o-Βαγγέλης-Μεϊμαράκης-στο-Βατικανό:-Συναντήθηκε-με-τον-Πάπα-Λέοντα

Σε μια συνάντηση υψηλού συμβολισμού και ιδιαίτερης σημασίας, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης έγινε δεκτός στο Βατικανό από τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, στο πλαίσιο ειδικής αποστολής που διοργανώθηκε αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Η πρωτοβουλία για την υλοποίηση αυτής της εξαιρετικά σπάνιας επίσκεψης ανήκει από κοινού στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Πρόεδρο της Επιτροπής του ΕΛΚ για τον Διαθρησκευτικό Διάλογο και στον Πρόεδρο του ΕΛΚ Manfred Weber, η οποία έτυχε θερμής αποδοχής από την Αγία Έδρα.

Ο κ. Μεϊμαράκης, στην κατ’ ιδίαν συζητησή τους, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων και στην επικείμενη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Ποντίφικα στη Νίκαια της Τουρκίας, η οποία όπως επισήμανε «αποτελεί ένα οικουμενικό σύμβολο ενότητας, συμφιλίωσης και ελπίδας σε έναν τόσο φορτισμένο τόπο όπως η Νίκαια, που αναδεικνύει τη θρησκευτική διπλωματία ενάντια στη σύγκρουση πολιτισμών και λειτουργεί ως αντίβαρο στον φανατισμό και στον θρησκευτικό ανταγωνισμό».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε και με τη συμμετοχή των μελών του Προεδρείου του ΕΛΚ.

Στο πλαίσιο αυτής, συζητήθηκαν ζητήματα παγκόσμιου και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η ειρήνη, η μετανάστευση, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ανάγκη προώθησης το διαθρησκευτικού διαλόγου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της Χριστιανοδημοκρατίας ως θεμέλιου λίθου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, στο πλαίσιο του κοινού αγώνα για έναν κόσμο με περισσότερη ειρήνη, αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή και σεβασμό στον άνθρωπο.

Η συνάντηση αυτή ενισχύει τους διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στους πολιτικούς θεσμούς της Ευρώπης και στην Καθολική Εκκλησία και αποτυπώνει την κοινή τους βούληση για την ανάδειξη κοινών αρχών και αξιών.

Στη συνέχεια, τα μέλη της αποστολής συναντήθηκαν και με τον Καρδινάλιο Υπουργό Εξωτερικών της Αγίας Έδρας Pietro Parolin, ο οποίος συμβολικά ασκεί καθήκοντα Πρωθυπουργού, με την συζήτησή τους να εστιάζει σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνούς επικαιρότητας.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.