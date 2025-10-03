Κώτσηρας:-Οικοδομούμε-ένα-φορολογικό-πλαίσιο-δίκαιης-ανάπτυξης-προς-όφελος-του-συνόλου-των-πολιτών

Στις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και στον ρόλο της φορολογικής πολιτικής για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και στον ρόλο της φορολογικής πολιτικής για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στο Athens Riviera Summit 2025.

Ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων η Ελλάδα βαδίζει με σταθερότητα σε τροχιά ανάπτυξης. «Η Ελλάδα του 2025 είναι μια χώρα που ξανακερδίζει το χαμένο έδαφος. Έχει ανακτήσει το κύρος και την αξιοπιστία της διεθνώς». Στόχος είναι όχι μόνο να διατηρηθεί αυτή η θετική πορεία αλλά και να επιταχυνθεί, να ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας προς μια κατεύθυνση ακόμα πιο παραγωγική και εξωστρεφή, που θα εγγυάται την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημείωσε, η φορολογική πολιτική αποτελεί κεντρικό εργαλείο, με βασικούς άξονες τη συνεχή μείωση των φόρων, τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και την ψηφιοποίηση. Ειδικότερα, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε ότι από το 2019 η κυβέρνηση ακολουθεί με συνέπεια μια πολιτική φορολογικών ελαφρύνσεων, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη και αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Με τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο συνολικός αριθμός φόρων και εισφορών που έχουμε μειώσει κατά την τελευταία εξαετία ανέρχεται πλέον σε 83. «Η Ελλάδα εγκαταλείπει οριστικά το μοντέλο υπερφορολόγησης του παρελθόντος και οικοδομεί ένα πλαίσιο περισσότερο δίκαιης ανάπτυξης προς όφελος του συνόλου των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας.

Παράλληλα, με τον εκσυγχρονισμό και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας επιδιώκεται η σταθερότητα, η απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών και η εμπέδωση της ασφάλειας δικαίου. Ο κ. Κώτσηρας έφερε ως πρόσφατα παραδείγματα τον Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας, με τον οποίο εκσυγχρονίστηκαν οι κανόνες για το περιουσιολόγιο, τις αντικειμενικές αξίες, τη φορολογία ακινήτων και κληρονομιών, καθώς και τον νέο Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, με τον οποίο απλουστεύονται και επιταχύνονται οι τελωνειακές διαδικασίες και αυστηροποιούνται οι ποινές για το λαθρεμπόριο.

Τρίτος άξονας της φορολογικής πολιτικής είναι η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, που αποσκοπεί, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τόσο στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων όσο και στην αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι ζήτημα φορολογικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, τόνισε ο κ. Κώτσηρας, σημειώνοντας ότι εξασφαλίζονται έσοδα που επιστρέφουν στην κοινωνία.

Καταλήγοντας ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι «στόχος και πρόκληση είναι να μετασχηματίσουμε ακόμη περισσότερο το παραγωγικό μας πρότυπο, να προσελκύσουμε κεφάλαια και τεχνογνωσία, ώστε να εξασφαλίσουμε ισχυρή και δίκαιη ανάπτυξη μακροπρόθεσμα». «Με σταθερότητα, αποφασιστικότητα και συνεργασία μπορούμε να συνεχίσουμε στον δρόμο της προόδου, επ’ ωφελεία της ελληνικής οικονομίας, των πολιτών, των επιχειρήσεων και εν τέλει του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας».