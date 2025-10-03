Νέα-navtex-από-την-Τουρκία-για-έρευνες-του-Πίρι-Ρέις-στα-νερά-του-Αιγαίου

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και αναμένεται να αντιδράσει, ενώ ο Νίκος Δένδιας είχε δηλώσει πρόσφατα ότι δεν τον απασχολεί το Πίρι Ρέις
Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία για έρευνες του «Πίρι Ρέις» στην «καρδιά» του Αιγαίου για το διάστημα 4-14 Οκτωβρίου.
Το ωκεανογραφικό τουρκικό σκάφος θα κινηθεί σε περιοχές του Αιγαίου που βρίσκονται εντός της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η οποία δεν έχει ακόμη καθοριστεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται άμεση αντίδραση από την Αθήνα. Η Άγκυρα είχε εκδώσει και στα μέσα Σεπτεμβρίου NAVTEX για το «Πίρι Ρέις», στην οποία είχε απαντήσει με αντι-NAVTEX η Αθήνα.
Η ελληνική κυβέρνηση είχε δηλώσει στο πρόσφατο Navtex ότι παρακολουθεί την κατάσταση αλλά δεν ανησυχεί, ενώ ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά από συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, είχε επισημάνει δηκτικά: «Το “Πίρι Ρέις” δεν μας απασχολεί.
