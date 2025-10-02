wall-street:-Ιστορικό-υψηλό-για-nvidia-και-νέα-ρεκόρ-για-s&p-500-και-nasdaq

Οι βασικές δείκτες της Wall Street κινούνται ανοδικά στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Πέμπτης (2/10), με τον S&P 500 να πετυχαίνει ένα ακόμα νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να αγνοούν τις ανησυχίες που συνδέονται με την τελευταία διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 0,26% στις 46.561,53 μονάδες, ο S&P 500 ανεβαίνει κατά 0,13% στις 6.719,32 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 0,27%, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, και διαμορφώνεται στις 22.816,04 μονάδες.

Οι μετοχές της Nvidia ανέβηκαν 1,5% σε ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να συσσωρεύονται στον γίγαντα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τρεις κύριοι δείκτες μετοχών των ΗΠΑ έκλεισαν με άνοδο την Τετάρτη (1/10), με την ελπίδα ότι η διακοπή της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης θα είναι βραχύβια και, ως εκ τούτου, θα περιορίσει τυχόν σοβαρές επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία.

Η διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης ξεκίνησε μετά την αποτυχία των κορυφαίων Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων να τηρήσουν την προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας που θα εξασφάλιζε τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης. Οι νομοθέτες αλληλοκατηγορήθηκαν για τη διακοπή, καθώς οι Δημοκρατικοί παρέμειναν αμετάκλητοι στις απαιτήσεις τους να χρησιμοποιήσουν το μέτρο για την επέκταση των φορολογικών ελαφρύνσεων για την υγειονομική περίθαλψη εκατομμυρίων Αμερικανών.

Το μεγαλύτερο ερώτημα για τους επενδυτές είναι πόσο θα διαρκέσει η τρέχουσα κατάσταση. Είναι πιθανό να συνεχιστεί για τουλάχιστον τρεις ημέρες, καθώς η Γερουσία δεν θα συνεδριάσει σήμερα λόγω της εορτής του Γιομ Κιπούρ, οπότε η Παρασκευή (4/10) θα είναι η επόμενη ημέρα που οι γερουσιαστές αναμένεται να ψηφίσουν ξανά. Στις αγορές προβλέψεων, οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε να συνεχιστεί για σχεδόν δύο εβδομάδες.

«Πιστεύω ότι αυτή η διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη περισσότερο από ό,τι το 2018, αλλά ότι τελικά θα έχουν μεγαλύτερη σημασία άλλοι παράγοντες, όπως 1) τα σταθερά κέρδη του τρίτου τριμήνου, 2) η ευφορία για την τεχνητή νοημοσύνη που συνεχίζεται με την Mag7 να αναφέρει σταθερά τριμηνιαία αποτελέσματα και 3) η επόμενη συνεδρίαση της Fed στις 29/10, όπου αναμένω ότι η Fed θα παραμείνει στην πορεία της για να μειώσει τα επιτόκια τρεις φορές φέτος», έγραψε ο Dan Niles, ιδρυτής και διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Niles Investment Management.

«Συνοψίζοντας, πιστεύω ότι παρά την πιθανότητα βραχυπρόθεσμης αστάθειας, η αγορά θα σημειώσει τελικά νέα υψηλά επίπεδα καθώς θα ανεβαίνει σιγά-σιγά», πρόσθεσε ο Niles.

Ιστορικά, η χρηματιστηριακή αγορά δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις διακοπές λειτουργίας της κυβέρνησης, αλλά οι επενδυτές παρακολουθούν με μεγαλύτερη προσοχή την τρέχουσα κατάσταση, δεδομένης της πιο ασταθούς πολιτικής και μακροοικονομικής συγκυρίας, των αυξημένων αποτιμήσεων της αγοράς και των επιπέδων συγκέντρωσης εν μέσω της ανόδου που οδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη και των συνεχιζόμενων ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Η διακοπή της δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων κατά τη διάρκεια του κλεισίματος αυτή την εβδομάδα είναι, επίσης, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς η έκθεση για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες του Σεπτεμβρίου δεν θα δημοσιευθεί αύριο, δεδομένης της παύσης σχεδόν όλων των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Εργασίας.

Η Fed αναμένεται να ανακοινώσει μείωση των επιτοκίων στην προσεχή συνεδρίασή της τον Οκτώβριο, μετά τα στοιχεία της ADP της Τετάρτης το πρωί που αντανακλούσαν πτώση στις ιδιωτικές μισθοδοσίες τον περασμένο μήνα, και καθώς οι περαιτέρω επιπτώσεις του συνεχιζόμενου κλεισίματος παραμένουν αβέβαιες.