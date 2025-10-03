Λαγκάρντ:-Ο-Κνοτ-θα-ήταν-κατάλληλος-διάδοχος-στην-ΕΚΤ

«Τον ξέρω τουλάχιστον έξι χρόνια. Έχει την διανοητική ικανότητα, την αντοχή και την δυνατότητα να εμπνέει τους άλλους», ανέφερε η Λαγκάρντ.

Τον Κλάας Κνοτ θεωρεί κατάλληλο διάδοχο στην θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με το - που επικαλείται δημοσίευμα στο ολλανδικό πρακτορείο ANP. Σημειώνεται ότι η θητεία της ως επικεφαλής της ΕΚΤ λήγει τον Οκτώβριο του 2027 και δεν μπορεί να ανανεωθεί.

Η ίδια σημείωσε ότι το έργο ενός προέδρου της ΕΚΤ συχνά περιλαμβάνει την εναρμόνιση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από τους επικεφαλής των εθνικών κεντρικών τραπεζών από τα κράτη της Ευρωζώνης.

«Συχνά συμπεριφέρονται όλοι σαν prima donnas και πρέπει να τους διευκολύνεις όλους. Εκείνος έχει αυτή την ικανότητα, αλλά δεν είναι ο μόνος», είπε.

Ο Κνοτ επί του παρόντος υπηρετεί ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Δανίας για 14 χρόνια έως τον Ιούνιο του 2025.