Ο Έλον Μασκ ακύρωσε την συνδρομή του στο Netflix – Γιατί καλεί το κοινό να κάνει το ίδιο

Ο Έλον Μασκ έστειλε ένα μήνυμα στους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Τετάρτης: «Σταματήσει το Netflix για την υγεία των παιδιών σας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla έκανε αυτή την δήλωση με αφορμή την κριτική που δέχεται ο γίγαντας του streaming για μια σειρά κινουμένων σχεδίων με πρωταγωνίστρια μια έφηβη τρανς.

Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι ακύρωσε τη συνδρομή του στην πλατφόρμα.

Προηγήθηκαν αντιδράσεις από δημοφιλείς λογαριασμούς στο X που ζητούσαν μποϊκοτάζ της πλατφόρμας streaming, εξαπολύοντας πυρά κατά της σειράς κινουμένων σχεδίων «Dead End: Paranormal Park» του Netflix και τον δημιουργό του, Hamish Steele.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο Netflix το 2022 και προβλήθηκε για δύο σεζόν, προτού ο Steele ανακοινώσει το 2023 ότι ακυρώθηκε.

Για άλλη μια φορά ο δισεκατομμυριούχος φαίνεται να επιδίδεται σε άλλο ένα πολιτισμικό πόλεμο παροτρύνοντας τους 226 εκατομμύρια ακολούθους του να αναλάβουν δράση εναντίον μιας εταιρείας με την οποία διαφωνεί. Ο Μασκ έχει αναδημοσιεύσει και υποστηρίξει λογαριασμούς που έχουν κατηγορήσει το Netflix ότι προωθεί την τρανς κοινότητα.

Ο Μασκ, ο οποίος έχει μια 21χρονη τρανς κόρη, έχει ασκήσει έντονη κριτική στα τρανς άτομα στο διαδίκτυο και στις συνεντεύξεις του τα τελευταία χρόνια. Ο Μασκ επέκρινε τη μετάβαση της κόρης του, λέγοντας ότι ο «ιός του αφυπνισμένου μυαλού» είχε «σκοτώσει» το αποξενωμένο παιδί του. Η ίδια έχει μιλήσει κατά των απόψεων του πατέρα της σε συνεντεύξεις της.

Η μετοχή του Netflix υποχώρησε περίπου 2% την Τετάρτη εν μέσω ασταθειών στην αγορά.

