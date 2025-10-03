Μιράν-(fed):-Θα-προσαρμόσω-την-άποψή-μου-για-τον-πληθωρισμό-εάν-τα-ενοίκια-αυξηθούν

Ο εκλεκτός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Fed, Στίβεν Μιράν, δήλωσε ότι θα τροποποιήσει την άποψή του για τον πληθωρισμό εάν το κόστος κατοικιών αυξηθεί απροσδόκητα, παραδεχόμενος ότι η εκτός συναίνεσης γνώμη του δεν είναι απαραίτητα αμετακίνητη.

Ο εκλεκτός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Fed, Στίβεν Μιράν, δήλωσε ότι θα τροποποιήσει την άποψή του για τον πληθωρισμό εάν το κόστος κατοικιών αυξηθεί απροσδόκητα, παραδεχόμενος ότι η εκτός συναίνεσης γνώμη του δεν είναι απαραίτητα αμετακίνητη.

Μιλώντας στο -, ο Διοικητής της Fed, επεσήμανε για άλλη μια φορά παράγοντες όπως οι αυστηρότερες πολιτικές μετανάστευσης υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και οι τάσεις στις μέσες τιμές ενοικίων, οι οποίες είναι πιθανό να μειώσουν τον πληθωρισμό κατοικιών.

«Εάν συνέβαινε κάτι που θα μου έλεγε ότι αυτή η πορεία είναι άκυρη, ότι υπάρχει κάποιο σοκ που θα ωθήσει τα ενοίκια σημαντικά υψηλότερα, η ευνοϊκή πρόβλεψη για τον πληθωρισμό που έχω θα έπρεπε να προσαρμοστεί», είπε.

Ο Μιράν διαφώνησε με την απόφαση της Fed τον περασμένο μήνα να μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, προτιμώντας μια μεγαλύτερη, μισής μονάδας μείωση.

Έχει ζητήσει από τους αξιωματούχους της Fed να εφαρμόσουν γρήγορα μια σειρά από υπερβολικές μειώσεις για να φέρουν το βασικό τους επιτόκιο πολιτικής στο επίπεδο που θεωρεί ουδέτερο, το οποίο ούτε προωθεί ούτε περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα, όπως αναφέρει το -.

Ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν αναγνωρίσει ολοένα και περισσότερο ότι μπορεί να χρειαστεί να συνεχίσουν να μειώνουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν τα σημάδια αδυναμίας στην αγορά εργασίας, αρκετοί συνέχισαν να εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με περαιτέρω περικοπές, δεδομένων των παρατεταμένων αβεβαιοτήτων σχετικά με τις δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ και τον πληθωρισμό που κυμαίνεται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Ο Μιράν δήλωσε ότι οι προβλέψεις του για την πορεία πολιτικής της Fed από τώρα έως το τέλος του επόμενου έτους δεν διαφέρουν τόσο από εκείνες των συναδέλφων του.

«Το μόνο που είναι διαφορετικό είναι το γεγονός ότι θέλω να φτάσω εκεί λίγο πιο γρήγορα», είπε.

Ανεξαρτησία της Fed

Ο Μιράν, ο οποίος εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Fed τον Σεπτέμβριο μετά από άδεια άνευ αποδοχών από τη θέση του ως ανώτερου οικονομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου, την Παρασκευή συνέχισε να υποβαθμίζει την ιδέα ότι οι δασμοί θα ενισχύσουν τον πληθωρισμό. Η επιβεβαίωσή του προς την Fed είχε προκαλέσει κριτική από τους Δημοκρατικούς και άλλους που δήλωσαν ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί από τον ρόλο του Λευκού Οίκου για να διατηρήσει την ανεξαρτησία της χάραξης πολιτικής της Fed από την πολιτική επιρροή.

Ο Μιράν είπε ότι δεν είχε μιλήσει με τον Τραμπ από τότε που ο πρόεδρος του τηλεφώνησε τον περασμένο μήνα για να του εκφράσει τα συγχαρητήριά του για την επικύρωση της υποψηφιότητάς του στη Γερουσία. Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ δεν του ζήτησε ποτέ να λάβει κάποια συγκεκριμένη πολιτική δράση.