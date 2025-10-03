Κουρδής:-Καμία-πολιτική-παρέμβαση-δεν-μπορεί-να-υπάρξει-στις-αποζημιώσεις-και-στα-δεσμευμένα-ΑΦΜ

«Με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ιωάννης Κουρδής, κατέρριψε το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρέμβασης υπουργών στις αγροτικές αποζημιώσεις αντικρούοντας κάθε υποθετικό σενάριο, με σαφή επιχειρήματα», επισημαίνουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι ο πρώην Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Κουρδής καταθέτει σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

«Στην κατάθεσή του, ο μάρτυρας εμφανίστηκε κατηγορηματικός σχετικά με τη διαδικασία των πληρωμών, δηλώνοντας πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία παρέμβαση υπουργού όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Εξίσου σαφής ήταν ο κ. Κουρδής για τα δεσμευμένα ΑΦΜ δηλώνοντας πως δεν υπάρχει ούτε ένα “παράθυρο” που να επιτρέπει οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση» σχολιάζουν οι πηγές.

«Συνεχίζοντας την κατάθεσή του, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του, από τις 23 Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Ιανουαρίου 2025, οι έλεγχοι αυστηροποιήθηκαν ενώ άφησε αιχμές για το ρόλο εταιριών που εμπλέκονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει αυστηρά προσηλωμένη στην ανάγκη διερεύνησης της υπόθεσης σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που αντιμετωπίζει την διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής σαν μια ευκαιρία για επικοινωνιακά παιχνίδια με μοναδικό στόχο τα μικροκομματικά οφέλη.

Ας μην αγωνιά. Η αλήθεια θα λάμψει» καταλήγουν.



