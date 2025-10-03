Βιομηχανικό ρεύμα: «Κλειδωμένη» η αρχιτεκτονική του σχήματος στήριξης – Αποφάσεις από Μητσοτάκη για τις εκκρεμότητες

Με το ιταλικό μοντέλο η ελάφρυνση όλων των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, δεδομένη επίσης η κάλυψη μέρους (και όχι το 100%) των αναγκών τους σε ρεύμα με ανταγωνιστική τιμή. Αποκαλυπτήρια εκτός απροόπτου από τον Πρωθυπουργό, στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

«Κλειδωμένη» είναι πλέον η βασική αρχιτεκτονική του σχήματος με το οποίο θα γίνει η ελάφρυνση των βιομηχανικών επιχειρήσεων από το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς θα αποτελεί προσαρμογή του ιταλικού μοντέλου – στο πρότυπο και της πρότασης του ΣΕΒ. Ως συνέπεια, απομένει πλέον η οριστικοποίηση επιμέρους (αλλά βασικών πάντως) παραμέτρων εφαρμογής του μέτρου.

Τέτοιες παράμετροι είναι το ποσοστό των αναγκών σε ρεύμα των βιομηχανιών που θα καλύπτεται, όπως και το ύψος της σταθερής (και ανταγωνιστικής) χρέωσης για την ηλεκτρική ενέργεια που θα τροφοδοτούνται οι επιχειρήσεις. Για την οριστικοποίηση αυτών των παραμέτρων, οι αποφάσεις θα ληφθούν σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή από τον Πρωθυπουργό.

Από την άλλη πλευρά, ο μεγάλος πλέον βαθμός ωρίμανσης του σχήματος ανοίγει τον δρόμο ώστε το σχήμα να είναι πλήρως έτοιμο μέσα στα επόμενα 24ωρα. Επομένως, εκτός απροόπτου οι ανακοινώσεις θα γίνουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη την επόμενη Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.

Οι διαφοροποιήσεις

Η υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής της πρότασης του ΣΕΒ, δηλαδή της παραλλαγής του ιταλικού μοντέλου, σημαίνει πως οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα λάβουν ένα «ενεργειακό δάνειο» για μία τριετία, μέσω της εικονικής τροφοδοσίας τους με «πράσινη» ενέργεια από το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ. Η τροφοδοσία θα τους εξασφαλίζει ρεύμα σε σταθερή και ανταγωνιστική χρέωση.

Οι επιχειρήσεις θα επιστρέψουν αυτό το «δάνειο» σε ορίζοντα 20ετίας, μέσω διπλάσιας ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγουν ΑΠΕ οι οποίες θα δρομολογηθούν από τις ωφελούμενες εταιρείες. Μάλιστα, το μέτρο δεν θα περιορίζεται στις πλέον ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως ακριβώς προβλέπει και η πρόταση του ΣΕΒ. Έτσι, θα είναι διευρυμένη η «περίμετρος» της εφαρμογής του, ώστε να συμπεριλάβει και άλλες παραγωγικές επιχειρήσεις με καταναλώσεις πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Ωστόσο, σε σχέση με την πρόταση του ΣΕΒ, το σχήμα θα καλύπτει ένα περιορισμένο ποσοστό των αναγκών των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Στο βασικό της σενάριο, η πρόταση του Συνδέσμου προέβλεπε κάλυψη του 100% των αναγκών των 24 πλέον ενεργοβόρων επιχειρήσεων και ενός ποσοστού άνω του 60% για τις υπόλοιπες 361 επιχειρήσεις, με το συνολικό ετήσιο κόστος να ανέρχεται σε 317 εκατ. Αν και στις 385 ωφελούμενες επιχειρήσεις καλυπτόταν το 100% των αναγκών, τότε το κόστος θα ανέλθει σε 367 εκατομμύρια.

Αντικειμενικοί περιορισμοί

Ωστόσο, από την πλευρά της κυβέρνησης διαμηνύεται ότι δεν μπορεί να καλυφθεί ένα τόσο μεγάλο ποσοστό. Πρώτος λόγος είναι ότι σε μία τέτοια περίπτωση το «ελληνικό μοντέλο» (Energy Industrial Reset) θα απέκλινε από το ιταλικό (Energy Release 2.0), στο οποίο καλύπτεται το 25% των αναγκών των επιχειρήσεων.

Επομένως, η εφαρμογή του θα έχανε το πλεονέκτημα του ότι ένα ανάλογο μέτρο έχει ήδη γίνει δεκτό από την Κομισιόν, ώστε να εφαρμοστεί στη γειτονική χώρα. Επίσης, η τόσο ριζική ελάφρυνση των επιχειρήσεων θα «έβρισκε τοίχο» στις Βρυξέλλες, καθώς θα ήγειρε θέμα κρατικών ενισχύσεων και νόθευσης του ανταγωνισμού.

Εξίσου σημαντικό είναι όμως ότι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα δημόσια οικονομικά δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα τόσο υψηλά κονδύλια που προβλέπει η πρόταση του ΣΕΒ. Επομένως, θα πρέπει να «ψαλιδιστούν» τα ποσοστά κάλυψης, για να μην εκτροχιαστεί ο κρατικός προϋπολογισμός.

Δεύτερη διυπουργική σύσκεψη

Υπενθυμίζεται ότι η φόρμουλα ελάφρυνσης βρέθηκε στο επίκεντρο της δεύτερης διυπουργικής σύσκεψης με φορείς της βιομηχανίας, που διεξήχθη χθες. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα, με τη συμμετοχή των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, καθώς και των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου.

Από την πλευρά της βιομηχανίας, μετείχε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αντιπροσωπεία του Συνδέσμου, καθώς και η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα.

Με την ολοκλήρωση της σύσκεψης, κυβερνητικές πηγές επισήμαιναν ότι έγινε εκ νέου ανταλλαγή απόψεων για το θέμα, με το κλιμάκιο των υπουργών να επιφυλάσσεται να μελετήσει περαιτέρω το ζήτημα, πριν προβεί στις όποιες σχετικές πρωτοβουλίες.