«Στερεύει» από μπύρα η Ιαπωνία – Κυβερνοεπίθεση «τσάκισε» την παραγωγή της Asahi

Η μετοχή της Asahi έχει υποχωρήσει κατά περίπου 7% αυτή την εβδομάδα εξαιτίας της κυβεροεπίθεσης.

Ενώπιον έλλειψης μπύρας και άλλων ποτών από την Asahi βρίσκονται τα ιαπωνικά εστιατόρια, μπαρ και καταστήματα, καθώς η εταιρεία, που δέχτηκε κυβερνοεπίθεση προ πέντε ημερών, συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποστολής παραγγελιών και των λειτουργιών του τηλεφωνικού κέντρου.

Σύμφωνα με το -, η ποτοποιία που είναι γνωστή για την μπύρα Super Dry και το ουίσκι Nikka, καθώς και για τα μη αλκοολούχα ποτά της, ανέστειλε τις δραστηριότητές της στην Ιαπωνία τη Δευτέρα, μετά από μια κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε «παράλυση» του συστήματος.

Ο ηγέτης του κλάδου της ποτοποιίας στην Ιαπωνία αποκάλυψε ότι χάκερς χρησιμοποίησαν ransomware, με αποτέλεσμα να σταματήσει η παραγωγή στα περισσότερα από τα 30 εργοστάσιά της στην Ιαπωνία.

Η μετοχή της Asahi έχει υποχωρήσει κατά περίπου 7% αυτή την εβδομάδα.

Ο κατασκευαστής της πιο δημοφιλούς ιαπωνικής μπύρας προειδοποίησε ότι οι δράστες ενδέχεται να έχουν υποκλέψει δεδομένα, αν και ακόμα διερευνά το εύρος της επίθεσης.

Η Asahi κατάφερε να απομονώσει το σύστημα που δέχτηκε την επίθεση και άρχισε να δέχεται παραγγελίες και να πραγματοποιεί ορισμένες αποστολές χειροκίνητα. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να εκτιμήσει πότε θα ξεκινήσουν ξανά πλήρως οι δραστηριότητές της.

Το περιστατικό αποτελεί «καμπανάκι» κινδύνου για το πώς ακόμη και μεγάλες εταιρείες μπορούν να πέσουν θύματα hacking, δήλωσε ο Ντέιβιντ Σουζούκι, ιδρυτής της εταιρείας συμβούλων Kikutora Special Risks.

Εάν η μπύρα Asahi εξαφανιστεί από τα ράφια, αυτό θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε μια χώρα όπου η ψηφιακή παιδεία παραμένει χαμηλή και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών.

Φωτογραφία: Getty Images