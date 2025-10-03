BOFA: Το «τρένο-εξπρές» των αγορών και οι κρυφές παγίδες

Το μεγάλο ερώτημα που ακούστηκε ξανά και ξανά στις πρόσφατες επαφές με επενδυτές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ήταν απλό αλλά αποκαλυπτικό: «Τι θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το τρένο-εξπρές;» Η παρομοίωση με ασταμάτητο συρμό δεν είναι τυχαία. Παρά τον δασμολογικό πόλεμο των ΗΠΑ, τις ενδείξεις κόπωσης στην αμερικανική αγορά εργασίας και τις ανησυχίες για υπερβολικές αποτιμήσεις, οι μετοχικές αγορές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά. Οι επενδυτές εμφανίζονται μεν ανήσυχοι, αλλά την ίδια στιγμή δηλώνουν «αιχμάλωτοι» της τάσης: όποιος τολμήσει να μειώσει έκθεση χάνει απόδοση, όποιος μένει μέσα κερδίζει.

Η σκιά του 2000 και του 2007

Δεν λείπουν βέβαια οι ιστορικές αναλογίες. Οι περισσότεροι συνομιλητές γύρισαν αυθόρμητα στη μνήμη τους δύο προηγούμενες περιόδους μεγάλης ευφορίας: το 2000 με το dot-com bubble και το 2007 λίγο πριν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Και στις δύο περιπτώσεις, η ανατροπή ήρθε απότομα, όχι λόγω κάποιου απρόβλεπτου σοκ, αλλά από τη σταδιακή εξασθένηση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ. Το επιχείρημα έχει βάρος: όταν ο ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μειώνεται, η τελική ζήτηση εξασθενεί, τα εταιρικά κέρδη συμπιέζονται και η ψυχολογία στις αγορές γυρίζει.

Σήμερα, οι αριθμοί δείχνουν πως οι μισθοδοσίες στις ΗΠΑ κινούνται στον πιο χαμηλό ρυθμό αύξησης από το 2010 (εξαιρουμένης της πανδημίας). Η τριμηνιαία αύξηση περιορίστηκε μόλις στο 0,1% τον Αύγουστο, γεγονός που πυροδοτεί το ερώτημα αν βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μια επανάληψη του ίδιου έργου.

Είναι πράγματι διαφορετικά αυτή τη φορά;

Κι όμως, η πλειοψηφία των επενδυτών παραμένει απρόθυμη να πιστέψει ότι το σενάριο θα επαναληφθεί. Το κλίμα είναι πως η πρόσφατη αδυναμία στις θέσεις εργασίας συνδέεται περισσότερο με την έξαρση της εμπορικής αβεβαιότητας – που πλέον δείχνει να εκτονώνεται – παρά με δομικά προβλήματα. Επιπλέον, προβάλλονται νέα επιχειρήματα που διαφοροποιούν τη σημερινή συγκυρία από το παρελθόν:

Η υψηλή καθαρή περιουσία των νοικοκυριών και η μείωση του ποσοστού αποταμίευσης ενδέχεται να στηρίξουν την κατανάλωση ακόμη και με πιο αδύναμη αγορά εργασίας.

Οι τεράστιες επενδύσεις των τεχνολογικών κολοσσών σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν την προσδοκία παραγωγικών αλμάτων.

Η εμπειρία της πανδημίας έδειξε ότι οι κυβερνήσεις είναι πλέον πιο πρόθυμες να παρέμβουν έγκαιρα με δημοσιονομικά μέτρα για να αποτρέψουν ύφεση.

Οι επιφυλάξεις των αναλυτών

Όμως, οι πιο ψύχραιμοι παρατηρητές σημειώνουν ότι ούτε η υψηλή περιουσία, ούτε οι τεχνολογικές επενδύσεις, ούτε η κρατική παρέμβαση μπόρεσαν να ανακόψουν τις υφέσεις του παρελθόντος. Στο αποκορύφωμα του dot-com, τα νοικοκυριά είχαν και τότε υψηλή περιουσία. Στη δεκαετία του 2000, οι εταιρείες επένδυαν μαζικά στο Διαδίκτυο. Και όμως, η αγορά δεν απέφυγε το καθοδικό σπιράλ. Η ουσία, λένε, είναι ότι όταν η αγορά εργασίας δείχνει κόπωση, το μοτίβο είναι αμείλικτο: οι επενδυτές αποσύρουν ρίσκο, τα risk premia ανεβαίνουν, οι αποτιμήσεις πιέζονται.

