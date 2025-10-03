Ακόμη-πιο-πλούσιοι…-οι-πλουσιότεροι-Αμερικανοί

Το κορυφαίο 10% των πλουσιότερων Αμερικανών πρόσθεσε 5 τρισ. δολάρια στην περιουσία του στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς η άνοδος του χρηματιστηρίου συνέχισε να ωφελεί τους μεγαλοεπενδυτές, σύμφωνα με στοιχεία της Federal Reserve.

Η συνολική περιουσία του κορυφαίου 10% -ή αυτών με καθαρή αξία περιουσίας πάνω από 2 εκατ. δολάρια- έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 113 τρισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο, από 108 τρισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την Fed. Η αύξηση ακολουθεί τρία χρόνια συνεχούς ανάπτυξης για όσους βρίσκονται στην κορυφή, με το κορυφαίο 10% να προσθέτει πάνω από 40 τρισ. δολάρια στην περιουσία του από το 2020.

Οι πλούσιοι κάθε κατηγορίας είδαν τα κέρδη τους να αυξάνονται το τελευταίο έτος, ωστόσο, η ανάπτυξη ήταν ταχύτερη για όσους βρίσκονται στην κορυφή. Το κορυφαίο 1% είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 4 τρισ. δολάρια τον τελευταίο χρόνο, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση 7%. Η περιουσία τους έφτασε στο επίπεδο-ρεκόρ των 52 τρισ. δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο.

Το κορυφαίο 0,1% είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 10% τον τελευταίο χρόνο. Από την πανδημία, το κορυφαίο 0,1%, ή όσοι έχουν καθαρή αξία τουλάχιστον 46 εκατ. δολάρια, είδαν τη συνολική τους περιουσία να σχεδόν διπλασιάζεται φτάνοντας πάνω από 23 τρισ. δολάρια.

Παρά την πρόσφατη ταχύτερη ανάπτυξη στην κορυφή, τα συνολικά μερίδια της περιουσίας που κατέχουν οι υψηλότερες βαθμίδες παραμένουν σχετικά σταθερά εδώ και δεκαετίες. Το κορυφαίο 1% κατείχε το 29% της συνολικής περιουσίας των νοικοκυριών στο δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με 28% το 2000. Το κορυφαίο 10% κατείχε το 67% της συνολικής περιουσίας των νοικοκυριών στο τρίμηνο, ενώ το κατώτερο 90% κατείχε το 33%.

Ο μεγαλύτερος παράγοντας αύξησης της περιουσίας στην κορυφή φέτος ήταν το χρηματιστήριο. Η αξία των εταιρικών μετοχών και των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που κατέχει το κορυφαίο 10% αυξήθηκε από 39 τρισ. δολάρια σε πάνω από 44 τρισ. δολάρια τον τελευταίο χρόνο. Το κορυφαίο 10% των Αμερικανών κατέχει πάνω από το 87% των εταιρικών μετοχών και των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.