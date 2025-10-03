Μητσοτάκης-σε-αντιπρόεδρο-της-Κομισιόν:-Μας-απασχολεί-η-προστασία-των-ανηλίκων-στην-ψηφιακή-εποχή

Με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Henna Virkkunen, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, συζητήθηκαν θέματα του χαρτοφυλακίου της κας Virkkunen, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και τα ευρωπαϊκά AI Factories, την κυβερνοασφάλεια, τους τρόπους αντίδρασης της ΕΕ σε εκστρατείες παραπληροφόρησης, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής τεχνολογίας της ΕΕ.

Ως προς την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για εμβληματικά προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος στην άμυνα.

Συζητήθηκε ακόμη η στρατηγική της Ελλάδας για τη μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και το ότι η χώρα μας επελέγη για ένα από τα πρώτα AI Factories στην Ευρώπη (Pharos), που θα αναπτυχθεί γύρω από τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος».

Η προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή

Ανταλλάγησαν, επίσης, απόψεις για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και για την συζήτηση σχετικά με τη θέσπιση ενός κοινού ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα σε αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος, συζητήθηκε η συμμόρφωση της χώρας μας με τον κανονισμό European Media Freedom Act, δεδομένου του γεγονότος ότι τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, μετά την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου το οποίο βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, η Ελλάδα θα είναι η τρίτη χώρα της ΕΕ η οποία -σε συνέχεια όλων όσων ήδη έχουν αναγνωριστεί από την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου- θα έχει πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό.

Ο διάλογος του πρωθυπουργού με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Κομισιόν

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αγαπητή κα Αντιπρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στην Αθήνα για μία ακόμα φορά. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Πιστεύω ότι θα χρειαζόμασταν μια ολόκληρη μέρα για να τα καλύψουμε όλα, αλλά καταλαβαίνω ότι ήδη είχατε πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις με το επιτελείο μας.

Έχουμε, λοιπόν, πολλά να πούμε, όπως για τις προσπάθειες όσον αφορά στην καινοτομία και την απλοποίηση -ανυπομονώ να δω πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις πρωτοβουλίες σας-, θέματα που σχετίζονται με την πρόοδο που έχουμε σημειώσει ως προς τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, όπου πιστεύω ότι έχουμε καταγράψει μεγάλη πρόοδο.

Ασφαλώς, ένα θέμα που με απασχολεί ιδιαίτερα, όπως γνωρίζετε, είναι η προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή. Γνωρίζω ότι έχετε ενστερνιστεί ορισμένες από τις πρωτοβουλίες μας και ανυπομονώ να δω πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το ζήτημα, το οποίο, μπορώ να σας πω, έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον από τους γονείς -μεταξύ των άλλων θεμάτων που θα συζητήσουμε.

Henna Virkkunen: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Αξιότιμε Πρωθυπουργέ, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ και έχουμε ήδη πραγματοποιήσει πολύ καλές επαφές. Χθες, είχαμε μια μακρά συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, τον κ. Παπαστεργίου. Σήμερα είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την ερευνητική μονάδα «Αρχιμήδης». Χθες, επισκέφθηκα την ENISA, διότι η κυβερνοασφάλεια είναι, φυσικά, πολύ κρίσιμο ζήτημα για εμάς, και είναι θετικό να βλέπουμε ότι η Ελλάδα γίνεται πραγματικά ένας κόμβος κυβερνοασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.