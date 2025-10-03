Βουλή: Διακομματική συναίνεση για την 4η Belharra – Ποιοι καταψήφισαν

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με ευρύτατη πλειοψηφία 243 ψήφων εγκρίθηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απόκτηση της τέταρτης Belharra και την αναβάθμιση των τριών υπαρχουσών φρεγατών. 45 βουλευτές καταψήφισαν, 4 δήλωσαν «παρών».

Το νομοσχέδιο – όπως και αναμενόταν – υπερψηφίστηκε από πέντε κόμματα (Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ), ενώ το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Αντίθετα, πάντως από την κομματική γραμμή κινήθηκε η Έλενα Ακρίτα – βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ – που καταψήφισε το νομοσχέδιο, εν αντιθέσει με τους συναδέλφους της στο κόμμα οι οποίοι, παρά τις ενστάσεις, τους προβληματισμούς και την εσωκομματική διαφωνία που κατεγράφη, αποφάσισαν να πουν το «ναι». Πηγές της Κουμουνδούρου σχολιάζουν ότι η απόφασή της ήταν λάθος, χωρίς όμως να τίθεται κανένα θέμα διαγραφής.

Το νομοσχέδιο καταψήφισαν επίσης οι βουλευτές του ΚΚΕ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως και ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Πρόκειται για τους Αλέξανδρο Αυλωνίτη, Ραλλία Χρηστίδου, Κυριακή Μάλαμα, Νίκο Παπαδόπουλο, Γιώτα Πούλου, Θεοδώρα Τζάκρη και Μιχάλη Χουρδάκη. «Παρών» δήλωσαν οι ανεξάρτητοι Διονύσης Βαλτογιάννης, Γιώργος Μανούσος, Γιάννης Δημητροκάλλης και Νίκος Βρεττός.

Υπενθυμίζεται ότι τα κόμματα του Αλέξη Χαρίτση και της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσαν χθες βράδυ κοινό αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.