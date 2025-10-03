Πρόσβαση-αγροτών-σε-ρευστότητα:-Στην-τελική-ευθεία-ο-κύκλος-μικρών-δανείων-με-άτοκο-το-50%

Έως και το τέλος του έτους μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα ύψους από 3.000 έως και 25.000 ευρώ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής.

Στους περίπου τρεις μήνες που απομένουν, οι δικαιούχες επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο δημιουργήθηκε για να παρέχει συγχρηματοδοτούμενα δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και τον μεταποιητικό κλάδο.

Τα δάνεια χορηγούνται με ευνοϊκούς όρους, αφού το 50% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το ίδιο το Ταμείο που τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB). Παράλληλα, από τους πόρους του Ταμείου επιδοτείται το 100% των τόκων για τα δύο πρώτα έτη κάθε δανείου και παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης ύψους 300 ευρώ ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης (mentoring).

Τα δάνεια έχουν επενδυτικό χαρακτήρα και αφορούν τόσο επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσο και επενδύσεις που σχετίζονται με μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό. Σημειώνεται ότι μπορεί να υπάρξει και χορήγηση κεφάλαιου κίνησης για τους σκοπούς της επένδυσης.

Οι δικαιούχοι

Το Ταμείο αφορά ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και τον μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων. H συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου είναι κατά 50% άτοκα από το Ταμείο και κατά 50% από τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα δημιουργώντας μόχλευση των δημοσίων πόρων.

Μάλιστα, λόγω αύξησης του προϋπολογισμού του Ταμείου κατά επιπλέον 40 εκατ. ευρώ, ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται πλέον σε 61,5 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων έως 107 εκατ. ευρώ.

Τα πλεονεκτήματα

Τα οικονομικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το Ταμείο είναι:

α) 100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη του δανείου, εφόσον κατά την επιδοτούμενη περίοδο δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, μεγαλύτερες των 90 ημερών συνεχούς ληξιπροθεσμίας από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση από τον χρόνο εκτοκισμού της δόσης του δανείου σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση. Για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου επιτυγχάνεται 50% μείωση του επιτοκίου λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταμείου στο σχήμα της συγχρηματοδότησης (η εισφορά του ν. 128/75, καθώς και τυχόν τόκοι υπερημερίας δεν επιδοτούνται).

β) Επιχορήγηση 300 ευρώ/ΑΦΜ για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης (mentoring) μέσω συμβουλευτικών εταιρειών, οι οποίες θα συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα. Η εν λόγω παροχή είναι προαιρετική για την επιχείρηση.

Ύψος και διάρκεια δανείου

Το ανώτατο ποσό δανείου είναι οι 25.000 ευρώ με ελάχιστο τις 3.000 ευρώ. Η διάρκεια δανείου κυμαίνεται από 24 έως 84 μήνες (συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 24 μήνες). Η πρώτη εκταμίευση προς την επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης δανείου. Σε περίπτωση τμηματικών καταβολών, η ολική εκταμίευση του δανείου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε μέγιστη διάρκεια 12 μηνών. Για τη λήψη του δανείου δεν λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις από την επιχείρηση, αλλά μόνο προσωπικές εγγυήσεις.

Οι δράσεις 4.1 και 4.2

Οι δράσεις που υποστηρίζει το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας είναι οι 4.1 και 4.2:

α) Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις: Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου θα παρασχεθεί μέσω της Δράσης 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων, που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων»).

β) Στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων: Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου θα παρασχεθεί μέσω της Δράσης 4.2.4 «Στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με τελικά προϊόντα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν), μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων».

Ποιες τράπεζες συμμετέχουν

Τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας είναι τα εξής: Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Η δανειακή σύμβαση αφορά επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), το οποίο περιλαμβάνει:

α) επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία με δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης ανεξάρτητη της επένδυσης ή

β) κεφάλαιο κίνησης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό επενδυτικές δαπάνες, με την προϋπόθεση ότι ο επενδυτής έχει λάβει ήδη επιχορήγηση ως δικαιούχος του Καν. (Ε.Ε.) 1305/2013 (Μέτρο 4.1 και Μέτρο 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – ΠΑΑ).

