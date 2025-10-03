Close Menu
    Ελληνική NAVTEX σε απάντηση της τουρκικής για το Πίρι Ρέις

    Ελληνική NAVTEX σε απάντηση της τουρκικής για το Πίρι Ρέις

    Η Ελλάδα απάντησε με αντι-NAVTEX στην τουρκική οδηγία για έρευνες στο Βόρειο Αιγαίο, τονίζοντας ότι οι περιοχές βρίσκονται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και στην αρμοδιότητα του σταθμού Λήμνου.
     

    Τι αναφέρει:

    ZCZC LA13
    021735 UTC OCT 25
    LIMNOS STATION NAVWARN 165/25
    NORTH AEGEAN SEA

    1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER IA68-0947/25 WHICH IS REFFERING TO SCIENTIFIC RESEARCH PART OF WHICH IS UNAUTHORISED
    AS THE RELEVANT POSITIONS LIE OVER GREEK CONTINENTAL SHELF.
    2. MOREOVER, A NUMBER OF THESE POSITIONS FALL WITHIN THE HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA,
    WHERE LIMNOS NAVTEX STATION IS THE ONLY COMPETENT AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES THEREIN.
    3. CANCEL THIS MESSAGE ON 142100Z OCT 25
    NNNN

