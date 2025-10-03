Μαζικά bullish στοιχήματα στα options 10ετών Treasuries – Οι αγορές προεξοφλούν στροφή της Fed λόγω shutdown

Οι επενδυτές στην αγορά ομολόγων ποντάρουν εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα προαίρεσης (options), προεξοφλώντας άνοδο στις τιμές των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου – εξέλιξη που θα σήμαινε μείωση των αποδόσεων στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε μηνών.

Τοποθετήσεις υπέρ της ανόδου (bullish) ενισχύθηκαν σημαντικά την παραμονή του κλεισίματος της αμερικανικής κυβέρνησης – μιας κατάστασης που ενδέχεται να πλήξει την οικονομική δραστηριότητα και να ενισχύσει τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed στα τέλη Οκτωβρίου.

Χαρακτηριστική είναι μια συναλλαγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων σε ασφάλιστρο, η οποία στοχεύει σε πτώση της απόδοσης των 10ετών ομολόγων στο 4,05% πριν από τη λήξη των περισσότερων options στις 21 Νοεμβρίου, από περίπου 4,15% σήμερα. Αυτή η τοποθέτηση προστίθεται σε μια σειρά bullish στοιχημάτων της προηγούμενης εβδομάδας, μεταξύ των οποίων και μια θέση 50 εκατ. δολαρίων που βλέπει πτώση της απόδοσης έως και στο 3,95% – επίπεδα που είχαμε να δούμε από τον Απρίλιο, όταν η αγορά βρισκόταν σε αναταραχή λόγω των εμπορικών δασμών.

Όπως εξηγεί ανώτερος στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της Nomura Securities Co., το σενάριο μακρόσυρτου shutdown δεν είναι το βασικό, ωστόσο υπάρχει ρίσκο. Αν η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης κρατήσει για εβδομάδες, τότε θα αυξηθεί η ανησυχία για οικονομική επιβράδυνση – κάτι που, με τη σειρά του, θα μπορούσε να πιέσει τις αποδόσεις χαμηλότερα. Εάν το κλείσιμο φτάσει μέχρι τη συνεδρίαση της Fed στις 29 Οκτωβρίου, τότε οι πιθανότητες για μείωση επιτοκίων ενισχύονται σημαντικά.

Το Κογκρέσο δεν κατάφερε να τηρήσει την προθεσμία χρηματοδότησης, οδηγώντας στο πρώτο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης μετά από σχεδόν επτά χρόνια. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου ζήτησε από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να εφαρμόσουν τα έκτακτα σχέδια παύσης λειτουργίας, αφήνοντας ενεργά μόνο τα απολύτως απαραίτητα τμήματα της κυβέρνησης.

Η εμπειρία του παρελθόντος

Κατά τους αναλυτές της Citigroup Inc., παλαιότερα παρατεταμένα shutdowns έχουν ιστορικά οδηγήσει σε άνοδο των τιμών των κρατικών ομολόγων. Στο κλείσιμο του 2018, που διήρκεσε πάνω από έναν μήνα, οι αποδόσεις των 10ετών υποχώρησαν σχεδόν κατά 50 μονάδες βάσης. Και τότε, η αποκλιμάκωση είχε ξεκινήσει πριν το shutdown, λόγω ανησυχιών για πιθανή ύφεση.

Εν τω μεταξύ, η κατάσταση επιδεινώνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων σε περίπτωση κλεισίματος, ενώ το ενδεχόμενο καθυστερήσεων σε κρίσιμα οικονομικά στοιχεία –όπως η μηνιαία έκθεση απασχόλησης– προκαλεί επιπλέον νευρικότητα. Πολλοί επενδυτές αναζητούν ενδείξεις επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας, ώστε να ενισχυθεί η εκτίμηση για επικείμενη στροφή της Fed σε πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.

Τοποθετήσεις και στατιστικά

Έρευνα JPMorgan (έως 29 Σεπτεμβρίου)

Οι πελάτες της τράπεζας αύξησαν τις καθαρές θετικές θέσεις τους κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο αισιοδοξίας από τις 7 Απριλίου. Οι αρνητικές θέσεις μειώθηκαν κατά δύο μονάδες, ενώ οι ουδέτερες παρέμειναν σταθερές.

Επιλογές SOFR

Την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφηκε αυξημένη δραστηριότητα σε SOFR options με ημερομηνία Δεκεμβρίου 2025 και τιμές εξάσκησης 96,625, κυρίως μέσα από δημοφιλή spread, όπως τα SOFR 96,50/96,625 και 96,625/96,6875. Συναλλαγές τύπου call fly με strikes 96,375/96,50/96,625 ήταν επίσης δημοφιλείς.

Δημοφιλέστερα strikes

Για τις λήξεις Δεκέμβριος 2025, Μάρτιος 2026 και Ιούνιος 2026, η τιμή εξάσκησης 96,50 παραμένει η πιο περιζήτητη, με μεγάλο μέρος του ανοικτού ενδιαφέροντος να συγκεντρώνεται στα Dec25 calls. Οι εν λόγω τοποθετήσεις στοχεύουν σε μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις της Fed.

Treasury options skew

Το skew στα options των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παραμένει σε ουδέτερα επίπεδα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων, με το μακροπρόθεσμο σκέλος να εμφανίζει αντιστροφή της προηγούμενης προτίμησης για put premium στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, σημειώθηκε εκρηκτική άνοδος στο ανοικτό ενδιαφέρον για options που στοχεύουν σε πτώση της απόδοσης των 10ετών στο 3,95%. Σε μία μόνο μέρα αγοράστηκαν περίπου 100.000 συμβόλαια, με συνολικό ποσό τοποθέτησης περίπου 50 εκατ. δολάρια.

Η αύξηση αυτή δείχνει ότι πρόκειται για νέα τοποθέτηση και όχι για ρευστοποίηση υπαρχόντων θέσεων. Οι τιμές εξάσκησης που προτιμώνται αντανακλούν προσδοκίες για αποκλιμάκωση των αποδόσεων από το 4,15% στο 4,05% ή ακόμη και στο 3,95%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόδοση των 10ετών έχει πέσει κάτω από το 4% μόλις δύο φορές από τον Απρίλιο.

CFTC Futures

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εβδομάδας έως τις 23 Σεπτεμβρίου: