στα σπίτια, ποιες είναι οι τιμές

Όπως σημείωσε ο κ. Μουλάς, όλα τα σπίτια στο παραλιακό μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου και του Riviera Tower που έχει φτάσει στον 32ο όροφο, είναι sold out από καιρό. Η συντριπτική πλειονότητα είναι Έλληνες αγοραστές, ενώ υπάρχουν τώρα 25- 30 εργοτάξια εντός της έκτασης. Σχετικά μα τις τιμές, ο μέσος όρος στον Πύργο αντιστοιχεί σε 13.700 ευρώ ανά τ.μ. ανεβαίνοντας κατά πολύ στους υψηλότερους ορόφους, ενώ στα 115 σπίτια των «Cove Residences» που θα παραδοθούν το νούμερο ανέρχεται, κατά μέσο όρο πάντα, στις 11.000 τ.μ.. Στη γειτονιά του Little Athens, όπου έχουν λανσαριστεί στην αγορά 670 διαμερίσματα σε 28 κτίρια οι τιμές ανά συγκρότημα κυμαίνονται από τις 7.000 – 8.000 ευρώ (0,4 έως 2-2,5 εκατ.) κατά μέσο όρο έως τις 9-9,5 χιλ (από 0,4 εκατ. έως 3,2-3,5 εκατ.) και τις 11.000 ευρώ κατά μέσο όρο στο συγκρότημα «Park Rise» που είναι και το ακριβότερο (από 0,4 έως 9,5 εκατ.). Ποσοστό 93% επί του συνόλου των κατοικιών που έχουν βγει στην αγορά έχουν ήδη δεσμευτεί ή πουληθεί, ενώ το επόμενο διάστημα θα έρθουν και άλλα. Στην πρόσφατη ενημέρωση των αναλυτών, η διοίκηση της LAMDA αναφέρθηκε σε περίπου 100-120 σπίτια που θα βγουν στην αγορά έως το τέλος του έτους και επιπλέον 300- 350 μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Το προφίλ των ξένων

Σε σχέση με το προφίλ των ξένων αγοραστών, το 21% προέρχεται από τις ΗΠΑ, ενώ ακολουθούν με 11%, οι Βρετανοί, 9% οι Αυστραλοί, 8% Καναδοί, από 7% Γερμανοί, Τούρκοι και οι Ελβετοί και έπονται τα ΗΑΕ και η Αίγυπτος με 5%, το Ισραήλ με 4%, η Κύπρος με 3%, από Ολλανδία και Γαλλία από 2% και άλλες 7 χώρες με 1% (Σερβία, Βέλγιο, Σαουδική Αραβία, Ιταλία, Σουηδία, Βουλγαρία, Λίβανος). Όπως ανέφερε ο κ. Μουλάς, οι Αμερικάνοι και οι Αυστραλοί είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν περισσότερα.

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους γίνονται οι αγορές εντός της έκτασης του Ελληνικού, το 47% των αγοραστών αντιμετωπίζει την αγορά κατοικίας στο Ελληνικό ως επένδυση, προσβλέποντας σε μια καλή απόδοση (ήτοι για επενδυτικούς λόγους και για μισθώσεις, με την επενδυτική απόδοση να υπολογίζεται κοντά στο 5%- 7%), ποσοστό 29% για πρώτη κατοικία, ένα μικρότερο ποσοστό της τάξεως του 21% για β’ κατοικία κι ένα πολύ μικρό ποσοστό 3% για Golden Visa. «Τη μεγαλύτερη ζήτηση έχουν τα σπίτια 2 δωματίων (σε ποσοστό 43%) και 3 (σε ποσοστό 29%) δωματίων (7% των 4 και 1% των 5 δωματίων), ενώ η χρηματοδότηση γίνεται κυρίως από ελληνικές τράπεζες». Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην παροχή υπηρεσιών facility management που θα προσφέρει η LAMDA στους ιδιοκτήτες «μία υπηρεσία πολύ σημαντική όταν πρόκειται για συγκροτήματα κατοικιών».