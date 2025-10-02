mevaco:-Τρεις-νέες-συμφωνίες-με-intracom-defense-ύψους-14,48-εκατ.-δολαρίων

Στόχος είναι η κατασκευή, εντός των υπερσύγχρονων παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρείας, των μεταλλικών μερών αμυντικών συστημάτων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Στη σύναψη τριών νέων συμφωνιών με την Intracom Defense ανακοίνωσε ότι προέβη η Mevaco με στόχο την κατασκευή, εντός των υπερσύγχρονων παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρείας, των μεταλλικών μερών αμυντικών συστημάτων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι υπογραφείσες σχετικές συμβάσεις συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 14,48 εκατ. δολαρίων και εκτιμώμενης διάρκειας υλοποίησης 24 περίπου μηνών, αποτελούν συνέχεια αντίστοιχων συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και εκτελεσθεί με απόλυτη επιτυχία μεταξύ της Εταιρείας και της «INTRACOM DEFENSE ΑΕ».

Στρατηγικό στόχο της Εταιρείας αποτελεί η συνεπής και συστηματική ενίσχυση της παρουσίας της στην διεθνή αγορά αμυντικών συστημάτων, η οποία, ενόψει και των προσφάτων διεθνών εξελίξεων, παρουσιάζει ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τους εμπλεκόμενους στον συγκεκριμένο κλάδο.»