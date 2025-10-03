«Να-τους-κρατήσουμε-μήνες-να-νιώσουν-τη-μυρωδιά-της-Χαμάς»:-Προκλητική-δήλωση-Ισραηλινού-υπουργού-για-τους-ακτιβιστές

Προκαλεί και πάλι ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ.

Με βίντεο που ανήρτησε στο Χ επικρίνει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, που όπως δηλώνει έχει αποφασίσει την απέλαση των ακτιβιστών του στολίσκου αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla», δηλώνοντας «ότι πρέπει να τους κρατήσουμε για μερικούς μήνες εδώ, στη φυλακή του Ισραήλ, ώστε να νιώσουν τη μυρωδιά της πτέρυγας των τρομοκρατών».

Το μήνυμα του Ισραηλινού υπουργού

«Η απόφαση του Πρωθυπουργού να επιτρέψει στους υποστηρικτές της τρομοκρατίας που συμμετείχαν στον στολίσκο να επιστρέψουν στις χώρες τους –

είναι θεμελιωδώς λανθασμένη. Πιστεύω ότι πρέπει να τους κρατήσουμε για μερικούς μήνες εδώ, στη φυλακή του Ισραήλ, ώστε να νιώσουν τη μυρωδιά της πτέρυγας των τρομοκρατών. Άλλωστε, δεν μπορεί να υπάρχει μια κατάσταση όπου ο Πρωθυπουργός τους στέλνει ξανά και ξανά και ξανά στις χώρες τους – και αυτή η αποστολή (σ.σ απέλαση) προκαλεί την επιστροφή τους ξανά και ξανά και ξανά».

החלטת ראש הממשלה לאפשר לתומכי הטרור שבמשט לחזור לארצותיהם – בטעות יסודה. אני חושב שחייבים להשאיר אותם כמה חודשים כאן בכלא הישראלי, כדי שהם יריחו את הריח של אגף המחבלים. הרי לא יכול להיות מצב שבו ראש הממשלה שולח אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לארצותיהם – והשליחה הזו גורמת לכך… pic.twitter.com/2jnz04QwZ5 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 3, 2025

Το βράδυ της Πέμπτης, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας επισκέφθηκε το Άσντοντ, όπου κρατούνται οι ακτιβιστές από τον στολίσκο.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ισραηλινός υπουργός φέρεται να δείχνει τους ακτιβιστές με το δάχτυλό του, και να τους αποκαλεί «τρομοκράτες», φωνάζοντάς τους ότι «θα τιμωρηθούν». «Αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες…. Δείτε τους. Υποστηρικτές των δολοφόνων (σ.σ Χαμάς). Ήρθαν για τη Γάζα, για τους τρομοκράτες» ακούγεται να λέει.

Israel’s National Security Minister Itamar Ben-Gvir visited detained activists from the Global Sumud Flotilla. “These are the terrorists. They are terrorists. Look at them. Supporters of murderers. They came for Gaza, for the terrorists. pic.twitter.com/wx2bApCGbQ — Clash Report (@clashreport) October 3, 2025

Σημειώνεται ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κρατούν πάνω από 400 ακτιβιστές στην έρημο Νεγκέβ, μεταξύ αυτών και 27 Έλληνες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Παρασκευής, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού

