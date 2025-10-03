Μητσοτάκης-στο-Συνέδριο-της-ΟΝΝΕΔ:-«Μόνο-η-ΝΔ-εγγυάται-ότι-θα-πάμε-μπροστά-με-σχέδιο-και-ορίζοντα-το-2030»

Στο 14ο τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας, μιλά αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πέρα από τα εύκολα συνθήματα, υπάρχουν οι δύσκολες λύσεις» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Σαν αύριο πριν από 51 χρόνια, γεννιόταν ένα κόμμα το οποίο έμελλε να σφραγίσει τη ζωή του τόπου, αλλά και τη ζωή όλων μας: γιατί στις 4 Οκτωβρίου 1974 ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Η παράταξη που δημιουργήθηκε «για να υπηρετεί το έθνος και τα συμφέροντά του, όπως γράφει και η πρώτη της Διακήρυξη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του με την οποία άνοιξαν οι εργασίες του 14ου συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί για αυτήν την περήφανη Ελλάδα, όχι χωρίς λάθη ή αστοχίες, αλλά με τη βεβαιότητα ότι μόνο η ΝΔ εγγυάται, σήμερα, ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και ελπίδα.

«Μακριά από περιπέτειες, που θα θέσουν σε κίνδυνο τις έως τώρα κατακτήσεις των Ελλήνων. Αλλά και κάνοντας πράξη ένα σχέδιο μελετημένο, με χειροπιαστά αποτελέσματα και με ορίζοντα το 2030», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Η ΝΔ θα κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη της νέας γενιάς το 2027 Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι, όπως η ΝΔ κέρδισε την εμπιστοσύνη της νέας γενιάς το 2023, έτσι θα την κερδίσει και πάλι το 2027. «Να μην ξεχνάτε ποτέ την αξία της ενασχόλησης με τα κοινά. Καθεμιά και καθένας σας οφείλει να συνδιαμορφώνει την επόμενη μέρα της χώρας. Χωρίς να υποκύπτει στον κυνισμό. Και κρατώντας σταθερά δυνατή την πίστη του στη δημοκρατία», συνέχισε ο πρωθυπουργός. Και τόνισε: «Αποτελεί μια ανοιχτή πολιτική προειδοποίηση, ειδικά σε ύποπτους καιρούς. Με τα κοινωνικά δίκτυα να γίνονται θάλαμοι αντήχησης αυθαίρετων σεναρίων, μεθοδεύσεων που διαβρώνουν την αλήθεια. Υπονομεύοντας την ενημέρωση και τον διάλογο. Με την κοινή γνώμη σε σύγχυση, να μετατρέπεται σε όμηρο της παραπληροφόρησης». Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για περιβάλλον που απαιτεί εγρήγορση. «Αντιστεκόμενοι στις φήμες και στο ψέμα. Προβάλλοντας την αλήθεια και τις θέσεις μας. Εμμένοντας, ωστόσο, και στη σημασία των συγκλίσεων και της ενότητας, ιδίως στα σημαντικά», επισήμανε.

Η Ελλάδα αλλάζει προς το καλύτερο παρά το πείσμα κάποιων

«Αμφισβητείτε αν θα ζήσετε καλύτερα από τους γονείς σας. Αυτό ήταν δεδομένο στη δική μας τη γενιά», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Έχουμε γεωπολιτικές συγκρούσεις, η ισχύς συχνά δείχνει να επικρατεί του δικαίου, η κλιματική κρίση και η τεχνητή νοημοσύνη φέρνουν τεκτονικές αλλαγές», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως ο κόσμος αλλάζει, ότι αλλάζει και η Ελλάδα προς το καλύτερο παρά το πείσμα κάποιων.

