Η-τακτική-του-«ώριμου-φρούτου»-για-την-αντιπολίτευση

Μπορεί όντως η αντιπολίτευση επιμένοντας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στα Τέμπη να αποκομίσει τελικά οφέλη έναντι της κυβέρνησης; Μέχρι σήμερα σημαντική άνοδο των ποσοστών τους τα κόμματα δεν έχουν δει. Είναι προφανές πως οι δυνάμεις της μειοψηφίας, που πρωταγωνιστούν στην κριτική κατά της γαλάζιας παράταξης, πιστεύουν πως η συνεχής πίεση της προκαλεί μια ανεπανόρθωτη ζημιά και μια συνεχή φθορά. Στην εξεταστική στη Βουλή, με τις κινητοποιήσεις στους δρόμους, στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς δέκτες η στασιμότητα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία προκαλεί μεγάλη ανησυχία στα στελέχη της. Και από τη στιγμή που θα παγιωθεί η κατάσταση θεωρούν πως θα είναι μη αναστρέψιμη.

Τα στελέχη της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν πως έτσι και αλλιώς καθημερινά δίνονται πατήματα προκειμένου το Μαξίμου να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Ως παράδειγμα φέρνουν τη χθεσινή παρουσία της Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα και όσα ανέφερε τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για τα Τέμπη. Την πιθανότητα να αποσταλεί μια νέα δικογραφία στη Βουλή δεν τη βάζουν στην «εξίσωση», καθώς σε μια τέτοια περίπτωση αρκετοί πιστεύουν πως η κατάσταση θα είναι μη διαχειρίσιμη για το Μαξίμου. Τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν πως με τον τρόπο που έχει αποφασίσει να βαδίζει η Νέα Δημοκρατία δύσκολα θα μπορέσει να ανακάμψει. Ήδη, όπως εκτιμούν, τα μέτρα της ΔΕΘ έχουν ξεχαστεί και η ακρίβεια και η καθημερινότητα έχουν προκαλέσει μεγάλο άγχος στην Ηρώδου Αττικού. Αυτός είναι ο λόγος που η κριτική στο πεδίο της οικονομίας δεν θα φύγει ποτέ από την ατζέντα, αλλά θα λειτουργεί ως μια παράλληλη ισχυρή πίεση. Χθες η αντιπολίτευση επέκρινε σε πολύ υψηλούς τόνους την απόφαση που έλαβε η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην καλέσει τον Γιώργο Μυλωνάκη παρά τη θετική ανταπόκριση του ίδιου.

Το επόμενο διάστημα υπάρχουν ζητήματα που μπορεί να φέρουν τα κόμματα της κεντροαριστεράς κοντά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Το εργασιακό νομοσχέδιο με το 13ωρο και η ακρίβεια στην αγορά αποτελούν αφορμές για συγκλήσεις. Το «πράσινο φως» για την τέταρτη Μπελαρά απομάκρυνε τον ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά και χθες κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε για άλλη μια φορά αποδέκτης παραπόνων για την επιλογή το κόμμα να ψηφίσει «ναι». Μέτωπο των αντιπολιτευτικών δυνάμεων απέναντι στο Μαξίμου έχει συγκροτηθεί ατύπως και στα εθνικά θέματα. Πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό; Ουσιαστικά πουθενά όσον αφορά το θέμα των συνεργασιών, καθώς εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει από τους άλλους η διάθεση και η βούληση για κάτι κοινό. Η τακτική που ακολουθείται μοιάζει περισσότερο με αυτή του «ώριμου φρούτου». Αν η υπόθεση αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία περάσει στη συνείδηση του κόσμου ως άπιαστο όνειρο τότε σημαντικές αλλαγές στις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό είναι πολύ πιθανό να έρθουν. Με το ΠΑΣΟΚ να ευελπιστεί πως θα είναι το πρώτο που θα επωφεληθεί.

