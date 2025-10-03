Τσουκαλάς:-Το-ΠΑΣΟΚ-θα-συνεχίσει-να-εξαναγκάζει-την-κυβέρνηση-να-βγει-από-το-κρησφύγετο-της-συγκάλυψης

«Η κυβέρνηση προσπαθεί επικοινωνιακά να αναπληρώσει τις εθνικές ήττες σε επίπεδο διπλωματίας με τη διαφήμιση των εξοπλισμών», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM100.

«Εμείς λέμε καθαρά ότι οι εξοπλισμοί είναι πράγματι ένας πολύ σημαντικός τομέας για να έχουμε την αποτρεπτική δύναμη και να μπορεί να διασφαλίζεται με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις η ειρήνη. Βέβαια πάντα πρέπει να ελέγχονται οι συμβάσεις, να βλέπουμε τους όρους, αλλά από θέση αρχής, υπερψηφίζουμε τις αμυντικές δαπάνες και τους εξοπλισμούς», εξήγησε, τονίζοντας πως «αυτό δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης». Είπε ότι «αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει μία αδυναμία να πείσει τους εταίρους μας πως όπως δείχνουν ιδιαίτερη μέριμνα για τα ευρωπαϊκά σύνορα σε σχέση με τη Ρωσία, οφείλουν να πράττουν αντίστοιχα για τα ζητήματα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη σχέση της χώρας μας με την Τουρκία. Μία χώρα που εξακολουθεί να κατέχει παράνομα ένα μέρος της Κύπρου και βάζει εμπόδια σε πολιτικές που αφορούν στην ενεργειακή ενδυνάμωση της Κύπρου». Τόνισε πως ο κ. Ανδρουλάκης, χθες από το βήμα της Βουλής, αυτό είπε με σαφήνεια, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ ότι η σημερινή Τουρκία δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας και δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά και μόνο η άρση του casus belli ο όρος για να αλλάξουμε στάση σχετικά με την συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοσύστημα.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από την Κοπεγχάγη, ανέφερε ότι «δεν μπορεί όμως να είναι το μόνο ζήτημα από το οποίο η χώρα θα εξαρτά τη θέση της από τη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας» και πως «υπάρχει σειρά άλλων ζητημάτων». «Όσο η Τουρκία συνεχίζει το αφήγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, όσο εμποδίζει την ενεργειακή διασύνδεση, όσο προχωρά σε σύναψη παράνομων συμφωνιών με άλλες χώρες -που αμφισβητούν ευθέως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα- δεν υπάρχει εκ μέρους μας έγκριση για να συμμετάσχει στο αμυντικό οικοσύστημα της Ευρώπης», σημείωσε.

Με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «κάνει το μαύρο άσπρο»: «Χθες πανηγύριζε για δηλώσεις της κυρίας Κοβέσι, που όμως ήταν ιδιαίτερα δηκτικές για την κυβέρνηση. Όταν η κυρία Κοβέσι λέει ότι το άρθρο 86 εμπόδισε να πάνε στη Δικαιοσύνη πολιτικά πρόσωπα, εννοεί τη χρήση αυτού του άρθρου. Η κυβέρνηση -που τώρα λέει ότι θέλει να το αλλάξει- κρύφτηκε πίσω από αυτό με τη γνωστή λογική του κ. Γεωργιάδη ότι η πλειοψηφία αποφασίζει για το ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος». «Άρα», σχολίασε, «το να πανηγυρίζει για αυτή τη δήλωση και να επιχειρεί η κυβέρνηση να παρουσιαστεί ως εκείνη που εκκινεί τη διαδικασία αναθεώρησης του άρθρου 86, είναι ανέκδοτο».

«Η κυρία Κοβέσι είναι ξεκάθαρο πως εννοούσε ότι υπάρχει μία α λα καρτ χρήση των θεσμών -αυτό που υποστηρίζει και το ΠΑΣΟΚ- από την κυβέρνηση. Στις περιπτώσεις, δε, των κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη είχαμε υπερχρήση των προβληματικών πτυχών του άρθρου 86», σημείωσε.

Ως προς τη λειτουργία της εξεταστικής επιτροπής, σχολίασε ότι «είναι σα να έχει υπάρξει μία συλλογική αμνησία στα στελέχη της κυβέρνησης που έχουν παίξει κομβικό ρόλο στην υπόθεση» και ότι «είναι μία ακόμη προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλοιώσει την αλήθεια». «Βγαίνει ο κ. Σημανδράκος και λέει ότι τον πήρε ο γενικός γραμματέας και του είπε να πληρώσει τον “Φραπέ” και ο κ. Μαρινάκης βλέπει στην ίδια κατάθεση απόλυτη κάλυψη στην κυβέρνηση από τον κ. Σημανδράκο. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ένα υπερ-θράσος της συνεχούς αλλοίωσης και διαστρέβλωσης όσων βλέπουμε και ακούμε», είπε.

Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ «θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους και θα εξαναγκάσουμε την κυβέρνηση, όπως κάναμε ήδη με τον κ. Μυλωνάκη, να βγει από το κρησφύγετο της συγκάλυψης που έχει ταμπουρωθεί και να δώσει απαντήσεις».

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι «ένα πολιτικό σχέδιο και ένα κυβερνητικό πρόγραμμα δεν μπορούν να γίνουν κτήμα της κοινωνίας μόνο με μία ομιλία του προέδρου [του ΠΑΣΟΚ] στην ΔΕΘ. Γι’ αυτό και τώρα επικοινωνούνται απ’ άκρη σε άκρη ώστε να έχει πλήρη και όχι αποσπασματική εικόνα ο κάθε πολίτης. Μόνο έτσι θα μπορέσει να κρίνει και αποφασίσει ποιον δρόμο θέλει να πάρει η χώρα».

Υποστήριξε ότι «όσο εμείς μπορούμε να τοποθετούμαστε πολιτικά για την κοινωνία, την οικονομία, τους θεσμούς, τόσο και οι πολίτες θα εμπιστεύονται το ΠΑΣΟΚ και θα διαμορφώνεται μία σχέση πλειοψηφικής εμπιστοσύνης». Προσέθεσε ότι «όλα τα στελέχη στηρίζουν το πρόγραμμά μας, τον πρόεδρο και όλοι μαζί προχωράμε στην αυτόνομη πορεία μας για να είμαστε πρώτη δύναμη στις επόμενες εθνικές εκλογές».

«Οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ δείχνουν μία σταδιακή άνοδο του ΠΑΣΟΚ ενώ η Νέα Δημοκρατία, παρά την υπερδιαφήμιση της φορολογικής παρέμβασης ως της πιο σημαντικής στην αιωνιότητα -μόνο αυτό δεν μας είπαν- είναι σε μία πτωτική πορεία. Την πρώτη εβδομάδα έκανε μόνο μία ταλάντωση εξισορρόπησης και μετά συνέχισε η πορεία κατάρρευσης», ανέφερε. Προσέθεσε μεταξύ άλλων ότι «η εικόνα της κυβέρνησης είναι μη αναστρέψιμη» και πως «προοδευτική απάντηση, που ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία γιατί μπορεί να οδηγήσει στην απομάκρυνσή της από την εξουσία, είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς προσκλητήριο απευθύνουμε στις κοινωνικές προοδευτικές δυνάμεις».

sofokleous10.gr

