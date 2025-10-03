Σόλομον-(ceo-goldman-sachs):-h-«τρέλα»-για-ai-μοιάζει-στη-Φούσκα-των-dot-com

Οι χρηματιστηριακές αγορές αναμένεται να «διορθώσουν» μέσα στο επόμενο ή δύο έτη, μετά από χρόνια που εκτοξεύονταν σε ιστορικά υψηλά λόγω της φρενίτιδας της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον.

«Οι αγορές λειτουργούν σε κύκλους και κάθε φορά που ιστορικά είχαμε μια σημαντική επιτάχυνση σε μια νέα τεχνολογία που δημιουργεί μεγάλο όγκο κεφαλαιακών επενδύσεων και, ως εκ τούτου, πολλές ενδιαφέρουσες νέες εταιρείες γύρω από αυτήν, γενικά βλέπουμε την αγορά να τρέχει μπροστά από τις δυνατότητές της… Θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι», δήλωσε στην Ιταλική Εβδομάδα Τεχνολογίας στο Τορίνο της Ιταλίας την Παρασκευή.

Ο CEO της GS υπενθύμισε προειδοποιητικά τη μαζική έξαρση γύρω από το ίντερνετ στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η ​​οποία οδήγησε στην εμφάνιση ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο – αλλά είδε επίσης τους επενδυτές να χάνουν χρήματα από αυτό που έγινε γνωστό ως «φούσκα dotcom».

«Θα δείτε ένα παρόμοιο φαινόμενο και εδώ. Δεν θα με εξέπληττε αν τους επόμενους 12 έως 24 μήνες δούμε μια πτώση στις αγορές μετοχών… Νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλο κεφάλαιο που θα διατεθεί και θα αποδειχθεί ότι δεν θα αποφέρει αποδόσεις, και όταν συμβεί αυτό, οι άνθρωποι δεν θα αισθανθούν καλά» επεσήμανε.

«Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω τη λέξη φούσκα, επειδή δεν ξέρω, δεν ξέρω ποια θα είναι η πορεία, αλλά ξέρω ότι οι πολλοί βρίσκονται εκτός καμπύλης κινδύνου επειδή είναι ενθουσιασμένοι»,

«Και όταν οι επενδυτές είναι ενθουσιασμένοι, τείνουν να σκέφτονται τα πράγματα που μπορούν να πάνε καλά και μειώνουν τις επιφυλάξεις τους απέναντι σε αρνητικές εξελίξεις. Θα υπάρξει ένα reset, και θα τεθούν όλα υπό έλεγχο κάποια στιγμή, θα προηγηθεί πτώση, η έκταση της οποίας θα εξαρτηθεί από το πόσο θα διαρκέσει το τωρινό ράλι», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, ενώ προέβλεψε ότι θα χαθούν κάποια χρήματα, φάνηκε επίσης αισιόδοξος για την τεχνητή νοημοσύνη. «Κοιμάμαι πολύ καλά. Δεν πηγαίνω για ύπνο κάθε βράδυ ανησυχώντας για το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Γενικά, είναι εξαιρετικά συναρπαστικό ότι η τεχνολογία επεκτείνεται, δημιουργούνται νέες εταιρείες και δυνατότητες να αναπτύσσεται σε επιχειρήσεις που μπορεί να τις μετατρέψει σε πολύ, πολύ ισχυρές. Επομένως, είναι μια συναρπαστική περίοδος» κατέληξε.