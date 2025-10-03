ΧΑ:-Πλησιέστερη-στήριξη-του-ΓΔ-στις-2053-μονάδες

Άνοδο κατά 0,04% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2057,26 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 194,5 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ξεκίνησαν με θετική διάθεση και σύντομα οδήγησαν το ΓΔ στις 2070 μονάδες που αποτέλεσε το ενδοσυνεδριακό υψηλό της ημέρας. Και τούτο γιατί η υπόλοιπη συνεδρίαση αναλώθηκε σε αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών ως και στις δημοπρασίες, οπότε οι πωλητές πέτυχαν να οδηγήσουν το ΓΔ σε οριακά μόλις κέρδη και με τη μεταβλητότητα να χαρακτηρίζει τη συνεδρίαση.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,388% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,43%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+1,43%) να υπεραποδίδει αλλά την Πειραιώς να διαφοροποιείται.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Cenergy (+2,87%), ο Τιτάν (+3,91%), η Optima (+2,38%), o ΟΠΑΠ (+2,74%), η Metlen (+1,39%), η Βιοχάλκο (+3,36%), ο Σαράντης (+1,40%) αλλά και η ΕΚΤΕΡ (+4,33%) από τις λοιπές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-2,16%), η ΔΕΗ (-1,11%), η Helleniq Energy (-1,07%), o OTE (-1,66%), ο ΟΛΠ (-2,57%) και η Intralot (-3,08%). Απολογιστικά, 53 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 54 εκείνων που υποχώρησαν. Στις 3.30μμ ανακοινώνονται στις ΗΠΑ τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας του Σεπτεμβρίου (ήταν μόνο 22 χιλ. τον Αύγουστο) και το ποσοστό ανεργίας (στο 4,3% τον Αύγουστο).

Η χθεσινή συνεδρίαση σημαδεύτηκε από την αποτυχημένη απόπειρα του Γ.Δ. να υπερβεί την τοπική κορυφή των 2071 μονάδων – παρατηρεί η Κύκλος Χρηματιστηριακή – διαμορφώνοντας ως πλησιέστερη στήριξη τις 2053 μονάδες στο ενδεχόμενο συνέχισης της καθοδικής κίνησης.