Πάνω-από-100.000-δωρεάν-ραντεβού-με-γιατρούς-του-ΕΣΥ-σε-νοσοκομεία-προγραμματίστηκαν-μέσα-σε-δύο-ημέρες

Σε μόλις δύο ημέρες, περισσότεροι από 100.000 πολίτες προγραμμάτισαν ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ μέσω του νέου συστήματος που λειτουργεί με τρεις επιλογές: τηλεφωνικά, μέσω εφαρμογής και διαδικτυακά. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στις 2 Οκτωβρίου καταγράφηκαν περισσότερες από 100.000 κλήσεις προς τον αριθμό 1566, τα τηλεφωνικά κέντρα χειρίστηκαν πάνω από 43.000 αιτήματα, ενώ μέσω της εφαρμογής My Health App και της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr προγραμματίστηκαν δεκάδες χιλιάδες επισκέψεις σε γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων.

Συνολικά, μέσα στο πρώτο διήμερο, οι κλήσεις άγγιξαν τις 263.000, αποτυπώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών. Από αυτές προέκυψαν περισσότερα από 100.000 προγραμματισμένα ραντεβού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, γεγονός που, όπως υπογράμμισε ο υπουργός, δείχνει ότι η νέα υπηρεσία καλύπτει μια πραγματική ανάγκη.

«Χωρίς αμφιβολία, αυτή σας η συμμετοχή έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία μας και θέλω απλά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή βελτιώνει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων. «Έτσι αλλάζουμε πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων. Συνεχίζουμε – το ΕΣΥ άλλαξε», πρόσθεσε.

