Λαγκάρντ:-Αυστηρότερες-ρυθμίσεις-για-τις-μη-τραπεζικές-επιχειρήσεις-πριν-να-είναι-πολύ-αργά

Τα μη τραπεζικά ιδρύματα (πχ επενδυτικά ταμεία), που έχουν επεκταθεί στον τομέα των δανείων πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερη ρύθμιση προτού προκαλέσουν μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση, δήλωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να επεκταθεί η εποπτεία σε μη τραπεζικά ιδρύματα που εμπλέκονται σε τραπεζικές δραστηριότητες ή έχουν σημαντικούς δεσμούς με τον τραπεζικό τομέα — και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να το πράξουν το συντομότερο δυνατό», προειδοποίησε η Λαγκάρντ σε ομιλία της στο Άμστερνταμ για να σηματοδοτήσει τη συνταξιοδότηση του Κλάας Κνοτ, πρώην προέδρου του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι επειδή έχουν παρέλθει έτη από την τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν βρίσκονται σε εγρήγορση απέναντι στους κινδύνους που συσσωρεύονται στο σύστημα.

Αυτοί οι κίνδυνοι πλέον βαρύνουν μια ποικιλία hedge funds και πιστωτικών funds, αντί για τον παραδοσιακό τραπεζικό τομέα, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι τράπεζες, και όχι τα επενδυτικά funds, ήταν αυτές που επλήγησαν περισσότερο από το κύμα ρύθμισης που ακολούθησε την κρίση του 2008.

«Κανονιστική κόπωση»

Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι αυτό είχε δημιουργήσει άνισες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ τραπεζών και μη τραπεζικών ιδρυμάτων και αναγνώρισε την «κανονιστική κόπωση» που έχει ωθήσει τις τράπεζες να πιέσουν για ένα ελαφρύτερο καθεστώς. Ωστόσο, είπε ότι η απάντηση δεν ήταν να μειωθεί η ρύθμιση του πρώτου, αλλά μάλλον να αναβαθμιστεί, εφαρμόζοντας αυστηρότερα πρότυπα σε μη τραπεζικά ιδρύματα.

«Η πρόληψη της αστάθειας είναι πάντα λιγότερο δαπανηρή από την αποκατάσταση της ζημιάς στη συνέχεια», προειδοποίησε η Λαγκάρντ, σημειώνοντας ότι το βάρος της αποκατάστασης της ζημιάς τείνει να πέφτει στην κεντρική τράπεζα.

