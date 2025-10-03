Ασφάλιστρα υγείας: Πώς θα καθορίζονται οι αυξήσεις – Το νέο πλαίσιο

Στον καθορισμό των δεικτών, των παραγόντων και των βάσεων δεδομένων που θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΛΣΤΑΤ για την κατάρτιση και τον υπολογισμό του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας (ΕΔΑ) προχώρησαν τα συναρμόδια υπουργεία.

Με κοινή απόφαση των υπουργών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, Υγείας Αδώνιδος Γεωργιάδη και του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ Αθανάσιου Θανόπουλου, ορίζεται το αναλυτικό πλαίσιο βάσει του οποίου η ΕΛΣΤΑΤ θα δίνει τις «οικονομικές κατευθύνσεις» για το ύψος αναπροσαρμογής των μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας.

Το νέο πλαίσιο, δηλαδή ο ΕΔΑ, θα αφορά κάθε αναπροσαρμογή από την 1η/1/2026 και θα αντικαταστήσει τον σχετικό δείκτη του ΙΟΒΕ, ο οποίος λαμβανόταν υπόψη έως τις αρχές του 2025. Υπενθυμίζουμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες επιχείρησαν στις αρχές του έτους να επιβάλουν αυξήσεις στα συγκεκριμένα ασφάλιστρα ύψους σχεδόν 15%. Ωστόσο, μετά τη θύελλα των αντιδράσεων, με παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου οι αυξήσεις περιορίστηκαν σε επίπεδα πέριξ του 7%.

Πέραν όμως του «πλαφόν» που τέθηκε, άνοιξε και η συζήτηση για την κατάργηση του δείκτη του ΙΟΒΕ, καθώς κρίθηκε παρωχημένος, και την αντικατάστασή του από τον ΕΔΑ, που πλέον θα διαμορφώνει κάθε χρόνο η ΕΛΣΤΑΤ.

Για φέτος, σύμφωνα με την ΚΥΑ, η ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να καταρτίσει τον δείκτη το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου. Επίσης, κάθε χρόνο, έως τις 31 Ιουλίου, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να αποστέλλουν στην ΕΛΣΤΑΤ όσα στοιχεία προβλέπονται για την κατάρτιση του ΕΔΑ.

Αναλυτικά η ΚΥΑ έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Δείκτης»: Οποιοδήποτε αριθμητικό δεδομένο με το οποίο καθορίζεται οποιοσδήποτε εκ των παραγόντων καθορισμού του κόστους που λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στις μακροχρόνιες συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και το οποίο προσδιορίζεται τακτικά, εξολοκλήρου ή εν μέρει, με την εφαρμογή ενός τύπου ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο υπολογισμού, με βάση τα δεδομένα εισόδου στοιχείων, παραγόντων ή τιμών των βασικών προσδιοριστικών στοιχείων του δείκτη. Ο δείκτης δύναται να λαμβάνει τη μορφή συγκεκριμένης αριθμητικής τιμής ή εύρους τιμών με ένδειξη του μέσου όρου τιμής.

2. «Ε.Δ.Α.»: Ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας είναι αριθμητική τιμή, η οποία αξιοποιείται, ολικώς ή μερικώς, υπό προϋποθέσεις που αναφέρονται στον δείκτη ζημιών ασφαλίσεων υγείας που επηρεάζει τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, για τον καθορισμό του μέρους της ετήσιας αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας που σχετίζεται με τις μέσες δαπάνες νοσηλείας. Από τον Ε.Δ.Α., όπως διαμορφώνεται ετησίως, προκύπτει η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή, σε σχέση με την τιμή του προηγούμενου έτους, των δαπανών νοσηλείας που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ο Ε.Δ.Α. καταρτίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3832/2010.

3. «Συνεισφορά δεδομένων εισόδου»: Η παροχή στοιχείων και παραγόντων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τα οποία απαιτούνται για τον καθορισμό του Ε.Δ.Α. και παρέχονται για αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

4. «Συνεισφέρουσες επιχειρήσεις»: Όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα, εφόσον αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη σε συμβάσεις ασφάλισης υγείας και διαβιβάζουν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεδομένα εισόδου.

