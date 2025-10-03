«Πάμε-Αθήνα-για-να-μπλέξουμε»:-Οι-κτηνοτρόφοι-στους-δρόμους-μετά-την-απώλεια-500.000-ζώων

Στα 750 εκατ. ευρώ τοποθετεί το «κόστος» των ζωονόσων στα αιγοπρόβατα ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, τονίζοντας ότι τους τελευταίους 18 μήνες έχει χαθεί το 10% του ζωικού κεφαλαίου.

Οι παραγωγοί προσανατολίζονται να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, με τους κτηνοτρόφους της Κρήτης να στέλνουν το μήνυμα «αυτή τη φορά θα πάμε στην Αθήνα για να μπλέξουμε».

Αναλυτικότερα, όπως ανέφερε χθες ο πρόεδρος του ΣΕΚ κ Δημήτρης Μόσχος:

«Βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή για την ελληνική αιγοπροβατοτροφία, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της εγχώριας κτηνοτροφίας απασχολώντας τουλάχιστον το 70% των κτηνοτρόφων. Μέσα σε 1,5 με 2 χρόνια χάθηκαν περίπου 500.000 παραγωγικά ζώα από τις ζωονόσους, τις πυρκαγιές κλπ. Αν αναλογιστούμε ότι τα παραγωγικά ζώα είναι 6 εκατομμύρια στην Ελλάδα, έχει χαθεί το 10% του ζωικού κεφαλαίου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κάθε παραγωγικό ζώο εισφέρει 1500 ευρώ στην πραγματική οικονομία και ήδη η «ζημιά» στο πρωτογενή τομέα ανέρχεται σε 750 εκατ. ευρώ.

Αναφερόμενος στην ευλογιά ο κ. Μόσχος επισήμανε ότι «είναι ενδημική σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα.

Το πρωτόκολλο δεν τηρείται

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παραμένει στην λογική της εκρίζωσης της νόσου με βάση το κοινοτικό πρωτόκολλο, ωστόσο αυτό το πρωτόκολλο δεν το τηρεί».

Όπως αποκάλυψε «υπάρχει μονάδα στην Ημαθία που έχει χτυπηθεί από την ευλογιά εδώ και ένα μήνα και ακόμα τα ζώα δεν έχουν θανατωθεί, κάτι που με βάση το πρωτόκολλο θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα 48ωρο». Ο ίδιος ανέφερε ότι η μέση θανάτωση πραγματοποιείται στις 17 μέρες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «το πρωτόκολλο αναφέρει ότι οι ζωοτροφές που βρίσκονται στη σταβλική εγκατάσταση θεωρούνται ότι περιέχουν τον υιό και θα πρέπει να καταγράφονται, να καταστρέφονται και να αποζημιώνονται, ενώ ο στάβλος θα πρέπει να απολυμανθεί για 45 μέρες.Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει» ενώ επισήμανε ότι δεν χορηγούνται απολυμαντικά το κόστος των οποίων σε κάποιες μονάδες ανέρχεται σε 450 ευρώ το μήνα.

Οσον αφορα για τις θανατώσεις των ζώων, ο πρόεδρος του ΣΕΚ τόνισε ότι από το Μάρτιο δεν έχει αποζημιωθεί κανένας κτηνοτρόφος.

Ο ΣΕΚ τονίζοντας ότι «το ΥΠΑΑΤ πρέπει να αλλάξει στάση» υπογραμμίζει ότι το μείζον ζήτημα είναι η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού που να στηρίξει την διαδικασία αναχαίτησης της ζωονόσου. Με μοναδικό σύμμαχο τη βροχή και τη πτώση της θερμοκρασίας, που περιορίζει την εξάπλωση της ευλογιάς, ο κτηνοτροφικό κόσμος εκπέμπει SOS ζητά να συσταθεί Ομάδα για να εξεταστεί το ζήτημα του εμβολιασμού.

Ταυτόχρονα οι κτηνοτρόφοι ζητούν την άμεση καταβολή αποζημιώσεων σε όσους έχουν χάσει ζωικό κεφάλαιο αλλά μια χρηματοδοτική στήριξη για να μπορέσουν οι παραγωγοί που έχουν πληγεί και δεν έχουν κανένα εισόδημα να παραμείνουν στην δραστηριότητα. «Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν την δυνατότητα να πάνε σε άλλη δουλειά και να κολλήσουν ένσημα γιατί θα χάσουν την ιδιότητα του αγρότη.

Ειδικά οι νεοενταγμένοι δεν θα μπορέσουν να πιάσουν τους στόχους που προβλέπονται, θα απενταχθούν αμέσως από το πρόγραμμα των νέων αγροτών ενώ κληθούν να επιστρέψουν το πριμ της πρώτης εγκατάστασης ύψους 30 χιλ ευρώ. Αυτά είναι ζωτικά ζητήματα που το ΥπΑΑΤ δεν μας απαντά».

Οι κτηνοτρόφοι θέλουν τους ελέγχους

Στις πρόσθετες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στις νησιωτικές περιοχές αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου Ν. Ηρακλείου και Πρόεδρος Παγκρήτιας Συντονιστικής Κρήτης Πρωτογενούς Κλάδου κ. Λευτέρης Τριανταφυλλάκης επισημαίνοντας την χαμηλότερη τιμή γάλακτος 1 ευρώ σε σχέση με 1,5 στην ηπειρωτική Ελλάδα, το αυξημένο έως και τρεις φορές κόστος ζωοτροφών εξαιτίας του κόστους μεταφοράς, την χαμηλή βοσκοικανότητα και την μειωμένη παραγωγή γάλακτος ενώ αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε: «Εμείς πρώτοι ζητάμε τους ελέγχους ώστε τα χρήματα να πηγαίνουν στους πραγματικούς κτηνοτρόφους. Δε θα δεχθούμε όμως την στοχοποίηση. Η κτηνοτροφία στην Κρήτη είναι πραγματική και σημαντικότητατη καθώς στηρίζεται σε ντόπιες φυλές».

Μέσα σε αυτό το κλίμα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα γίνει το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΚ για να ληφθεί απόφαση για κινητοποιήσεις. «Έχουμε συντονιστεί με συναδέλφους από τον Έβρο έως την Κρήτη. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και συναντήσεις με την Επιτροπή Μπλόκων. Οι κινητοποιήσεις προγραμματιζόνται για τέλος του μήνα ή αρχές του Νοέμβριου» σημείωσε ο κ. Μόσχος ενώ ο κ. Τριανταφυλλάκης πρόσθεσε « έχουμε ανέβει έξι φορές στο Υπουργείο, έχουν πραγματοποιήσει δύο παγκρήτια συλλαλητήρια αλλά δε κουνήθηκε φύλλο. Θα συνταχθούμε όλοι πανελλαδικά και αυτή τη φορά πάμε στην Αθήνα για μπλέξουμε!»