Πρόσθετη-ρευστότητα-και-αναδιάρθρωση-δανεισμού-από-το-Ιατρικό-Αθηνών

Πρόσθετη ρευστότητα 20 εκατ. ευρώ έλαβε μέχρι στιγμής για φέτος η Ιατρικό Αθηνών από Alpha Bank, Attica Bank (νυν Credia). Σε προχωρημένες συζητήσεις με πιστώτριες τράπεζες για την έκδοση νέου ΚΟΔ, έως 65 εκατ. ευρώ.

Στη λήψη πρόσθετης ρευστότητας ύψους 20 εκατ. ευρώ και στην τροποποίηση όρων δανεισμού προχώρησε κατά το πρώτο εξάμηνο του φετινού έτους ο όμιλος Ιατρικού Αθηνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ζητήματα ρευστότητας που έχει προκαλέσει το βαρύ επενδυτικό του πρόγραμμα.

Στις 30 Ιουνίου 2025, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά το ποσό των 49,967 εκατ. ευρώ, έναντι 38,88 εκατ. ευρώ στο κλείσιμο χρήσης 2024. Η παραπάνω «ανορθογραφία» οφείλεται στο εκτεταμένο πλάνο επενδύσεων συνολικού ύψους 56 εκατ. ευρώ – σε κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό και πληροφοριακά συστήματα – που σχεδίασε και υλοποίησε η διοίκηση κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις 2024 και 2023.

Αυξήθηκε ο καθαρός δανεισμός…

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου Ιατρικό Αθηνών αυξήθηκε στις 30 Ιουνίου 2025 στα 139,411 εκατ. ευρώ, έναντι 129,801 εκατ. ευρώ στα τέλη 2024, ενώ και οι εμπορικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ περίπου (116,163 από 104,169 εκατ. ευρώ). Η Ιατρικό Αθηνών έχει υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά με προμηθευτές για τη ρύθμιση των οφειλών.

Η διοίκηση του Ιατρικού αναμένει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών, εξομάλυνση των επενδύσεων και ενίσχυση της κερδοφορίας και της ρευστότητας. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες δυσκολίες, η Ιατρικό προχώρησε, σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες – Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank – σε τροποποίηση όρων δανειακών συμβάσεων, μέσω των οποίων εξασφάλισε παράταση διάρκειας αποπληρωμής και χαμηλότερο συμβατικό επιτόκιο.

Πρόκειται για το κοινοπρακτικό ύψους 100,29 εκατ. ευρώ, έκδοσης 2021, για το οποίο προβλέπονταν τελική καταβολή δόσης 60,29 εκατ. ευρώ (balloon payment) την 31η Ιανουαρίου 2026. Οι ομολογιούχοι δανειστές ενέκριναν το αίτημα της Ιατρικό για παράταση της διάρκειας αποπληρωμής για δύο έτη (έως την 31η Ιανουαρίου 2028), με το εύρος του συμβατικού επιτοκίου να μειώνεται σε 2,25% – 2,65% από 2,45% – 3,1%. Από την αναδιάρθρωση προέκυψε κέρδος 470 χιλ. ευρώ που αναγνωρίστηκε στα χρηματοοικονομικά έσοδα και ποσό 65,513 εκατ. ευρώ ταξινομήθηκε στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (υπόλοιπο κεφαλαίου 59,93 εκατ. ευρώ κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων).

Η εταιρεία προχώρησε κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε καταβολή κεφαλαίου 5 εκατ. ευρώ, ενώ τον Ιούλιο κατέβαλε επιπλέον 5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής του κοινοπρακτικού. Από τα υπόλοιπα ομολογιακά, αποπλήρωσε κεφάλαια 8,8 εκατ. ευρώ (πλήρης εξόφληση τριών εξ αυτών).

Στις αρχές Απριλίου και Μαΐου του 2025, εκταμιεύθηκε στην εταιρεία συνολικό ποσό 10 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank, στη βάση περσινής σύμβασης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ, με Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 2,25%. Επιπλέον πήρε ακόμη 10 εκατ. ευρώ – κεφάλαιο κίνησης – από την Attica Bank (Μάρτιο και Ιούλιο) με Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 2%. Με τις παραπάνω εκταμιεύσεις αποπλήρωσε καταβολές δόσεων κεφαλαίου, «ρολάροντας» υποχρεώσεις.

Ταυτόχρονα, τροποποιήθηκαν οι όροι της σύμβασης κοινοπρακτικού δανείου 30 εκατ. ευρώ, το οποίο δεν έχει ακόμη εκταμιευθεί. Συγκεκριμένα, μειώθηκε το συμβατικό επιτόκιο και παρατάθηκε η διάρκεια του δανείου για δύο έτη (λήγει 14 Δεκεμβρίου 2026).

… και πάει για νέο κοινοπρακτικό

Η Ιατρικό βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με πιστώτριες τράπεζες για την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου, έως 65 εκατ. ευρώ, για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Η εταιρεία έχει ήδη λάβει τη σύνοψη των βασικών όρων (term sheet) του νέου κοινού ομολογιακού και αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την υπογραφή της νέας σύμβασης εντός των επόμενων μηνών.