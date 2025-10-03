Συνεδριάζει αύριο η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει αύριο στο Divani Caravel και οι εργασίες θα ξεκινήσουν με ομιλία του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου, στις 10:30
Η πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον προοδευτικό κόσμο και η έναρξη της καμπάνιας Προοδευτική Ελλάδα θα βρεθούν στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Όπως ανέφερε στη χτεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος και αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την προοδευτική διέξοδο, διοργανώνοντας και ενθαρρύνοντας τον δημόσιο διάλογο και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων».
Η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει αύριο στο Divani Caravel και οι εργασίες θα ξεκινήσουν με ομιλία του Σ. Φάμελλου, στις 10:30.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr