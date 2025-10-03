Γεωργιάδης: «Οι συγγενείς μπορούν να καταθέσουν τα αιτήματα εκταφής με την έναρξη της δίκης» – Έμμεση απάντηση και στον Δένδια

Στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια εξετάσεων, αλλά και για τη στρατηγική της συνηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας έμμεσα και στον Νίκο Δένδια, που πήρε θέση για τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι σήμερα (2/10) μιλώντας στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι «δεν διανοούμαι πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει ό,τι αυτός κρίνει για το θάνατο του παιδιού του».

Όπως επισημαίνει ο κ. Γεωργιάδης «εάν ξεκινήσει η Δίκη, τότε ο κ. Ρούτσι, αλλά και όποιος άλλος γονέας θέλει, μπορεί να καταθέσει αυτό το αίτημα ή και άλλα αιτήματα, για την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και τότε εάν γίνουν σε εκείνη την φάση δεκτά, δεν καθυστερεί η Δίκη καθώς η διαδικασία αυτή θα εξελίσσεται παράλληλα».

Στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης γράφει:

Ένας γονέας που χάνει το παιδί του, ζει τον ανείπωτο πόνο. Αυτό από μόνο του τον καθιστά άξιο σεβασμού. Κανείς δεν μπορεί λοιπόν να μένει ασυγκίνητος σε κάτι τέτοιο. Ομως καμμιά φορά η ζωή φέρνει ενώπιον μας διλήμματα, πιο δύσκολα από τα προφανή. Μία τέτοια περίπτωση είναι και η επίδικη σήμερα, δηλ η υποστήριξη ή μή του αιτήματος του κ. Ρούτσι για την διενέργεια τώρα και τοξικολογικών εξετάσεων στα οστά του νεκρού παιδιού του.

Η Κοινή Γνώμη, φυσιολογικά λέει, «να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα των γονέων, ώστε να μήν τους μείνει η παραμικρή αμφιβολία για το αίτιο που πήρε τα παιδιά τους» ή «και αφού δεν έχετε να κρύψετε κάτι γιατί δεν γίνεται δεκτό το αίτημα αυτό. Άρα κάτι κρύβετε κλπ» Σύμφωνα με αυτά θα έπρεπε να γίνει δεκτό τώρα το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις, όπως το ζητάει ο απεργός πείνας πατέρας.

Από την άλλη η Δικαιοσύνη δεν έχει κάνει δεκτό αυτό το αίτημα και παρουσιάζεται από κάποιους ως ανάλγητη ή σε διατεταγμένη υπηρεσία, ενώ πολλοί δεν καταλαβαίνουν γιατί συμβαίνει αυτό. Εδώ όμως έχει διαδραματίσει ρόλο η επικοινωνιακή μαεστρία της κας Κωνσταντοπούλου.

Η κα Κωνσταντοπούλου έχει από την αρχή μία στρατηγική καθυστέρησης της έναρξης της Δίκης. Το ίδιο θα κάνει και αφού ξεκινήσει η Δίκη, τότε θα δίνει μάχη για να μήν τελειώσει ποτέ. Άλλωστε γενικά το στυλ της στα Δικαστήρια είναι πάντα τέτοιο. Αναβολές, ενστάσεις εξαιρέσεως, κατηγορίες στους Δικαστές κλπ πάντα προσπαθεί να καθυστερήσει κάθε διαδικασία και το ίδιο κάνει και τώρα. Προφανώς πιστεύει ότι όσο η υπόθεση «Τέμπη», μένει στην επικαιρότητα, τόσο εκείνη βγαίνει πολλαπλώς κερδισμένη. Οι συνωμοσίες για τα ξυλόλια, οι μηνύσεις στον εφέτη ανακριτή, η συνεχής αμφισβήτηση της ανακριτικής διαδικασίας κλπ όλα από την αρχή είχαν τον ίδιο στόχο. Να μήν αρχίσει η Δίκη. Η καθυστέρηση την ωφελεί επιπλέον και διότι για την Κοινή Γνώμη την όποια καθυστέρηση την χρεώνεται και πάλι η Κυβέρνηση. Δηλ η Κυβέρνηση τελικά θα φταίει σε κάθε περίπτωση.

´Ηδη πολλοί λένε: «μα μετά από 2,5 χρόνια ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η Δίκη;» αγνοώντας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα δικονομικά τεχνάσματα, για να καθυστερήσει από την κυρία Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Τώρα έχει βάλει τον πελάτη της κ. Ρούτσι, και με κίνδυνο της ζωής του, να ζητά ένα αίτημα που α) αρμοδιότητα έχει μόνον η δικαιοσύνη να το κρίνει αλλά που κάθε απόφαση της θα την χρεωθεί η Κυβέρνηση θέλοντας και μή και β) εάν το καταφέρει, θα οδηγήσει σε άνοιγμα εκ νέου της ανακριτικής διαδικασίας και άρα στην καθυστέρηση της έναρξης της Δίκης για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Η επικοινωνιακή της μαεστρία έγκειται στο ότι έχει κατορθώσει να πείσει τους πολλούς, ότι όποιος δεν υποστηρίζει το συγκεκριμένο αίτημα, τάσσεται κατά των γονέων που όλοι οι γονείς το υποστηρίζουν. Η αλήθεια όμως είναι, ότι κάποιοι γονείς υποστηρίζουν το αίτημα αυτό και κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν την ανάγκη να ξεκινήσει η Δίκη το συντομότερο δυνατόν, ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τον θάνατο των παιδιών τους. Και όμως την επιθυμία των άλλων γονέων, κανείς δεν την έχει καταλάβει και ούτε η Κοινή Γνώμη φαίνεται να βλέπει ότι πιθανόν και αυτοί οι γονείς, που επίσης έχουν χάσει τα παιδιά τους στα Τέμπη, ότι μπορεί να έχουν και αυτοί δίκιο.

Σημειώστε ότι εάν ξεκινήσει η Δίκη, τότε ο κ. Ρούτσι, αλλά και όποιος άλλος γονέας θέλει, μπορεί να καταθέσει αυτό το αίτημα ή και άλλα αιτήματα, για την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και τότε εάν γίνουν σε εκείνη την φάση δεκτά, δεν καθυστερεί η Δίκη καθώς η διαδικασία αυτή θα εξελίσσεται παράλληλα. Και τότε Όλοι οι γονείς, και οι μεν και οι δε, θα έχουν ικανοποιήσει τα αιτήματα τους και όσοι το θέλουν και όσοι δεν υποστηρίζουν αυτές τις θεωρίες.