Σε κάθε περίπτωση, στο επιχειρηματικό σχέδιο που θα υποβάλει η επιχείρηση θα πρέπει να δικαιολογείται η χρήση, το ύψος και η φύση των δαπανών του κεφαλαίου κίνησης σε σχέση με το μέγεθος και το είδος της επιχείρησης και στη συνέχεια θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα παραστατικά δαπανών (π.χ. τιμολόγια, εξοφλήσεις λογαριασμών) ότι το ποσό του δανείου του Ταμείου χρησιμοποιήθηκε πράγματι για δαπάνες του κεφαλαίου κίνησης. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπονται:

– H αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών.

– Η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών.

– Η χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Υποβολή αιτήματος

Για την ένταξη στο Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, η υποψήφια επιχείρηση υποβάλλει αίτηση:

α) Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μια σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στα πιστωτικά ιδρύματα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει ο ενδιαφερόμενος μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

β) Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/, όπου αναγράφει τον μοναδικό αριθμό αίτησης από την πλατφόρμα KYC, δηλώνοντας το πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά.

Ποιες δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες

Για τις χορηγήσεις του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας προς τους δικαιούχους, ως επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες των οποίων η αναγκαιότητα τεκμηριώνεται από το υποβαλλόμενο, με την αίτηση δανειοδότησης, επιχειρηματικό σχέδιο. Οι επενδυτικές δαπάνες δεν πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ως προς το οικονομικό και φυσικό τους αντικείμενο κατά την ημερομηνία αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα.

Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες είναι:

– Αγορά ή μίσθωση κτιρίων και εξοπλισμού (ενσώματων ή ασώματων ακινητοποιήσεων).

– Γενικές δαπάνες που συνδέονται με την επένδυση, όπως αμοιβές αρχιτέκτονα, μηχανικού, συμβούλου, αμοιβές σχετικές με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί της περιβαλλοντικής και οικονομικής αειφορίας, περιλαμβανομένων μελετών σκοπιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 45.2(γ) του Κανονισμού ΕΓΤΑΑ.

– Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, μηχανημάτων και συσκευών, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αγορά υλοποιείται στο πλαίσιο του αντίστοιχου επιχειρηματικού σχεδίου.

– ΦΠΑ, ο οποίος καταβάλλεται από την επιχείρηση επί των επιλέξιμων δαπανών.

– Αγορά γης σε ποσοστό έως 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της επένδυσης.

– Ζωντανά ζώα, μονοετή φυτά και η φύτευσή τους.

– Μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε σχέση με επιχειρήσεις/λειτουργίες, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μεταβίβαση λαμβάνει χώρα μεταξύ ανεξάρτητων επενδυτών.

– Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων και παραγωγής κρέατος (εξαιρουμένων των πουλερικών) υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε νησιωτικές περιοχές (όπως ορίζεται από τη σχετική εθνική νομοθεσία/κανονιστικό πλαίσιο) και ότι έχουν το δυναμικό για την επεξεργασία έως 400 τόνων κρέατος.

– Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων πουλερικών, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

– Κεφάλαιο κίνησης (μισθοδοσία, δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας, καύσιμα οχημάτων που συνδέονται με την επιχείρηση, ζωοτροφές, λιπάσματα, υλικά συσκευασίας, πρώτες ύλες κ.λπ.).

Κατ’ εξαίρεση, για γενικές δαπάνες, όπως ορίζονται στο άρθρο 45.2.γ του Κανονισμού ΕΓΤΑΑ (όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας), είναι αποδεκτά παραστατικά επί πιστώσει που έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και έξι μήνες προ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η υλοποίηση των δαπανών θα γίνεται με την προσκόμιση στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα των σχετικών παραστατικών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερης της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στο ΠΣΚΕ.