«Παρά το κόστος του λαϊκισμού, καταφέραμε να βγούμε στο ξέφωτο και να αναπτυσσόμαστε τώρα, με ρυθμό υπερδιπλάσιο της Ευρώπης. Η χώρα δεν αντιμετωπίζεται πια ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι υπάρχουν πλέον 500.000 νέες θέσεις εργασίας, οι επενδύσεις, οι εξαγωγές και ο τουρισμός βαδίζουν από ρεκόρ σε ρεκόρ και ο μέσος μισθός από τα 1.000 είναι ήδη στα 1.400 ευρώ και θα πάει πάνω από τα 1.500 το 2027.

«Τα καλύτερα είναι μπροστά. Όχι γιατί τα προβλήματα δεκαετιών λύθηκαν ξαφνικά. Το αντίθετο. Η παγκόσμια ακρίβεια πολιορκεί ακόμη τα νοικοκυριά. Το πρόβλημα της στέγης παραμένει. Και οι κρατικές δομές είναι αρκετά μακριά από εκείνο που θέλουμε. Όμως η προσπάθεια για ανάταξη είναι συνεχής και φέρνει αποτελέσματα. Δείτε, για παράδειγμα, την οικονομική πολιτική του 2026», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ και πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ότι πάνω από 4 εκατομμύρια Έλληνες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και αγρότες, θα δουν το εισόδημά τους να αυξάνεται σημαντικά, ενώ το ίδιο θα συμβεί και σε 150.000 ένστολους μέσω του νέου μισθολογίου τους.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο μέτρο της μηδενικής φορολογίας για τους νέους κάτω από 25 ετών και τον φορολογικό συντελεστή 9% για όσους είναι 25 έως 30.

«Να μιλάμε με συγκεκριμένα παραδείγματα», πρόσθεσε, ενώ είπε ότι έχει μεγάλη σημασία η απαλλαγή της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους και ότι μικροϊδιοκτήτες θα έχουν μικρότερη φορολογική επιβάρυνση για έσοδα από ενοίκια και ότι για 12.720 χωριά μέχρι 1500 κατοίκων εντός δύο ετών μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ, ενώ μειώνεται και ο ΦΠΑ σε δεκάδες ακριτικά νησιά.

«Πρόκειται για μία παρέμβαση η οποία, μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις μισθών και συντάξεων οικοδομεί ένα σοβαρό ανάχωμα στην ακρίβεια. Ταυτόχρονα, δηλώνει και την επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί η νέα γενιά. Η οικογένεια. Και η ελληνική περιφέρεια. Όχι με έκτακτα επιδόματα. Αλλά με σταθερά μέτρα τα οποία θα ισχύουν και μετά την έξαρση των ανατιμήσεων», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Πρωτόγνωρα όσα ισχύουν τώρα για το εργασιακό περιβάλλον

«Εσείς είστε το φυτώριο των επόμενων στελεχών της παράταξης», ανέφερε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους συνέδρους της ΟΝΝΕΔ.

«Έχω κι εγώ παιδιά περίπου στις δικές σας ηλικίες. Κάθε νέος και κάθε νέα ζητούν τη γνώση για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο», συνέχισε και μίλησε για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην παιδεία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ξεκίνησε η χρονιά χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε κανένα πανεπιστήμιο και ότι από αυτόν τον μήνα αρχίζουν να λειτουργούν στη χώρα μας τα 4 πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια, δίνοντας ακόμη περισσότερες επιλογές σπουδών ώστε να μένουν στον τόπο τους χιλιάδες φοιτητές. Υπενθύμισε ότι ήταν πρόταση της ΟΝΝΕΔ από τη δεκαετία του ’80 και μια ιδεολογική μάχη την οποία η φιλελεύθερη σκέψη έδωσε και κέρδισε πρώτα στην κοινωνία και μετά στη Βουλή.

