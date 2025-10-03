Η-as-company-δίνει-το-δικό-της-growth-play

Τα αποτελέσματα της AS Company (ΑΣΚΟ) για το πρώτο εξάμηνο του 2025 όπου σκιαγραφούν μια εταιρεία που συνδυάζει σταθερή ανάπτυξη, χρηματοοικονομική ευρωστία και ξεκάθαρη στρατηγική ανταμοιβής των μετόχων. Οι ενοποιημένες πωλήσεις λοιπόν αυξήθηκαν κατά 32%, αγγίζοντας τα €15,3 εκατ., με τη νέα δραστηριότητα στα βρεφικά προϊόντα να προσθέτει πάνω από 10% στον κύκλο εργασιών. Παράλληλα, ο παραδοσιακός τομέας παιχνιδιών κατέγραψε έντονη ζήτηση σε πολλές κατηγορίες – από gadgets και επιτραπέζια μέχρι stationary και προϊόντα δημιουργικής απασχόλησης – ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.

Η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε ουσιαστικά, με το EBITDA να αυξάνεται κατά 37,9% στα €2,48 εκατ., ενώ το περιθώριο EBITDA ανέβηκε στο 16,2% από 15,5% πέρυσι. Αυτό αποδεικνύει ότι η διοίκηση πέτυχε βελτίωση αποδοτικότητας σε μια περίοδο όπου το μικτό περιθώριο επηρεάστηκε από τη διαφορετική δομή της νέας δραστηριότητας στη βρεφανάπτυξη. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €1,42 εκατ., μειωμένα οριακά λόγω της αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων, ωστόσο η εικόνα των λειτουργικών μεγεθών είναι ενισχυμένη, δείχνοντας ξεκάθαρα την πραγματική δυναμική.

Το ισχυρότερο ίσως πλεονέκτημα της AS είναι η χρηματοοικονομική της θέση. Ο όμιλος εμφανίζει καθαρό ταμείο €18,5 εκατ., ουσιαστικά μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και δείκτη μόχλευσης στο -48%, καθιστώντας την μία από τις πιο κεφαλαιακά εύρωστες εταιρείες στο ελληνικό ταμπλό. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα €7,5 εκατ., ενώ το συνολικό ύψος ρευστότητας, μαζί με επενδύσεις σε χρεόγραφα, διαμορφώθηκε στα €19,3 εκατ.. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ενισχύθηκαν κατά €3,76 εκατ., προσφέροντας ευχέρεια στη διοίκηση να συνεχίσει επενδυτικά και μερισματικά πλάνα χωρίς να επιβαρύνει τη δομή του ισολογισμού.

Η διοίκηση έχει ήδη υλοποιήσει κινήσεις που αυξάνουν την αξία της εταιρείας για τον μέτοχο. Η πώληση ακινήτου στην Ελούντα έναντι €3 εκατ. απέφερε απόδοση 40%, με ήδη εισπραγμένο το 1/3 του τιμήματος. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί επενδυτικά ακίνητα σε Μάταλα και Πλάκα Ελούντας, με σημαντική δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης. Η διανομή μερίσματος για το 2024 ήταν €0,171/μετοχή, ενώ η διοίκηση δεσμεύτηκε για μερισματική απόδοση περίπου 5% με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής (€3,94), αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον έκτακτου μερίσματος. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η απόφαση για νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως 5% του μετοχικού κεφαλαίου, ικανοποιώντας έτσι και ένα αίτημα μεγάλων επενδυτών.

Σημαντικό επενδυτικό στοιχείο ανάπτυξης αποτελεί και η διεθνής παρουσία. Η θυγατρική στη Ρουμανία διένειμε μέρισμα €0,9 εκατ. στη μητρική, ενισχύοντας τις ταμειακές ροές, ενώ στη Γαλλία η AS Company έχει ήδη τοποθετηθεί σε μια ώριμη και απαιτητική αγορά, με πρώτα θετικά αποτελέσματα και προοπτική σημαντικής ενίσχυσης μέσα στα επόμενα χρόνια. Ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε σε 91, γεγονός που δείχνει επέκταση δραστηριότητας και επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Η διοίκηση εκτιμά ότι για το σύνολο του 2025 οι πωλήσεις θα ξεπεράσουν τον στόχο κατά περισσότερο από 10%, ενώ ήδη τα αποτελέσματα του β’ εξαμήνου αναμένονται βελτιωμένα και από πλευράς επενδυτικού χαρτοφυλακίου, καθώς η απώλεια €300 χιλ. από επενδύσεις σε δολάρια δεν θα επαναληφθεί, ενώ έσοδα από την πώληση ακινήτου θα ενισχύσουν τη γραμμή των κερδών. Παράλληλα, η νέα δραστηριότητα στα βρεφικά προϊόντα δημιουργεί πρόσθετο όγκο πωλήσεων, έστω και με χαμηλότερο περιθώριο, συμβάλλοντας ωστόσο στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και στη διαφοροποίηση του προϊοντικού μίγματος.

Με κεφαλαιοποίηση €51,7 εκατ., η AS Company εμφανίζεται αρκετά ελκυστική. Αν αφαιρεθεί η ρευστότητα, η επιχείρηση αποτιμάται ουσιαστικά μόλις €33 εκατ., με P/E χαμηλό, δεδομένης της εκτίμησης για βελτιωμένο δεύτερο εξάμηνο. Ο συνδυασμός υψηλής ρευστότητας, μηδενικού δανεισμού, διαρκούς ανάπτυξης πωλήσεων και δέσμευσης για γενναιόδωρη πολιτική μερισμάτων δημιουργεί ένα ισχυρό επενδυτικό αφήγημα.

Στη διαγραμματική ανάλυση η μετοχή φαίνεται να πατάει στο κάτω μέρος του μακροπρόθεσμου ανοδικού καναλιού “W” και να ετοιμάζεται να συνεχίσει την πορεία της προς την περιοχή από όπου διέρχεται η άνω πλευρά στα €4,30 με €4,58. Η μετοχή πάντως σε αυτά τα επίπεδα τιμών δίνει πρόσβαση σε έναν όμιλο που αναπτύσσεται σταθερά, έχει προοπτική επέκτασης στο εξωτερικό και παράλληλα διαθέτει τα κεφάλαια να ανταμείψει έμπρακτα τους μετόχους του.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

October 3, 2025