space-hellas:-Η-πενταετία-επενδύσεων-οδηγεί-στην-επίθεση-της-«phase-ii»

Η Space Hellas (ΣΠΕΙΣ) έδωσε στο πρώτο εξάμηνο του 2025 σήματα που δεν χωρούν αμφιβολία: ο επενδυτικός μαραθώνιος της τελευταίας πενταετίας που απαιτούσε βαριές επενδύσεις τραβώντας έντονες κεφαλαιακές ενέσεις ολοκληρώθηκε, το pipeline έργων είναι γεμάτο και η κερδοφορία αρχίζει να ανεβαίνει σκαλοπάτια. Ο μεγάλος αυτός όμιλος, με μια ιστορία 40 ετών, δείχνει να έχει εισέλθει σε τροχιά κεφαλαιοποίησης των στρατηγικών της κινήσεων, με τον ισολογισμό πιο καθαρό, το περιθώριο κερδοφορίας υψηλότερο και την ορατότητα εργασιών ισχυρότερη από ποτέ.

Στο πρώτο εξάμηνο, το μικτό περιθώριο ανέβηκε στο 23% απο 20% πέρυσι, οδηγώντας σε μικτά κέρδη €16,7 εκατ. (+5,9%), παρά τον ελαφρώς χαμηλότερο κύκλο εργασιών. Το EBIT αυξήθηκε 9,1% στα €5,8 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν 2,7% στα €1,47 εκατ. Το EBITDA παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στα €9,3 εκατ., στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία βελτιώνει το μίγμα έργων και κερδίζει αποδοτικότητα ακόμη και σε περιόδους πιο συγκρατημένης ζήτησης.

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από τις ταμειακές ροές: το λειτουργικό cash flow γύρισε σε +€9,2 εκατ. από -€11,4 εκατ. πέρυσι, δηλαδή βελτίωση κατά €20,5 εκατ. Ο λόγος είναι η μείωση των απαιτήσεων πελατών κατά 19,1%, γεγονός που ελευθέρωσε κεφάλαιο κίνησης και ενίσχυσε την καθαρή ρευστότητα. Η εικόνα αυτή σε συνδυασμό με την τήρηση όλων των δεικτών δανεισμού επιτρέπει στην εταιρεία να μειώνει σταθερά τον καθαρό δανεισμό, που περιορίστηκε στα €55,8 εκατ. από €60,2 εκατ. και να κατεβάζει τον δείκτη μόχλευσης στο 63,4% (από 66,1%). Επίσης η σταθερή μερισματική πολιτική (0,15 €/μετοχή) κλείνει το παζλ μιας πιο ώριμης, πιο προβλέψιμης Space Hellas. Για το Β’ εξάμηνο, όπου ιστορικά γίνεται “εξισορρόπηση” τζίρου, το προφίλ κερδοφορίας δείχνει καλύτερα στημένο από πέρυσι.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Space Hellas είναι η ορατότητα στα μελλοντικά έσοδα. Το συνολικό ανεκτέλεστο των συμβάσεων έφτασε τα €144 εκατ., εξασφαλίζοντας υψηλή απασχόληση για τα επόμενα χρόνια. Από αυτό, τα €14 εκατ. προέρχονται από 34 ερευνητικά έργα R&D, που έχουν συνολική χρηματοδότηση €22 εκατ. και αναμένεται να τροφοδοτήσουν νέες τεχνολογικές λύσεις σε τομείς όπως το IoT, η κυβερνοασφάλεια και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι ο όμιλος δεν στηρίζεται μόνο σε παραδοσιακά έργα αλλά χτίζει και προϊόντα με προοπτική διεθνούς εμπορικής αξιοποίησης.

Προσέξτε η πενταετία 2019 – 2024 ήταν ο κύκλος των μεγάλων επενδύσεων, όπου η Space Hellas έπαιξε άμυνα και ταυτόχρονα “έχτισε οπλοστάσιο” για την επόμενη μέρα. Επένδυσε €15,6 εκατ. σε εξοπλισμό και λογισμικό, δημιουργώντας υποδομές αιχμής, και διέθεσε €14,4 εκατ. σε στρατηγικές εξαγορές (SingularLogic, SenseOne, AgroApps), ενισχύοντας το οικοσύστημα των λύσεών της. Αυτές οι κινήσεις έγιναν για να φτιάξουν γερές βάσεις παραγωγής κερδοφορίας στο αύριο. Και το αποτέλεσμα μιλά από μόνο του καθώς το EBITDA εκτοξεύτηκε κατά 158% σε μια πενταετία, αποδεικνύοντας ότι η στρατηγική αυτή απέδωσε πολλαπλασιαστικά.

Με τις βαριές αποσβέσεις πλέον στο παρελθόν, η Space Hellas γυρίζει σελίδα: από τη φάση χτισίματος περνά σε φάση συγκομιδής, όπου το επενδυτικό κεφάλαιο των προηγούμενων ετών αρχίζει να τροφοδοτεί συστηματικά την κερδοφορία και τη μείωση του δανεισμού. Η “Phase II” στρατηγική 2025 – 2027 δεν είναι καθόλου αμυντική, είναι άκρως επιθετική. Προβλέπει σαφή αύξηση κερδών, μείωση δανεισμού, περιορισμό χρηματοοικονομικού κόστους και στροφή σε υπηρεσίες με υψηλή επαναληψιμότητα εσόδων.

Ουσιαστικά, ο όμιλος περνά από την περίοδο επενδυτικής προετοιμασίας σε μια περίοδο όπου αξιοποιεί όλο το κεφάλαιο, την τεχνογνωσία και τις εξαγορές του, βγαίνοντας στην “επίθεση” με στόχο να ενισχύσει την κερδοφορία και να κερδίσει μερίδια σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τονίζω εδώ ότι η Space δεν είναι καμιά μικρή εταιρεία, είναι ένας όμιλος με διεθνής παρουσία σε 155 χώρες μέσω συνεργασίας με 450 παρόχους & data centers κατέχοντας ισχυρό διεθνές αποτύπωμα.

Στα €7,70 ανά μετοχή η Space Hellas αποτιμάται μόλις €49,7 εκατ., με EV περίπου €105,5 εκατ. και EV/EBITDA 2024 γύρω στο 5,8x. Με την ορατότητα έργων €144 εκατ., την άνοδο περιθωρίων και την απομόχλευση, το EBITDA 2025 μπορεί να ξεπεράσει τα €20 εκατ.

Εφαρμόζοντας πολλαπλασιαστή 6,5x για mid-cap ICT integrator με βελτιούμενη κερδοφορία και με τη μόχλευση πλέον να ακολουθεί πτωτική τροχιά, το εύλογο EV ανέρχεται σε €130 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση σε €74 εκατ., δηλαδή η τιμή-στόχος εντοπίζεται στα €11,5/μετοχή ή ένα +49%.

Στο θετικό όμως σενάριο, όπου το EBITDA πάει στα >€21 εκατ., και το EV/EBITDA στη καλύτερη εκδοχή του 7,5x, η μετοχή θα μπορούσε να προσεγγίσει τα €15 με €16, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση πάνω από τα €100 εκατ.

Διαγραμματικά η μετοχή δείχνει να ετοιμάζεται να δοκιμάσει τις δυνάμεις της πάνω στη μακροπρόθεσμη καθοδική γραμμή “Q2” στα €8,78. Πάνω από εκεί η Space αλλάζει πίστα και μετοχικά βάζοντας ως στόχο την περιοχή των €14,00.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

October 2, 2025