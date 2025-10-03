Στο-συνέδριο-της-ΟΝΝΕΔ-σήμερα-ο-Μητσοτάκης:-Τα-μηνύματα-που-θα-στείλει-και-οι-συζητήσεις-για-την-παρέμβαση-Δένδια-υπέρ-Ρούτσι

Σε μια σημαντική περίοδο για το κυβερνών κόμμα και με δεδομένες τις έντονες αναταράξεις και στο εσωκομματικό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει σήμερα το απόγευμα σε «γαλάζιο» περιβάλλον, μια μέρα πριν τα 51α γενέθλια του κυβερνώντος κόμματος, αύριο Σάββατο.

Μετά τις 18:00 αναμένεται να ανέβει στο βήμα του συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ που θα γίνει στο ανακαινισμένο Ολυμπιακό Προπονητήριο Παιανίας και αναμένεται να εκπέμψει ενδιαφέροντα μηνύματα τόσο προς τους νέους όσο και προς τον κομματικό μηχανισμό, με δεδομένο ότι απέχουμε πρακτικά 18 μήνες από τις επόμενες εκλογές.

Οι φετινοί εορτασμοί για τα «γαλάζια γενέθλια» θα είναι πιο χαμηλής έντασης σε σχέση με το περυσινό street party για τη συμπλήρωση μισού αιώνα ζωής που είχε γίνει επί της οδού Ρηγίλλης. Βεβαίως, ο περυσινός εορτασμός είχε σχολιαστεί ιδιαίτερα για το «άκυρο» που είχαν ρίξει στην προσωπική πρόσκληση που είχε απευθύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής. Ακολούθησε μια μάλλον αμήχανη συνύπαρξη των τριών σε εκδήλωση του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής στη Φιλοθέη και η σοβούσα ένταση κορυφώθηκε με τη διαγραφή Σαμαρά. Φέτος, το πάρτι θα είναι εντός των τειχών και αναμένεται αύριο Σάββατο ένα μικρό πάρτι για τους γαλάζιους νεολαίους, με αρκετά στελέχη του κόμματος και της κυβέρνησης να δίνουν το παρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα απευθυνθεί από το βήμα του συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ στους νέους, λέγοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει μια ολοκληρωμένη στρατηγική που τους αφορά και δεν παίρνει αποσπασματικά και ευκαιριακά μέτρα. Θα επικαλεστεί τις πρόσφατες ανακοινώσεις της ΔΕΘ, ενώ θα κωδικοποιήσει και μια σειρά πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί για ένα από τα πιο «δύσκολα» κοινά για το κυβερνών κόμμα από δημογραφικής άποψης.

Μηνύματα και ορόσημα

Βεβαίως, θα ζητήσει και την κινητοποίηση των γαλάζιων νεολαίων, καθώς το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ είναι η αφετηρία μιας σειράς κομματικών οροσήμων. Στην ηγεσία της οργάνωσης θα επανεκλεγεί ο νυν πρόεδρος Ορφέας Γεωργίου, ενώ στο σημερινό συνέδριο θα συμμετάσχουν περίπου 2.500 σύνεδροι. Η ΟΝΝΕΔ έτρεξε το τελευταίο διάστημα το «φρεσκάρισμα» της βάσης της, η οποία πλέον αριθμεί 90.000 μέλη, με την εγγραφή 25.496 νέων.

Επόμενο ορόσημο είναι η διεξαγωγή εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη προέδρων Νομαρχιακών (ΔΕΕΠ), Δημοτικών (ΔΗΜΤΟ) Οργανώσεων και την ανάδειξη συνέδρων που θα λάβει χώρα στις 23 και 30 Νοεμβρίου (δεύτερος γύρος). Η διαδικασία έχει να γίνει από το 2021, οπότε και είχαν πάει στις κάλπες περίπου 120.000 πολίτες, αριθμός μάλλον μεγάλος για διαδικασία αμιγώς εσωκομματικού ενδιαφέροντος.

Κατάληξη αυτού του κομματικού «μαραθωνίου» θα είναι το συνέδριο που θα γίνει μετά το Πάσχα, το οποίο αναμένεται να είναι εκλογικό, ενώ από αυτό θα προκύψει και η νέα Πολιτική Επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος. Οι τελευταίες εκλογές για Πολιτική Επιτροπή έγιναν το 2022, ενώ ήδη από τότε είχε εξασθενήσει η λογική των «γραμμών» από τις διάφορες «πτέρυγες» του κόμματος. Πλέον, ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί, ενώ ο Κώστας Καραμανλής απέχει από τα κομματικά δρώμενα. Πάντως, αισθητή εσωκομματική δραστηριότητα έχει αναπτύξει εσχάτως ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης που αναμένεται να είναι ex officio παρών στο συνέδριο.

Η παρέμβαση Δένδια και οι συζητήσεις

Εντός της ΝΔ πάντως συζητείται η χθεσινή παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του. Ο κ. Δένδιας τοποθετήθηκε σε ανθρώπινο επίπεδο και εν συνεχεία διευκρίνισε ότι είναι θέμα της δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης.

Με δεδομένη και τη νομική του κατάρτιση πάντως, η τοποθέτησή του προκάλεσε πολιτική αίσθηση, με το Μέγαρο Μαξίμου επισήμως να παραπέμπει στην αναφορά του περί αναρμοδιότητας της κυβέρνησης. Στο παρασκήνιο όμως ακόμα και κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν την πολιτική διάσταση της τοποθέτησης του κ. Δένδια, η οποία συζητήθηκε έντονα και στις τάξεις των «γαλάζιων» βουλευτών.

Διόλου τυχαία, λίγη ώρα μετά ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος ζήτησε και αυτός την ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι, ενώ σε συνομιλητές του εξηγούσε ότι δεν μπορεί η χώρα να αφεθεί στις διαθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Βεβαίως, τόσο η τοποθέτηση Δένδια όσο και το follow up του κ. Μαρκόπουλου προκάλεσαν και αντίρροπα αισθήματα σε στελέχη και ψηφοφόρους της ΝΔ που εκτιμούν ότι το κυβερνών κόμμα δεν μπορεί να νομιμοποιεί με αυτόν τον τρόπο μεθοδεύσεις. Αυτής της άποψης είναι και κυβερνητικά στελέχη. Σημειωτέον, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης άνοιξε ευθέως πυρ εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου μέσω του thetimes|-.gr, περιγράφοντας τον κ. Ρούτσι ως 100% θύμα των διαθέσεων της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η έμμεση απάντηση Γεωργιάδη

O κ. Γεωργιάδης μάλιστα αργά το βράδυ τοποθετήθηκε εκ νέου γενικά για το αίτημα Ρούτσι, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς και στη δήλωση Δένδια. «Σε κάθε περίπτωση πάντως ο μόνος που μπορεί να πάρει την τελική απόφαση είναι ο αρμόδιος δικαστής, διότι αυτός έχει στο μυαλό του το σύνολο της δικογραφίας και μπορεί να εκτιμήσει σωστά και τις δύο αντικρουόμενες απόψεις. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να κρίνω και δεν θέλω να πάρω θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς μεταξύ των γονέων που έχασαν τα παιδιά τους, ακριβώς διότι σέβομαι τον πόνο όλων τους το ίδιο», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να επιφέρει την κάθαρση.