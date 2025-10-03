Απόδοση-+70%-και-νέος-κύκλος-ανάπτυξης-στον-ΟΛΠ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2025 με μια επίδοση που επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως στρατηγικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο και παράλληλα αναδεικνύει την αξία του ως επενδυτική επιλογή στο ταμπλό. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €122,8 εκατ., αυξημένα κατά 14,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με την άνοδο να προέρχεται κυρίως από τα εμπορευματοκιβώτια, την κρουαζιέρα και το αντάλλαγμα των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ. Η ισχυρή αυτή ανάπτυξη μεταφράστηκε σε καθαρά κέρδη €46,7 εκατ., αυξημένα κατά 15,3% έναντι του 2024, δείχνοντας ότι η κερδοφορία δεν είναι συγκυριακή αλλά αποτέλεσμα συστηματικής ενίσχυσης των βασικών δραστηριοτήτων. Το EBITDA έφθασε τα €68,1 εκατ., με περιθώριο 55,4%, αποτυπώνοντας υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα και έλεγχο του κόστους.

Στο ισολογιστικό σκέλος, το ενεργητικό αυξήθηκε στα €682,4 εκατ., ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά €27,1 εκατ., κυρίως λόγω πρόωρης αποπληρωμής δανείων ύψους €26,5 εκατ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του δείκτη συνολικού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια στο μόλις 0,13, όταν πέρυσι βρισκόταν στο 0,23, στοιχείο που καθιστά τον ΟΛΠ μία από τις λιγότερο δανεισμένες εισηγμένες σε στρατηγικές υποδομές θαλάσσιου εμπορίου στην Ευρώπη. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα €51,6 εκατ., δίνοντας στη διοίκηση τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει με ίδιους πόρους το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα.

Το επενδυτικό πλάνο προχωρά με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου είχαν υλοποιηθεί έργα αξίας €179 εκατ., ενώ το συνολικό συμβασιοποιημένο ύψος επενδύσεων ανέρχεται στα €250,5 εκατ., καλύπτοντας σχεδόν το 90% των υποχρεώσεων της πρώτης επενδυτικής περιόδου. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025 επενδύθηκαν €48,1 εκατ., με αιχμή την επέκταση του σταθμού κρουαζιέρας και την αναβάθμιση υποδομών που θα στηρίξουν την αναμενόμενη εκρηκτική αύξηση επιβατών τα επόμενα χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 2026 έχουν ήδη προγραμματιστεί 950 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, αριθμός-ρεκόρ που ξεπερνά τις 880 του 2025 και τις 810 του 2024, τοποθετώντας τον Πειραιά στην κορυφή της Μεσογείου.

Η κρουαζιέρα συνεχίζει να αποτελεί ισχυρό μοχλό ανάπτυξης, με 637 χιλιάδες επιβάτες στο πρώτο εξάμηνο (+16,1%), εκ των οποίων οι 363 χιλιάδες ήταν homeport (+15,3%) και οι 274 χιλιάδες transit (+17,1%). Η αύξηση των homeport επιβατών είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς δημιουργεί μεγαλύτερη ζήτηση για υποδομές, ενισχύει την τοπική οικονομία και δικαιολογεί τις επενδύσεις επέκτασης του σταθμού κρουαζιέρας. Παράλληλα, η επιβατική ακτοπλοΐα κατέγραψε μικρή αύξηση, ενώ ο σταθμός αυτοκινήτων σημείωσε άνοδο 11,1% με 138.517 οχήματα, κυρίως λόγω επαναδρομολόγησης όγκων μεταφόρτωσης. Στα εμπορευματοκιβώτια, ο Προβλήτας Ι κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 55,3% στα 393.876 TEUs, με το εγχώριο φορτίο να αυξάνεται κατά 28,6% και τις μεταφορτώσεις κατά 74,8%, επιβεβαιώνοντας ότι ο Πειραιάς διατηρεί τον ρόλο του ως κεντρικός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανέδειξε τον ΟΛΠ ως μια εταιρεία που παντρεύει ανάπτυξη, σταθερότητα και μερισματική πολιτική. Η επιθετική αύξηση κερδών, η πρόοδος στις επενδύσεις, η ενίσχυση των ταμειακών ροών και το ρεκόρ της κρουαζιέρας διαμορφώνουν ένα επενδυτικό αφήγημα που δικαιολογεί την ισχυρή πορεία της μετοχής και αφήνει περιθώρια για περαιτέρω υπεραπόδοση. Για τους επενδυτές, ο ΟΛΠ αποτελεί ένα χαρτί υποδομών με διεθνές αποτύπωμα και συνεχή ενίσχυση αξίας, στηριζόμενο τόσο στη δυναμική του τουρισμού όσο και στην εμπορική ισχύ του λιμανιού.

Η παρουσία στο ταμπλό αποδεικνύεται το ίδιο ισχυρή, με τη μετοχή του ΟΛΠ να έχει ενισχυθεί από την αρχή της χρονιάς έως και +70%, ξεπερνώντας κατά πολύ τον Γενικό Δείκτη του Χ.Α. (+46,5%). Στη διαγραμματική ανάλυση η μετοχή δείχνει να έχει πατήσει πάνω στη στήριξη των 42 ευρώ και να επιχειρεί να διαμορφώσει ένα βατήρα υψηλότερα, στα 44 ευρώ, ώστε να ξαναδοκιμάσει στην πορεία τη ζώνη αντίστασης των 48 με 50 ευρώ. Πάνω από εκεί θα δοθεί έδαφος στους αγοραστές για να κινηθούν προς τα 60 ευρώ.

