Γαλλία:-Απροσδόκητη-μείωση-της-βιομηχανικής-παραγωγής-τον-Αύγουστο

Απροσδόκητη πτώση κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή της Γαλλίας τον Αύγουστο, προσθέτοντας στα σημάδια ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης ολοένα επιβραδύνεται, καθώς οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά βρίσκοντα αντιμέτωπα με την αυξημένη πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα που επικρατεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Insee, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,7% σε σχέση με τον Ιούλιο. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα της - ανέμεναν αύξηση 0,3%. Ο δείκτης της μεταποιητικής παραγωγής σημείωσε επίσης πτώση 0,7%.

Τα στοιχεία του Insee για τον Αύγουστο έδειξαν ότι η μείωση της παραγωγής στον τομέα των μεταφορών επηρέασε αρνητικά τα στοιχεία συνολικά για τη βιομηχανία. Μείωση σημείωσαν επίσης η διύλιση πετρελαίου και οι υπηρεσίες.

Παράλληλα, το Insee αναθεώρησε προς τα πάνω τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή του Ιουλίου από -1,1% σε -0,1%.

Η γαλλική οικονομία παρέμεινε ανθεκτική κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με τη συνολική ανάπτυξη να ξεπερνά τις προσδοκίες. Ωστόσο, τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν μείωση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και πτώση της δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα τον Σεπτέμβριο.

Η αβεβαιότητα μετά τη δεύτερη κατάρρευση της κυβέρνησης σε λιγότερο από δύο χρόνια έχει ρίξει μια «σκιά» στις προοπτικές για τη φορολογία και τις δημόσιες δαπάνες. Ο νέος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, θα πραγματοποιήσει κρίσιμες συνομιλίες σήμερα, Παρασκευή, για να προσπαθήσει να πείσει την αντιπολίτευση να μην τον απομακρύνουν λόγω των σχεδίων του για δραστική μείωση του ελλείμματος.

Βιλερουά (ΕΚΤ): Υπό έλεγχο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, προειδοποίησε ότι το υψηλό χρέος της χώρας και η πολιτική αβεβαιότητα κινδυνεύουν να «πνίξουν» την οικονομία, καθώς οι καταναλωτές αποταμιεύουν προληπτικά και οι επιχειρήσεις διστάζουν να επενδύσουν.