«Η νέα γενιά ζητά δουλειές και αξιοπρεπείς αμοιβές. Το 2019 είχα αναλάβει τη δέσμευση να μειώσουμε την ανεργία η οποία είναι σήμερα στο 8% και θα βαίνει μειούμενη. Ο βασικός μισθός ενός πρωτοεισερχόμενου στην εργασία από τα 650 ευρώ ανέβηκε στα 880 και θα φτάσει τα 950 ευρώ το 2027», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος είπε για το εργασιακό περιβάλλον πως όσα ισχύουν τώρα είναι πράγματι, πρωτόγνωρα: «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καταγράφει τις υπερωρίες, καλύπτει τον εργαζόμενο -και ιδίως τον νέο- από κάθε αυθαιρεσία του εργοδότη», ανέφερε.

Μόνο η ΝΔ εγγυάται το εθνικό προτέρημα της πολιτικής σταθερότητας

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για το στεγαστικό το οποίο είπε αποτελεί προτεραιότητα και ότι είναι διεθνές πρόβλημα απέναντι στο οποίο η κυβέρνηση δεν μένει αδρανής.

«Έτσι, από τον επόμενο μήνα, και κάθε Νοέμβριο, θα επιστρέφεται ένα ενοίκιο σε όσους δεν μένουν σε δικό τους σπίτι.Το ίδιο και στους φοιτητές», τόνισε.

Στη συνέχεια και μεταξύ άλλων είπε πως ενώ παντού απλώνεται ένας απλοϊκός συντηρητισμός, τα Ελληνόπουλα εμφανίζονται με σταθερές αρχές, χωρίς συμπλέγματα απέναντι σε σύγχρονες εξελίξεις και μειονότητες κάθε είδους.

«Είμαι υπερήφανος για την οπτική της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είναι αληθινά ριζοσπαστική. Αντικρίζει κατάματα την πραγματικότητα. Και, ταυτόχρονα, μπορεί να ατενίζει και να σχεδιάζει το αύριο! Δυστυχώς, όμως, όλα τα παραπάνω ακούγονται σαν «άγνωστες λέξεις» στο σημερινό κομματικό σκηνικό. Αυξάνονται, συνεπώς, οι δικές μας ευθύνες. Έχουμε μόνο αντίπαλό μας, πλέον, τα προβλήματα. Αλλά και τις αδυναμίες μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Καθήκον μας, άρα, είναι να απαντήσουμε και στα δύο αυτά μέτωπα με ένα καινούργιο ξεκίνημα και ένα μεγάλο άνοιγμα προς την κοινωνία», συνέχισε.

Και υπογράμμισε: «Η Ελλάδα του 2025, όμως, δεν έχει ανάγκη ούτε από ακοστολόγητα συνθήματα, ούτε από μίζερες αντιπολιτευτικές πιρουέτες. Όπως, βέβαια, δεν έχει ανάγκη και από άλλα fake news και σενάρια συνωμοσίας για τα οποία μίλησα και στην αρχή. Η κοινωνία μας πλήρωσε ακριβά τη φτηνή δημαγωγία. Να αντισταθείτε στο νέο κύμα λαϊκισμού».

Και συμπλήρωσε: «Ένα κύμα, το οποίο βλέπουμε να καλλιεργείται σε κάθε θέμα της επικαιρότητας: από τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι, δυστυχώς, και θέματα που αφορούν την εξωτερική και την αμυντική πολιτική της πατρίδας μας. Είναι οδυνηρό, αλλά αληθινό. Γι’ αυτό και πρέπει να αποκρουστεί, όσο και αν το πριμοδοτούν ακραίες πολιτικές δυνάμεις. Προσωπικές φιλοδοξίες. Ή και οικονομικά κέντρα που ελέγχουν Μέσα Ενημέρωσης».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας παραπέμπει στην ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας και της δημοκρατικής ομαλότητας, κάτι που είπε στην εποχή μας αποτελεί ζητούμενο για πολλά κράτη ενώ στο δικό μας έχει κατακτηθεί με κόπο.

«Θα ήταν μοιραίο, λοιπόν, αν με ευκολία και επιπολαιότητα απεμπολούσαμε αυτό το εθνικό προτέρημα της πολιτικής σταθερότητας που μόνο η ΝΔ εγγυάται στο όνομα οποιασδήποτε σκοπιμότητας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

