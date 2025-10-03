Συνάντηση Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Καναδά την άλλη Τρίτη – Διμερές εμπόριο και δασμοί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο Μαρκ Κάρνεϊ θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο την επόμενη Τρίτη για να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στην δεύτερη επίσκεψή του ως πρωθυπουργός του Καναδά, καθώς οι αξιωματούχοι των δύο χωρών διαπραγματεύονται θέματα εμπορίου και ασφάλειας.

Ο Κάρνεϊ και ο πρόεδρος Τραμπ θα πραγματοποιήσουν εργασιακές συναντήσεις εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του πρωθυπουργού την Παρασκευή.

Το χρονικό των συναντήσεων Τραμπ – Κάρνεϊ

Είχε επισκεφθεί την Ουάσινγκτον στις αρχές Μαΐου, μόλις μία εβδομάδα αφότου οδήγησε το Φιλελεύθερο Κόμμα του σε νίκη στις εθνικές εκλογές.

Σε εκείνη τη συνάντηση, ο πρωθυπουργός προσπάθησε να αποθαρρύνει τον Τραμπ από το να κάνει περαιτέρω δηλώσεις σχετικά με το ενδεχόμενο ο Καναδάς να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ — σχόλια που εξόργισαν τους Καναδούς και οδήγησαν σε μποϊκοτάζ αμερικανικών ταξιδιών και προϊόντων. «Όπως ξέρετε από τον χώρο των ακινήτων, υπάρχουν κάποια μέρη που δεν πωλούνται ποτέ», είπε ο Κάρνεϊ στον Τραμπ εκείνη την περίοδο.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν επίσης στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ομάδας των Επτά (G7) στην Αλμπέρτα τον Ιούνιο. Μετά από εκείνη τη συνάντηση, ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για το εμπόριο και τους δασμούς τον Ιούλιο.

Ωστόσο, στις 31 Ιουλίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αυξήσουν τους λεγόμενους δασμούς φεντανύλης σε καναδικά προϊόντα στο 35%. Παρ’ όλα αυτά, αυτοί οι δασμοί δεν εφαρμόζονται στα περισσότερα αγαθά που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο χωρών.

Οι αμερικανικοί δασμοί σε χάλυβα, αλουμίνιο, αυτοκίνητα και ξυλεία — όλοι σημαντικοί εξαγωγικοί τομείς για τον Καναδά — παραμένουν σε ισχύ.

