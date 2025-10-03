«Πάτωμα»-το-1,1-ευρώ-στην-αύξηση-κεφαλαίου-της-intralot

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Regulation (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Εταιρείας που δημοσιεύτηκαν την 30 Σεπτεμβρίου, 2025, την 2Οκτωβρίου 2025, και την 1 Οκτωβρίου, 2025, η Εταιρεία ανακοινώνει σήμερα ότι, δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε μέχρι τώρα στο πλαίσιο του βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για τη Διεθνή Προσφορά, ενημερώνει τους επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά ότι προσφορές κάτω από το ποσό των ενός ευρώ και δέκα λεπτών (€1,10) ανά Προσφερόμενη Μετοχή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν για την κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι ίδια στη Διεθνή Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.