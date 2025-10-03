Να υπερασπιστούμε τον γερμανικό τρόπο ζωής, λέει ο Μερτς – Οι δημοκρατίες να προστατευτούν, ζητά ο Μακρόν

Με την ευκαιρία της 35ης επετείου από την γερμανική επανένωση, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τους πολίτες να υπερβούν τους διχασμούς, να υπερασπιστούν «τον τρόπο ζωής μας» και να αγκαλιάσουν το νέο ξεκίνημα της χώρας.

Έκκληση για «προστασία της δημοκρατίας» έκανε ο επίσημος προσκεκλημένος των εκδηλώσεων, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Έπειτα από 35 χρόνια γερμανικής ενότητας και σε μια δύσκολη στιγμή για την χώρα μας, θα πρέπει να ανασυνταχθούμε και να κοιτάξουμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και ενέργεια. Ας καταβάλουμε κοινή προσπάθεια για μια νέα ενότητα στη χώρα μας. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την αυτοπεποίθηση να αγκαλιάσουν την αλλαγή και να μην επιτρέπουν να παραλύουν από φόβο. Ας τολμήσουμε να ξεκινήσουμε μια νέα αρχή», δήλωσε ο Μερτς στην κεντρική ομιλία του για την επέτειο από το Ζααρμπρύκεν, το οποίο βρίσκεται φέτος στο επίκεντρο των εκδηλώσεων.

«Ας θυμηθούμε», πρόσθεσε ο καγκελάριος, «την αυτοπεποίθηση με την οποία οι Ανατολικογερμανοί συμπατριώτες μας τόλμησαν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους πριν από 35 χρόνια – ένα θετικό πνεύμα μπορεί να απελευθερώσει δύναμη, ενώ η απαισιοδοξία και τα δάκρυα είναι σπατάλη ενέργειας».

«Βιώνουμε το φθινόπωρο του 2025 ως μια αποφασιστική στιγμή για τη χώρα μας. Το έθνος μας βρίσκεται στη μέση μιας σημαντικής, ίσως αποφασιστικής, φάσης στη σύγχρονη ιστορία του», συνέχισε ο Μερτς και έκανε λόγο για νέες συμμαχίες μεταξύ των αυταρχικών καθεστώτων, για ψηφιακή επανάσταση και νέα παγκόσμια οικονομία με δασμολογικούς φραγμούς και εγωισμό. «Πολλά πρέπει να αλλάξουν, εάν θέλουμε και πολλά πράγματα να παραμείνουν τόσο καλά όσο είναι σήμερα ή και να βελτιωθούν. Αυτή η διάσταση πρέπει να γίνει κατανοητή από όλους», τόνισε και υπογράμμισε εμφατικά ότι «η Γερμανία θέλει να παραμείνει μια δημοκρατική, συνταγματική, οικονομικά ισχυρή, κοινωνικά υπεύθυνη και επίσης μια ευρωπαϊκή χώρα».

Η επέκταση της άμυνας αποτελεί, σύμφωνα με τον καγκελάριο, καθήκον και συνδυάζεται με μια έκκληση για ανάληψη ευθύνης και εθελοντισμό για στρατιωτική θητεία. «Η ευθύνη για την ελευθερία μας βαρύνει όλους μας. Ας αναλάβουμε αυτήν την ευθύνη», δήλωσε, χωρίς ωστόσο να μιλήσει για υποχρεωτική, αλλά μόνο για «πιο ελκυστική» στρατιωτική θητεία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη η χώρα να ανακτήσει την οικονομική ισχύ της με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την μείωση της κρατικής «προστασίας» και την μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας για την υποστήριξη όσων έχουν πραγματικά ανάγκη.

Ο Μερτς περιέγραψε επίσης την σημερινή επέτειο ως «ημέρα γιορτής», ενώ παραδέχθηκε ταυτόχρονα και ότι υπάρχουν ακόμη αμοιβαίες παρεξηγήσεις, όπως και περιθωριοποίηση συχνά των ανθρώπων στην ανατολική Γερμανία.

Μακρόν: Να προστατεύσουμε τις δημοκρατίες

Από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε επανειλημμένα στην φιλία που συνδέει την χώρα του με την Γερμανία και ζήτησε την υπεράσπιση της δημοκρατίας στην Ευρώπη.

«Ο πόλεμος μεταξύ μας δεν υπάρχει πια. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα αυτής της Ευρώπης», δήλωσε, για να σημειώσει όμως και ότι ο πόλεμος επιστρέφει, στην Ουκρανία αλλά και σε υβριδικές μορφές, οι οποίες περιλαμβάνουν κυβερνοεπιθέσεις, χειραγώγηση πληροφορίας, παραβιάσεις του εναέριου χώρου. «Δυστυχώς, βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά σε εποχή αντιπαράθεσης. Αλλά απέναντι και σε αυτό, καταφέραμε να μείνουμε ενωμένοι. Για πρώτη φορά η Ευρώπη σχηματίζεται ως στρατιωτική δύναμη, όχι προκειμένου να εξάγει πόλεμο, αλλά για να υπερασπιστεί το έδαφός της και τις αξίες της», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Την ίδια ώρα, προειδοποίησε, η δημοκρατία μας απειλείται όχι μόνο από το εξωτερικό, αλλά και από μέσα, με την καλλιέργεια αμφιβολιών για το κράτος δικαίου και τις κυβερνήσεις.