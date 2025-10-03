Κοτζιάς:-Αν-ο-Τσίπρας-θέλει-να-κάνει-κόμμα-ας-το-κάνει-να-τελειώνουμε,-ο-ΣΥΡΙΖΑ-αδειάζει

Ο Νίκος Κοτζιάς, πρώην υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής της κίνησης «ΠΡΑΤΤΩ», παραχώρησε συνέντευξη στον Γιώργο Μελιγγώνη στον Αθήνα 9,84, καταθέτοντας τις απόψεις του για την εξωτερική πολιτική, τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και τις αναταράξεις στον χώρο της Αριστεράς.

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε: «Αν ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει κόμμα, ας το κάνει να τελειώνουμε γιατί αυτή η στάση αναμονής κάνει κακό στον εαυτό του αλλά και στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αδειάζει. Υπάρχει και ένας ενδοσυριζιακός εμφύλιος που με πονάει ως αριστερό, παρά το γεγονός δεν υπήρξα ποτέ μέλος του ΣΥΡΙΖΑ».

Παράλληλα, για τα σενάρια δημιουργίας ευρύτερου προοδευτικού μετώπου τόνισε την «ανάγκη κοινής δράσης, κοινού φόρουμ και κοινής Κοινοβουλευτικής Ομάδας», εκτιμώντας ότι έτσι θα διευκολυνθεί μια κοινή κάθοδος στις εκλογές.

Επίσης σχολίασε και τη σημερινή κατάσταση της Αριστεράς, σημειώνοντας: «Ο Τσίπρας ήταν εξαιρετικός πρωθυπουργός αλλά πολύ αδύνατος ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Ουδέποτε στο παρελθόν υπήρξε Αριστερά με τόσο λίγη ιστορική συνείδηση, μόρφωση και γνώση».

Σφοδρή κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης

Ο κ. Κοτζιάς επέκρινε έντονα την κυβέρνηση για τη στάση της στη διεθνή σκηνή, λέγοντας πως η Ελλάδα βρίσκεται σε «διεθνή απομόνωση». Όπως σημείωσε, τα έξι χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ «η χώρα απώλεσε θέσεις στον διεθνή ορίζοντα, υποχώρησε, αδυνάτισε και έμεινε πίσω από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν διατηρεί καλές σχέσεις με καμία από τις μεγάλες δυνάμεις», επισημαίνοντας ότι ακόμη και με τις ΗΠΑ η σχέση είναι προβληματική: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται παραπανίσιος από την Ουάσινγκτον».

Θέση για το παλαιστινιακό

Στη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, ο πρώην υπουργός τάχθηκε υπέρ της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους: «Πρέπει να υπερασπιστούμε τους Παλαιστίνιους, όχι γιατί είμαστε εχθροί του Ισραήλ, αλλά επειδή υποστηρίζουμε το δίκαιο και πρέπει να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα στη ζωή», είπε, προσθέτοντας πως η στάση του Ισραήλ υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «τροφοδοτεί τη Χαμάς».

Σενάρια νέων κομμάτων

Για τον Αντώνη Σαμαρά προέβλεψε ότι ενδεχόμενη ίδρυση κόμματός του «θα στερήσει από τον Μητσοτάκη την τελευταία ελπίδα αυτοδυναμίας». Για το σενάριο κόμματος Καρυστιανού είπε ότι θα μπορούσε να προσελκύσει ψηφοφόρους, αλλά το ζητούμενο είναι «με ποια πρόσωπα και με ποια πολιτική θα πορευτεί».