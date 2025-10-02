profile:-Γιατί-εξαγοράζει-την-algosystems,-«ψήνεται»-και-άλλο-deal

Η κίνηση της Profile να εξαγοράσει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Algosystems (οι συζητήσεις για την απόκτηση τουλάχιστον του 85% βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, όπως ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη) αποτελεί την πρώτη από μια σειρά επιθετικών κινήσεων που σχεδιάζει η εισηγμένη εταιρεία.

Άλλωστε, ο πρόεδρος της Profile Χαράλαμπος Στασινόπουλος, παρουσιάζοντας τη φετινή άνοιξη το νέο τετραετές business plan της εταιρείας του, είχε αναφερθεί σε τουλάχιστον δύο εξαγορές που θα συνέβαλαν -πέρα από την οργανική ανάπτυξη- στην εκτίναξη του κύκλου εργασιών από τα 40 εκατ. του 2024 στα 130 εκατ. ευρώ το 2028! Θέμα άλλωστε χρηματοδότησης αυτών των κινήσεων δεν υπάρχει, καθώς ήδη η εισηγμένη διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο (14,2 εκατ. ευρώ στις 30/6/2025), δημιουργεί κάθε χρόνο θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές και φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα άντλησης δανειακών κεφαλαίων.

Ειδικότερα, όπως έχει εδώ και καιρό επισημάνει το Euro2day.gr, πιθανολογείται βάσιμα η ολοκλήρωση μέσα στη φετινή χρονιά μιας ακόμη εξαγοράς εταιρείας στη Δυτική Ευρώπη, ενταγμένη σε μια στρατηγική που ανοίγει μια νέα αγορά, ή/και προσθέτει συμπληρωματική τεχνογνωσία στις προσφερόμενες λύσεις της Profile.

Σε ότι αφορά τώρα την κίνηση απόκτησης της Algosystms, αυτή αποσκοπεί στην επέκταση της Profile στο χώρο του cyber security και των αυτοματισμών συστημάτων, με κυριότερους στόχους:

Πρώτον, την ενσωμάτωση εφαρμογών cyber security στα προϊόντα που ήδη προσφέρει η Profile στους πελάτες της, είτε αυτά αφορούν τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα (τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, ασφαλιστικοί όμιλοι, κ.λπ.) είτε τα έργα του δημοσίου τα οποία θα διεκδικήσει στο μέλλον. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το cyber security θα έρθει να προστεθεί στην ήδη επιχειρούμενη αναβάθμιση των προϊόντων της Profile με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, διαδικασία η οποία έχει ήδη μπει σε εφαρμογή και έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς.

Και δεύτερον, στην ανάπτυξη των εργασιών της ίδιας της Algosystems. Η υπό εξαγορά εταιρεία σημείωσε πέρυσι κύκλο εργασιών κοντά στα 13 εκατ. ευρώ και ελαφρά ζημιογόνο αποτέλεσμα. Διαθέτει ευρύ πελατολόγιο στο οποίο συγκαταλέγονται ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι (πχ Παπαστράτος, Vivartia, Metlen, Alpha Bank, Lamda Development, κ.λπ.).

Κύκλοι της Ρrofile εκτιμούν ότι μπορούν τα επόμενα χρόνια να αναπτύξουν δραστικά τα έσοδα της Algosystems και παράλληλα να διευρύνουν το περιθώριο EBITDA στο 15% (από οριακό που ήταν το 2024).

Η Profile κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο αύξησε τον κύκλο εργασιών της από τα 15,5 στα 20 εκατ. ευρώ, το EBITDA από τα 4 στα 6 εκατ. ευρώ και την καθαρή της κερδοφορία από τα 2,5 στα 3 εκατ. ευρώ.

ΥΓ: Η χρηματιστηριακή αγορά αντέδρασε θετικά στη χθεσινή ανακοίνωση της εισηγμένης σχετικά με τη δρομολογούμενη εξαγορά της Algosystems, καθώς η τιμής της μετοχής σημείωσε άνοδο 4,69%.