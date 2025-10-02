qualco:-Άνοδος-18%-στα-έσοδα-και-31%-στα-ebitda-στο-α’-εξάμηνο-2025

Έπειτα από την επιτυχημένη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) τον Μάιο, ο όμιλος Qualco κατέγραψε μια σταθερά ανοδική επίδοση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου καταδεικνύουν ισχυρή και μεθοδική υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων, επιβεβαιώνοντας ότι ο οργανισμός διαθέτει ισχυρές βάσεις για να επιτύχει τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του. Οδεύοντας προς τα τέλη του έτους, o Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στην υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδίου, διατηρώντας παράλληλα, την επιχειρησιακή συνέπεια και τα πρότυπα διακυβέρνησης που έχουν καθορίσει την πορεία του.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2025 και σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο όμιλος σημείωσε αύξηση 18% (YoY) στα έσοδα και 31% στα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA). Στα κέρδη χωρίς προσαρμογές ο Όμιλος σημείωσε ζημία για το α’ εξάμηνο του 2025, κυρίως εξαιτίας των εξόδων αναδιοργάνωσης του Ομίλου. Τα έξοδα αναδιοργάνωσης αφορούν νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία μετασχηματισμού της μητρικής εταιρείας του Ομίλου από αγγλική σε ελληνική νομική μορφή, καθώς και για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τον εξορθολογισμό της δομής του Ομίλου. Το ύψος των εξόδων αυτών οφείλεται στο περιορισμένο χρονικό πλαίσιο προετοιμασίας. Πρόκειται για μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (one-off) που έχουν ολοκληρωθεί και δεν θα επηρεάσουν τη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας. Η κερδοφορία επίσης επηρεάστηκε από το κόστος δαπανών σχετιζόμενων με δωρεάν διάθεση μετοχών (IPO share awards) σε επιλεγμένα στελέχη του Ομίλου (non-cash item). Για την περίοδο των 12 μηνών έως τον Ιούνιο του 2025, ο οργανισμός κατέγραψε περιθώριο προσαρμοσμένων κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τάξεως του 21%, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις του κατά την αρχική δημόσια προσφορά, περίπου 20% για τους επόμενους 18-24 μήνες. Διατήρησε σταθερή μόχλευση 0.8 φορές στον καθαρό δανεισμό (εξαιρουμένων των εσόδων από την ΑΜΚ και μισθώσεων) προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων των τελευταίων 12 μηνών, ενώ η μετατροπή των ταμειακών ροών του σε κερδοφορία βελτιώθηκε κατά 50%.

Η επιτυχής αρχική δημόσια προσφορά και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Μάιο του 2025, επέτρεψε στον όμιλο Qualco να αναδειχθεί ως η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία λογισμικού και τεχνολογίας βάσει κεφαλαιοποίησης. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος συνέχισε να υπηρετεί το στρατηγικό του όραμα με την προσθήκη 11 μεγάλων εταιρειών στο χαρτοφυλάκιό του, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ξένων τραπεζών σε 7 χώρες εκτός Ελλάδας, την ίδρυση του κλάδου ICT (Quento), την εξασφάλιση σημαντικών συμβολαίων της ΕΕ και την εξαγορά των εταιρειών Empedus (100%) και Cenobe (50.1%).

Ο όμιλος Qualco παραμένει αφοσιωμένος στις στρατηγικές του προτεραιότητες για οργανική ανάπτυξη και διεθνοποίηση, στοχευμένες συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&As) και τεχνολογική καινοτομία.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής του βρίσκεται η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων για τους μετόχους και η τήρηση υψηλών προτύπων διαφανούς εταιρικής διακυβέρνησης και αρχών βιωσιμότητας.

Σταθερή παραμένει η δέσμευση του Ομίλου για συνέχιση της δραστηριότητάς του με συνέπεια, οικοδομώντας σε ήδη ισχυρό θεμέλιο, για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους μετόχους