Νέα-navtex-από-την-Τουρκία-για-έρευνες-του-Πίρι-Ρέις-στα-νερά-του-Αιγαίου

Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία για έρευνες του «Πίρι Ρέις» στην «καρδιά» του Αιγαίου για το διάστημα 4-14 Οκτωβρίου.

Το ωκεανογραφικό τουρκικό σκάφος θα κινηθεί σε περιοχές του Αιγαίου που βρίσκονται εντός της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η οποία δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται άμεση αντίδραση από την Αθήνα. Η Άγκυρα είχε εκδώσει και στα μέσα Σεπτεμβρίου NAVTEX για το «Πίρι Ρέις», στην οποία είχε απαντήσει με αντι-NAVTEX η Αθήνα.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε δηλώσει στο πρόσφατο Navtex ότι παρακολουθεί την κατάσταση αλλά δεν ανησυχεί, ενώ ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά από συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, είχε επισημάνει δηκτικά: «Το “Πίρι Ρέις” δεν μας απασχολεί.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.