Νέες-καινοτόμες-συσκευές-παρουσιάζει-η-nova

Η Nova, μέλος της United Group, παρουσιάζει το νέο οικοσύστημα καινοτόμων συσκευών που περιλαμβάνει το Nova 5G Pro 2 Smartphone και το Nova 5G Tab με αποσπώμενο πληκτρολόγιο, φέρνοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας πιο κοντά στους συνδρομητές της.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τη δωρεάν διάθεση των συσκευών στα προγράμματα συμβολαίου της, η Nova συνεχίζει να αναβαθμίζει την εμπειρία των πελατών της, προσφέροντας προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζουν κορυφαία απόδοση, καινοτομία και προσιτή τιμή.

Το Nova 5G Pro 2 θέτει νέα πρότυπα στην τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας:

Οθόνη 6,7” FHD+.

Υποστήριξη eSIM για απόλυτη ευελιξία συνδεσιμότητας.

Διπλή κάμερα 108MP + 2MP με λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας και βελτιστοποίηση εικόνας σε πραγματικό χρόνο.

Μπροστινή κάμερα 16MP, ιδανική για selfies και βιντεοκλήσεις.

256GB αποθηκευτικός χώρος και 6GB RAM για απρόσκοπτη χρήση εφαρμογών και multimedia.

Μπαταρία 5.000mAh με γρήγορη φόρτιση για αδιάκοπη λειτουργία.

AI λειτουργίες: Έξυπνη βελτίωση κάμερας, διαχείριση ενέργειας και απόδοσης.

Τιμή: Δωρεάν με το πρόγραμμα Unlimited All και με δώρο ένα ακόμη Nova 5G Pro 2 Smartphone ή €189,90 ως αυτόνομη συσκευή.

Το Nova 5G Tab σχεδιάστηκε για υψηλή παραγωγικότητα και ψυχαγωγία: