TÜV AUSTRIA: Πρώτη φορά στην Ελλάδα το SA8000 Advanced Lead Auditor Training

Η TÜV AUSTRIA Academy θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα SA8000 Advanced Lead Auditor Training, το οποίο διοργανώνεται από τον διεθνή φορέα Social Accountability International (SAI).

Στόχος του Προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιθεωρητές κοινωνικής ευθύνης (social auditors) με εμπειρία σε επιθεωρήσεις βάσει του Προτύπου SA8000®, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Social Accountability Accreditation Services (SAAS).

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα SA8000 Advanced Lead Auditor Training παρέχει στους Επιθεωρητές με εμπειρία στο κοινωνικό πρότυπο SA8000 την εις βάθος γνώση των διεθνών συμβάσεων εργασίας και του προτύπου SA8000, που ενισχύουν τη διεξαγωγή επιτυχημένων και ολοκληρωμένων κοινωνικών επιθεωρήσεων. Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να τους προετοιμάσει για τις αυστηρές απαιτήσεις της πιστοποίησης SA8000, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αξιολογούν και να προωθούν αποτελεσματικά την κοινωνική ευθύνη και τις ηθικές πρακτικές εντός των οργανισμών και των αλυσίδων εφοδιασμού τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Online προκαταρκτική εκπαίδευση

Δια ζώσης εκπαίδευση στους χώρους της TÜV AUSTRIA Academy

Η εκπαίδευση εστιάζει σε:

Ζητήματα συμμόρφωσης ανά κλάδο και γεωγραφική περιοχή

Προχωρημένες τεχνικές επιθεώρησης μέσω μελετών περίπτωσης και ασκήσεων ρόλων (role-play)

Εργαλεία αξιολόγησης κοινωνικής επίδοσης (βασικός μισθός, υπερωρίες, ελευθερία ένωσης, έλεγχος προμηθευτών)

Τεχνικές συνέντευξης με εργαζομένους, ΜΚΟ και συνδικαλιστικούς φορείς

Περιλαμβάνονται προσομοιώσεις επιθεώρησης, ανασκόπηση εγγράφων, σύνταξη αιτημάτων μη συμμόρφωσης και διεξαγωγή συναντήσεων.

Πιστοποίηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της online και δια ζώσης εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες εξετάζονται και λαμβάνουν το SA8000 Advanced Auditor Training Course Completion Certificate.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Ολοκλήρωση του SA8000 Introduction & Basic Auditor Training και επιτυχής εξέταση τουλάχιστον 6 μήνες πριν.

Συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο επιθεωρήσεις SA8000 ως μέλος ομάδας επιθεώρησης υπό την καθοδήγηση πιστοποιημένου και αναγνωρισμένου Lead Auditor.

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (basic to medium-level English).

Πληροφορίες Προγράμματος