ΕΦΚΑ:-Πλεονασματικό-κατά-470-εκατ.-ευρώ-το-ταμείο-στο-α’-εξάμηνο

Πλεόνασμα 470 εκατ. ευρώ, έναντι 230 εκατ. ευρώ που ήταν το 2024, κατέγραψε το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους ο e-ΕΦΚΑ, κυρίως λόγω αύξησης των εσόδων από εισφορές και από ρυθμίσεις.

Τα στοιχεία που ενσωματώθηκαν στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής δείχνουν ότι τα έσοδα, φέτος, σε σχέση με πέρσι αυξήθηκαν κατά 735 εκατ. ευρώ. Έτσι υπερκαλύφθηκε η αύξηση των δαπανών, την ίδια περίοδο, κατά 494 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αύξησης των συντάξεων.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από εισφορές και από ρυθμίσεις οφειλών ανήλθαν στα 10,3 δισ. ευρώ κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου της φετινής χρονιάς, περισσότερα κατά 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρσι.

Οι εισπράξεις υπέρ τρίτων απέφεραν 7,86 δισ. ευρώ, περισσότερα κατά 283 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 7,58 δισ. ευρώ που είχαν προκύψει πέρσι. Άλλα 130 εκατ. ευρώ περισσότερα απέφεραν οι μεταβιβάσεις προς τρίτους, από 7,04 δισ. ευρώ πέρσι, σε 7,17 δισ. ευρώ το φετινό α’ εξάμηνο. Ως αποτέλεσμα, φέτος τα έσοδα ανήλθαν, την ίδια περίοδο, στα 26,29 δισ. ευρώ, όταν πέρσι είχαν περιοριστεί στα 25,56 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος των δαπανών η αύξηση κατά 494 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, από 25,33 δισ. ευρώ πέρσι σε 25,82 δισ. ευρώ φέτος, «φωτογραφίζει» αύξηση στις συντάξεις. Τόσο σε κύριες όσο και σε επικουρικές συντάξεις, η δαπάνη για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου ήταν αυξημένη κατά 281 εκατ. ευρώ φέτος (16,87 δισ. ευρώ) σε σχέση με πέρσι (16,59 δισ. ευρώ). Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση που παρατηρήθηκε στις αποδόσεις προς τρίτους (124 εκατ. ευρώ), από τα 7,57 δισ. ευρώ πέρσι στα 7,69 δισ. ευρώ φέτος.

Επίσης, αύξηση κατά 94 εκατ. ευρώ (στα 798 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, από 693 εκατ. ευρώ το ίδιο χρονικό διάστημα το 2024) καταγράφηκε στις δαπάνες για άλλες παροχές και εφάπαξ.