Οι «σιωπηλές» θεματικές

Ενδιαφέρον έχει και το τι συζητούν οι επενδυτές – αλλά και τι αποφεύγουν. Σταθερά ψηλά παραμένει η συζήτηση γύρω από το γερμανικό πακέτο δημοσιονομικής ώθησης που αναμένεται στα μέσα του 2026. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα προσθέσει 1% στο γερμανικό ΑΕΠ για 2-3 χρόνια. Παράλληλα, οι αμυντικές βιομηχανίες της Ευρώπης εξακολουθούν να θεωρούνται από τα πιο ελκυστικά στοιχήματα, με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα να τις κρατά σε ανοδική τροχιά.

Επανακάμπτει το ενδιαφέρον για τον φαρμακευτικό κλάδο, ο οποίος έχει μείνει πίσω σε αποτιμήσεις παρά τις ανθεκτικές κερδοφορίες. Στον αντίποδα, η Κίνα, η πολυτελής κατανάλωση και η ενέργεια έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τη συζήτηση: η πρώτη λόγω πολιτικού θορύβου, η δεύτερη μετά από δύο χρόνια αρνητικών αποδόσεων, και η τρίτη καθώς η βαρύτητά της στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο έχει κατρακυλήσει στο 4% – ιστορικό χαμηλό από το 13% του 2009.

Η στάση των funds

Προς το παρόν, τα μεγάλα funds εμφανίζονται εγκλωβισμένα σε ένα παράδοξο: οι αποτιμήσεις είναι υψηλές, τα risk premia χαμηλά, οι φόβοι υπαρκτοί. Αλλά οι αποδόσεις συνεχίζουν να «επιβραβεύουν» όποιον μένει μέσα. Οι κυρίαρχες στρατηγικές παραμένουν «long» σε τεχνολογία, τράπεζες και άμυνα – με τη λογική ότι «αν βγεις, χάνεις».

Ωστόσο, η αίσθηση είναι ότι η αγορά υποτιμά τον κίνδυνο μιας μακράς φάσης χαμηλότερης δυναμικής στην ανάπτυξη. Οι εκτιμήσεις για αύξηση παραγωγικότητας μέσω AI ίσως αποδειχθούν υπεραισιόδοξες, την ώρα που οι αριθμοί της αγοράς εργασίας είναι απτά δεδομένα.

Τι σημαίνει για την Ευρώπη

Για τις ευρωπαϊκές αγορές, η εικόνα είναι ανάμικτη. Η αισιοδοξία στηρίζεται από τις τράπεζες και τις αμυντικές μετοχές, ενώ η βιομηχανία και οι κυκλικοί κλάδοι δείχνουν πιο ευάλωτοι. Οι αναλυτές βλέπουν περιθώριο διόρθωσης άνω του 10% στον δείκτη Stoxx 600, με το επίπεδο των 490 μονάδων να θεωρείται πιθανό σενάριο έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι κυκλικές μετοχές εμφανίζονται ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε περίπτωση αρνητικών μακροοικονομικών εκπλήξεων, με χρηματοοικονομικά και βιομηχανικά blue chips να κινδυνεύουν περισσότερο. Αντίθετα, αμυντικοί κλάδοι όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και η φαρμακοβιομηχανία προβάλλουν ως καταφύγιο. Οι κοινωφελείς υπηρεσίες και οι τηλεπικοινωνίες έχουν ήδη προεξοφλήσει αρκετή «κακή είδηση», ενώ οι πολυτέλειες και τα χημικά φαίνονται ελκυστικά λόγω υποαπόδοσης.

Συμπέρασμα

Το «τρένο-εξπρές» των αγορών συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του, όμως οι ράγες μπροστά δείχνουν λιγότερο σταθερές. Η αμερικανική αγορά εργασίας, ο σημαντικότερος παράγοντας ανατροπής στις προηγούμενες φούσκες, εμφανίζει εκ νέου ρωγμές. Οι προσδοκίες για θαυματουργή ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη ίσως αποδειχθούν υπερβολικές, ενώ η ιστορία διδάσκει ότι ακόμη και με υψηλή περιουσία και τεράστιες επενδύσεις, η οικονομία ακολουθεί τον κύκλο της.

Οι επενδυτές ίσως να μην ξέρουν ακόμη «τι μπορεί να σταματήσει το τρένο». Αλλά η ίδια η αβεβαιότητα για την απάντηση είναι λόγος αρκετός να κρατά κανείς το χέρι στο φρένο.