5. «Δαπάνες νοσηλείας»: Οι αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, εξαιρουμένων των επιδοματικών αποζημιώσεων, στο πλαίσιο ατομικών συμβάσεων ασφάλισης υγείας, μακροχρόνιων και ετησίως ανανεούμενων, για πραγματοποιηθέντα έξοδα νοσηλείας που αφορούν σε ιατρικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη νοσηλεία σε ιδιωτικά θεραπευτικά ιδρύματα (νοσοκομεία, κλινικές ή άλλα θεραπευτικά ιδρύματα). Περιλαμβάνουν τα έξοδα για κάθε είδους ιατρικές αμοιβές (χειρουργών, βοηθών χειρουργών, αναισθησιολόγων, εντατικολόγων, παθολόγων, ορθοπαιδικών και κάθε ιατρικής ειδικότητας, που παρείχε υπηρεσίες στο πλαίσιο της κάθε νοσηλείας), νοσήλιο (δωμάτιο και τροφή, ΜΕΘ, ΜΑΦ), έξοδα χειρουργείου, έξοδα αναισθησίας, έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμου, υγειονομικό υλικό, ειδικά υλικά, έξοδα χρήσης ιατρικών συσκευών (π.χ. robot), έξοδα ασθενοφόρου, εξετάσεις κάθε είδους (π.χ. απεικονιστικές, ενδοσκοπικές, αιματολογικές, βιοχημικές, ιστοπαθολογικές κ.λπ.), φάρμακα.

Άρθρο 2

Στοιχεία και παράγοντες για τον υπολογισμό του Ε.Δ.Α.

Τα στοιχεία και οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ε.Δ.Α. είναι τα εξής:

α) Το χρονικό σημείο αναφοράς, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία τα δεδομένα των περ. β’ έως ε’ είχαν τις συγκεκριμένες τιμές.

β) Οι ημερομηνίες αναγγελίας των ασφαλιστικών περιπτώσεων για τις οποίες καταβλήθηκε αποζημίωση.

γ) Τα όρια κάλυψης που προβλέπονται από τα προγράμματα ασφάλισης, όπως και τα ποσά ενδεχόμενης συμμετοχής του ασφαλισμένου στο συνολικό κόστος.

δ) Τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από την συνεισφέρουσα επιχείρηση για κάθε περίπτωση αποζημίωσης.

ε) Τα ποσά που οφείλονται αλλά δεν έχουν ακόμη καταβληθεί (εκκρεμείς αποζημιώσεις) για κάθε περίπτωση αποζημίωσης.

Άρθρο 3

Δεδομένα εισόδου για τον υπολογισμό του Ε.Δ. Α.

Για τον υπολογισμό του Ε.Δ.A. λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα εισόδου που αντλούνται από το χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων με νοσοκομειακά προγράμματα, μακροχρόνια και ετησίως ανανεούμενα και από τις αντίστοιχες αποζημιώσεις όλων των συνεισφερουσών επιχειρήσεων.

Άρθρο 4

Υπολογισμός και δημοσίευση του Ε.Δ.Α.

1. Η παροχή των δεδομένων εισόδου πραγματοποιείται σε αυστηρά ανωνυμοποιημένη βάση, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως ότι δεν είναι δυνατή η αποκάλυψη της ταυτότητας των ασφαλισμένων.

2. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. διασφαλίζει το απόρρητο των δεδομένων εισόδου που λαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις περί στατιστικού απορρήτου του ισχύοντος στατιστικού νομοθετικού πλαισίου.

3. Τα δεδομένα εισόδου που αντιστοιχούν σε κάθε έτος διαβιβάζονται από τις συνεισφέρουσες επιχειρήσεις στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. – το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους. Για την αρχική κατάρτιση του Ε.Δ.Α., η διαβίβαση των δεδομένων εισόδου γίνεται κρυπτογραφημένα μέσω ασφαλούς διακομιστή (FTPs) της μηχανογραφικής υπηρεσίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

4. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπολογίζει τον Ε.Δ.Α. μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους, και τον δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3832/2010, περί δημοσίευσης και διάδοσης στατιστικών στοιχείων.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις ποιότητας δεδομένων εισόδου και μεθοδολογία υπολογισμού του Ε.Δ.Α.

1. Η διαχείριση των δεδομένων εισόδου διέπεται από τις εξής απαιτήσεις:

α) Τα δεδομένα εισόδου πρέπει να είναι επαρκή, πλήρη και κατάλληλα ώστε να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια και αξιοπιστία το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων για έξοδα νοσηλείας από μακροχρόνιες και ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και τις μεταβολές αυτού.

β) Τα δεδομένα εισόδου που αναφέρονται στην περ. α’ πρέπει να είναι επαληθεύσιμα και να είναι δυνατή η διασταύρωσή τους με τα επίσημα μητρώα ασφαλιστηρίων, ζημιών που έχουν πληρωθεί και εκκρεμών ζημιών των επιχειρήσεων που συνεισφέρουν τα δεδομένα εισόδου.

2. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. διασφαλίζει την ποιότητα των παραγόμενων στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3832/2010. 3.

Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ε.Δ.Α. δημοσιοποιείται στον ιστοχώρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.